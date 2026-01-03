https://sarabic.ae/20260103/إدانات-دولية-للـعملية-العسكرية-الأمريكية-في-فنزويلا-1108859575.html

إدانات دولية للـ"عملية العسكرية الأمريكية" في فنزويلا

أدانت العديد من الدول، العملية العسكرية التي شنّتها أمريكا على فنزويلا، صباح اليوم السبت، والتي أسفرت عن احتجاز رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما، بحسب...

روسيا تدين العدوان الأمريكي على فنزويلا وتدعو للحوار أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها الشديد وإدانتها للهجمات الأمريكية على فنزويلا، مؤكدة أن "تبريرات هذا العدوان لا أساس لها من الصحة".وفي بيان لها، قالت الوزارة: "أمريكا نفذت هذا الصباح هجوما مسلحا ضد فنزويلا، وهو أمر مثير للقلق ويستحق الإدانة".وأضافت الخارجية الروسية أنها تدعم "البيان الصادر عن السلطات الفنزويلية ودول أمريكا اللاتينية بشأن الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".وأكدت روسيا تضامنها مع الشعب الفنزويلي ودعمها لقيادته البوليفارية في حماية مصالح البلاد وسيادتها، مشددة على أن "أمريكا اللاتينية يجب أن تظل منطقة للسلام كما أعلنت في 2014، مع ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي أو عسكري".وختمت وزارة الخارجية الروسية بيانها بالإشارة إلى أن "السفارة الروسية في كاراكاس، تواصل عملها بشكل طبيعي في ظل الوضع الراهن، وهي على اتصال مستمر مع السلطات الفنزويلية والمواطنين الروس المقيمين في البلاد. ولا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المواطنين الروس".إيران تصف الهجوم الأمريكي على فنزويلا بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" وتطالب بمحاسبة المسؤولينوصفت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم على كاراكاس، بأنه "انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مؤكدة أن استخدام القوة ضد فنزويلا يشكّل "عملًا عدوانيًا يجب أن تُدينه الأمم المتحدة والدول المعنية بالسلام والأمن الدوليين".كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها، على حق فنزويلا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية، خاصةً الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى وقف العدوان الأمريكي فورًا واتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال هذا الهجوم.بيلاروسيا.. إدانة شديدة للعدوان الأمريكي على فنزويلاقالت ناتاليا إيسمونت، المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن بلادها تدين بشدة العدوان الأمريكي على فنزويلا.تشيلي تعبر عن قلقها وإدانتها للهجمات الأمريكية وتدعو لحل سلمي عبر الحواركتب الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، عبر منصة "إكس": "بصفتنا حكومة تشيلي، نعرب عن قلقنا وإدانتنا للعمليات العسكرية، التي تقوم بها الولايات المتحدة في فنزويلا، وندعو إلى السعي نحو حل سلمي للأزمة الخطيرة التي تعصف بالبلاد".وتابع: "تؤكد تشيلي مجددًا التزامها بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، كحظر استخدام القوة وعدم التدخل والتسوية السلمية للنزاعات الدولية، والسلامة الإقليمية للدول".وشدد بوريك في ختام منشوره: "يجب حل الأزمة الفنزويلية عبر الحوار ودعم التعددية، لا بالعنف أو التدخل الأجنبي".كوبا تطالب برد دولي عاجل على العدوان الأمريكي على فنزويلاطالبت كوبا بـ"رد دولي فوري" على الهجوم الأمريكي على فنزويلا، حسبما صرح رئيسها، ميغيل دياز كانيل بيرموديز.وصرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".

2026

