عربي
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإيراني: سنرد على أي أعمال عدائية برد "قاصم وحاسم"
الجيش الإيراني: سنرد على أي أعمال عدائية برد "قاصم وحاسم"
أكد الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، أن "القوات المسلحة الإيرانية تقف كالجبل الثابت في مواجهة الأعداء"، مشددًا على أن أي أعمال عدائية ستقابل برد قاصم وحاسم. 29.12.2025
وقال الجيش الإيراني، في بيان أصدره بمناسبة ذكرى ما وصفها "ملحمة 30 سبتمبر 2009، إن "هذه الملحمة جاءت ردًا حاسمًا من الشعب الإيراني على محاولات الأعداء إثارة الفتنة وضرب أركان النظام الإسلامي عقب الانتخابات الرئاسية عام 2009"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأوضح البيان أن "يوم التاسع يشكل منارة تهدي طريق المستقبل، ويؤكد أن التمسك بالوحدة الوطنية والتماسك حول محور الولاية يبقى السلاح الأهم في مواجهة المؤامرات المعقدة"، لافتًا إلى أن هذا التلاحم تجدد خلال ما وصفها بـ الحرب المفروضة لمدة 12 يومًا.وأشار الجيش الإيراني إلى أن "أعداء الجمهورية الإسلامية، وبعد فشلهم في ساحات متعددة ولا سيما عقب ما وصفه بـ الهزيمة الاستراتيجية في حرب الـ12 يومًا، باتوا يركزون على الحرب النفسية والحرب المعرفية بهدف بث اليأس والإحباط وإحداث الانقسام داخل المجتمع الإيراني"، مؤكدًا أن اليقظة الشعبية والصمود يشكلان سدًا منيعًا أمام هذه المحاولات.واختتم الجيش الإيراني بيانه، بالتأكيد أن القوات المسلحة، وبالتعاون مع سائر المؤسسات العسكرية، وفي ظل الوحدة الوطنية والقيادة العليا للقوات المسلحة، هي في أعلى درجات الجاهزية للدفاع عن الشعب الإيراني، وحماية وحدة الأراضي والاستقلال والنظام الإسلامي، مشددًا على الاستعداد للرد القوي على أي تهديدات أو اعتداءات.وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
الجيش الإيراني: سنرد على أي أعمال عدائية برد "قاصم وحاسم"

11:34 GMT 29.12.2025
© AP Photoالجيش الإيراني
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، أن "القوات المسلحة الإيرانية تقف كالجبل الثابت في مواجهة الأعداء"، مشددًا على أن أي أعمال عدائية ستقابل برد قاصم وحاسم.
وقال الجيش الإيراني، في بيان أصدره بمناسبة ذكرى ما وصفها "ملحمة 30 سبتمبر 2009، إن "هذه الملحمة جاءت ردًا حاسمًا من الشعب الإيراني على محاولات الأعداء إثارة الفتنة وضرب أركان النظام الإسلامي عقب الانتخابات الرئاسية عام 2009"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأوضح البيان أن "يوم التاسع يشكل منارة تهدي طريق المستقبل، ويؤكد أن التمسك بالوحدة الوطنية والتماسك حول محور الولاية يبقى السلاح الأهم في مواجهة المؤامرات المعقدة"، لافتًا إلى أن هذا التلاحم تجدد خلال ما وصفها بـ الحرب المفروضة لمدة 12 يومًا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لضوء أخضر أمريكي بشأن إيران
أمس, 06:29 GMT
وأشار الجيش الإيراني إلى أن "أعداء الجمهورية الإسلامية، وبعد فشلهم في ساحات متعددة ولا سيما عقب ما وصفه بـ الهزيمة الاستراتيجية في حرب الـ12 يومًا، باتوا يركزون على الحرب النفسية والحرب المعرفية بهدف بث اليأس والإحباط وإحداث الانقسام داخل المجتمع الإيراني"، مؤكدًا أن اليقظة الشعبية والصمود يشكلان سدًا منيعًا أمام هذه المحاولات.
واختتم الجيش الإيراني بيانه، بالتأكيد أن القوات المسلحة، وبالتعاون مع سائر المؤسسات العسكرية، وفي ظل الوحدة الوطنية والقيادة العليا للقوات المسلحة، هي في أعلى درجات الجاهزية للدفاع عن الشعب الإيراني، وحماية وحدة الأراضي والاستقلال والنظام الإسلامي، مشددًا على الاستعداد للرد القوي على أي تهديدات أو اعتداءات.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
خامنئي: إيران حققت مكانة جديدة على الساحة الدولية بهزيمة أمريكا وإسرائيل
27 ديسمبر, 10:08 GMT
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
نتنياهو: حسابات إسرائيل مع إيران و"أنصار الله" لم تحسم بعد
25 ديسمبر, 06:28 GMT
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
