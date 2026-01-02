منهج تعليمي عريق يتفوق على رياض الأطفال الحديثة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
منهج تعليمي عريق يتفوق على رياض الأطفال الحديثة
منهج تعليمي عريق يتفوق على رياض الأطفال الحديثة
منهج تعليمي عريق يتفوق على رياض الأطفال الحديثة

18:20 GMT 02.01.2026
© Fotolia / Drubig-photoالسعادة
السعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© Fotolia / Drubig-photo
تابعنا عبر
أظهرت دراسة واسعة النطاق أُجريت في العديد من برامج "مونتيسوري" الحكومية، أن الأطفال الذين التحقوا برياض الأطفال بنظام "مونتيسوري" من سن 3 إلى 6 سنوات، يدخلون مرحلة رياض الأطفال بمهارات قراءة وكتابة وذاكرة ووظائف تنفيذية أقوى، مقارنةً بأقرانهم في بيئات رياض الأطفال التقليدية.
يعد منهج مونتيسوري التعليمي، الذي ابتكرته ماريا مونتيسوري عام 1907، نهجا يركز على الطفل، ويؤكد على التعلم العملي والاستقلالية، الاستكشاف بقيادة الطلاب، وتوفير بيئات مُهيأة في فصول دراسية تضم أعمارا مختلفة.
أظهرت أول دراسة تجريبية لرياض الأطفال الحكومية التي تتبع منهج مونتيسوري، التي شملت 588 طفلاً موزعين على 24 برنامجا، نتائج متفوقة للمشاركين مقارنة بأطفال رياض الأطفال التقليدية، فمع نهاية مرحلة رياض الأطفال، أظهر طلاب مونتيسوري أداءً أقوى في القراءة والذاكرة القصيرة المدى والوظائف التنفيذية وفهم وجهات النظر الاجتماعية، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس.ديلي".

ويعزو الباحثون هذا النجاح إلى تركيز المنهج على التعلم الموجه ذاتيًا من قِبل الطفل، والفصول الدراسية المتعددة الأعمار، والأنشطة الهادفة.

مدرس صيني يطلق صاروخا مائيا لإلهام طلابه - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
مجتمع
تجربة تعليمية مبتكرة...مدرس صيني يطلق صاروخا مائيا لإلهام طلابه...فيديو
24 ديسمبر 2025, 17:40 GMT
والجدير بالذكر أن هذه البرامج تُكلّف أقل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات مقارنة بالخيارات التقليدية، وذلك بفضل هياكلها الفعّالة وإمكانية ارتفاع معدلات استبقاء المعلمين.
وصرحت الباحثة الرئيسية أنجيلين ليلارد، قائلةً: "تؤكد هذه النتائج ما آمنت به ماريا مونتيسوري منذ أكثر من قرن، وهو أنه عندما نثق بالأطفال ليتعلموا بهدف وفضول، فإنهم يزدهرون".
وأكدت الباحثة المشاركة كارين مانشيب على أهمية هذه البرامج في السياسات التعليمية قائلة: "تُستخدم برامج مونتيسوري لمرحلة ما قبل المدرسة بالفعل في مئات المدارس الحكومية الأمريكية، وتُظهر أبحاثنا أنها تُحدث أثرا إيجابيا في مجالات رئيسية من التعلم المبكر".
مقاطع الفيديو القصيرة تشكل مخاطر خفية على نمو أدمغة الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
مجتمع
مقاطع الفيديو القصيرة تشكل مخاطر خفية على نمو أدمغة الأطفال
13 ديسمبر 2025, 18:15 GMT
تُظهر نتائج التجربة مزايا جوهرية ودائمة في مهارات القراءة والكتابة المبكرة، والذاكرة، والمهارات الاجتماعية والمعرفية، إلى جانب توفير كبير في التكاليف للمناطق التعليمية.
إذا تم تكرار هذه التجربة وتوسيع نطاقها بدقة، فإن برامج رياض الأطفال المُستوحاة من منهج مونتيسوري قد تُمثل مسارا فعالا وقويا لتحسين نتائج جميع الأطفال.
دراسة تحذر من مخاطر نفسية قد تستمر مدى الحياة نتيجة امتلاك الهواتف الذكية في سن مبكرة
