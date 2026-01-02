https://sarabic.ae/20260102/رئيس-الطاقة-الذرية-الإيرانية-صناعتنا-النووية-صامدة-ومتقدمة-رغم-العقوبات-والقصف-1108819908.html

رئيس "الطاقة الذرية" الإيرانية: صناعتنا النووية صامدة ومتقدمة رغم العقوبات والقصف

رئيس "الطاقة الذرية" الإيرانية: صناعتنا النووية صامدة ومتقدمة رغم العقوبات والقصف

سبوتنيك عربي

أكد محمد إسلامي، نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "أعلى مستويات قدرات هذه المنظمة قد سُخِّرت لخدمة صحة البلاد وعلاجها وطبها". 02.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-02T07:10+0000

2026-01-02T07:10+0000

2026-01-02T07:10+0000

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101624755_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_8944da705caf17d50d09aefd1b69f1c5.jpg

وذكرت وكالة "فارس"، مساء أمس الخميس، أن تصريحات إسلامي، جاءت في كلمة له في حفل افتتاح عيادة "شهداء الطاقة النووية" لعلاج الجروح بجامعة أصفهان للعلوم الطبية.وأوضح إسلامي أنه "رغم العقود من العقوبات على البلاد والتخريب الصناعي واغتيال العلماء وحتى القصف المباشر للمنشآت النووية، فإن الصناعة النووية الإيرانية لم تتوقف"، واصفًا إياها بأنها "صناعة رائدة على خارطة المعرفة وصناعة فاعلة، تُسهم في تحسين صحة الشعب".وقال إن "أساس الطب النووي هو صناعة تخصيب اليورانيوم، ومن دون التخصيب، لا يمكن إنتاج الوقود النووي أو التشعيع أو فصل النظائر، بينما يقول الأعداء صراحة بأن إيران لا يحق لها التخصيب".وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "استخدمت الدول المهيمنة كل الوسائل والأساليب الممكنة لمنع قيام الصناعة النووية الإيرانية، التي تُعد من الصناعات الرائدة في البلاد والداعمة لقوتها، واتبعت النهج ذاته في مجالات أخرى من العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية، لأن هذه العلوم، عند دمجها، تُسهم في بناء القوة والتفوق".وتابع: "بعد التخريب الصناعي، لجأ الأعداء إلى التجسس والتسلل واغتيال العلماء، وصولًا إلى شن هجمات بالقصف والصواريخ على المنشآت النووية، حتى أنهم استهدفوا المنشآت النووية الإيرانية بأقوى القنابل في العالم، بعد 22 عاما من التدريب العسكري على ذلك، إلا أن هذه الصناعة، بفضل الله، ما تزال رائدة ونشطة".ويشار إلى أنه في 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

https://sarabic.ae/20251231/نتنياهو-إيران-تعيد-إنتاج-الصواريخ-الباليستية-وتطور-برنامجها-النووي-1108752220.html

https://sarabic.ae/20251225/نتنياهو-حسابات-إسرائيل-مع-إيران-وأنصار-الله-لم-تحسم-بعد-1108542940.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الأخبار