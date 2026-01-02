https://sarabic.ae/20260102/وزير-الدفاع-الإيراني-صواريخنا-ليست-قابلة-للتفاوض-أو-التهديد-وسنرد-على-التهديدات-دون-تردد-1108831055.html
وزير الدفاع الإيراني: صواريخنا ليست قابلة للتفاوض أو التهديد وسنرد على التهديدات دون تردد
وزير الدفاع الإيراني: صواريخنا ليست قابلة للتفاوض أو التهديد وسنرد على التهديدات دون تردد
جدد وزير الدفاع الإيراني، العميد الطيار أمير نصير زاده، اليوم الجمعة، التأكيد على أن البرنامج الصاروخي الإيراني ليس موضوعا قابلا للتفاوض أو التقييد.
أخبار إيران
جدد وزير الدفاع الإيراني، العميد الطيار أمير نصير زاده، اليوم الجمعة، التأكيد على أن البرنامج الصاروخي الإيراني ليس موضوعا قابلا للتفاوض أو التقييد.
ونقلت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن العميد نصير زاده، أنه لا يمكن القضاء على هذه القدرات الصاروخية الإيرانية عبر الضغوط أو التهديدات، باعتبارها ثمرة معرفة تراكمية راسخة في أذهان العلماء والشباب الإيرانيين.
وأكد وزير الدفاع الإيراني أن ثمار قدرات الردع الإيرانية ظهرت بوضوح خلال الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوما، حيث "اضطر العدو إلى القبول بوقف إطلاق النار"، على حد قوله.
وأشار أمير نصير زاده إلى أن "البرنامج الصاروخي الإيراني يشكل عماد المنظومة الدفاعية الوطنية، ولا أحد داخل الجمهورية الإسلامية يرى إدخال هذا الملف في أي مسار تفاوضي".
وشدد الوزير الإيراني على أن "القدرة الصاروخية لا يمكن تدميرها لا بالقصف العسكري
ولا بالضغوط الدبلوماسية أو عمليات الاغتيال لكونها تعتمد على علم متجذر في الجامعات ومراكز البحث الإيرانية".
وأشار أمير نصير زاده إلى أن القدرات الدفاعية الحالية لإيران باتت أكبر بكثير مما كانت عليه خلال الحرب الأخيرة على بلاده، محذرا في الوقت نفسه من أن أي تهديد لأمن البلاد سيُواجَه برد حازم وقوي من جانب القوات المسلحة.
ويشار إلى أنه في 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران
، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3
"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني
الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.