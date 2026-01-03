عربي
إيران توجه رسالة جديدة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عقب تهديدات ترامب
وجّهت إيران، اليوم السبت، رسالة عاجلة إلى كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ردًا على ما وصفته بـ"التصريحات التدخلية والتهديدات الأخيرة" الصادرة عن الرئيس... 03.01.2026
ووفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم"، أوضح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة رسمية بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، أن "أي تشجيع أو دعم أو تسهيل لأنشطة تخريبية أو عنيفة داخل دولة ذات سيادة يُعدّ، بموجب القانون الدولي، عملًا غير مشروع، ويحمّل الدولة المتدخلة مسؤولية قانونية دولية مباشرة".وأشار إيرواني إلى ما وصفه بـ"المفارقة المؤلمة، المتمثلة في صدور ادعاءات تحت عنوان "دعم الشعب الإيراني"، عن مسؤولين أمريكيين يمتلكون سجلًا حافلًا بالتدخلات العسكرية، وعمليات تغيير الأنظمة، والاستخدام غير القانوني للقوة في مناطق مختلفة من العالم، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وما ترتب على ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وانهيار دول، وحدوث أزمات إنسانية، إضافة إلى صعود جماعات متطرفة وإرهابية".وأضاف المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أن "الشعب الإيراني عَايَش، على مدى عقود، النتائج الفعلية لما تسميه الولايات المتحدة الحرص على رفاهه"، مؤكدًا أن "التاريخ الأمريكي يكشف عن نمط متكرر من التدخل والضغوط، التي لطالما مورست تحت ذريعة دعم الشعب الإيراني".وأكد إيرواني، في ختام رسالته، أن "إيران ترفض وتدين بشدة هذه التصريحات التدخلية والمصعّدة للتوتر"، مشددًا على حق بلاده المشروع في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي، وحماية شعبها من أي تدخل خارجي.كما حذّر إيرواني من أن "الجمهورية الإسلامية سترد بحزم وبما يتناسب مع أي فعل عدائي"، محمّلًا الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات ناتجة عن هذه التهديدات غير القانونية أو أي تصعيد محتمل.جاء ذلك، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي، عبر منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، بـ"تدخل عسكري محتمل إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين بالعنف"، على حد قوله.وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، يوم الاثنين الماضي، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.وأفادت وكالة أنباء "إيلنا"، عن تنظيم تظاهرات حول أسواق عدة تقع وسط العاصمة طهران.وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
الأخبار
وجّهت إيران، اليوم السبت، رسالة عاجلة إلى كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ردًا على ما وصفته بـ"التصريحات التدخلية والتهديدات الأخيرة" الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم"، أوضح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة رسمية بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، أن "أي تشجيع أو دعم أو تسهيل لأنشطة تخريبية أو عنيفة داخل دولة ذات سيادة يُعدّ، بموجب القانون الدولي، عملًا غير مشروع، ويحمّل الدولة المتدخلة مسؤولية قانونية دولية مباشرة".
وأشار إيرواني إلى ما وصفه بـ"المفارقة المؤلمة، المتمثلة في صدور ادعاءات تحت عنوان "دعم الشعب الإيراني"، عن مسؤولين أمريكيين يمتلكون سجلًا حافلًا بالتدخلات العسكرية، وعمليات تغيير الأنظمة، والاستخدام غير القانوني للقوة في مناطق مختلفة من العالم، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وما ترتب على ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وانهيار دول، وحدوث أزمات إنسانية، إضافة إلى صعود جماعات متطرفة وإرهابية".
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
لاريجاني: أمريكا تخلق المشاكل لشعوب المنطقة بحجة حل القضايا الداخلية
28 نوفمبر 2025, 11:21 GMT
وأضاف المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، أن "الشعب الإيراني عَايَش، على مدى عقود، النتائج الفعلية لما تسميه الولايات المتحدة الحرص على رفاهه"، مؤكدًا أن "التاريخ الأمريكي يكشف عن نمط متكرر من التدخل والضغوط، التي لطالما مورست تحت ذريعة دعم الشعب الإيراني".

ودعا إيرواني، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء ذات المسؤولية الخاصة، إلى "الاضطلاع بواجباتهم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وإدانة التصريحات الاستفزازية وغير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الأمريكي بحق إيران، إدانة واضحة وحازمة، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا لمبادئ وأهداف الميثاق"، مطالبًا الولايات المتحدة بـ"الالتزام الفوري بتعهداتها الدولية، ووقف التهديد أو اللجوء إلى استخدام القوة، وتحمل مسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن بما يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة".

وأكد إيرواني، في ختام رسالته، أن "إيران ترفض وتدين بشدة هذه التصريحات التدخلية والمصعّدة للتوتر"، مشددًا على حق بلاده المشروع في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي، وحماية شعبها من أي تدخل خارجي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
إعلام: نتنياهو ناقش مع ترامب هجوما محتملا على إيران في 2026
31 ديسمبر 2025, 17:44 GMT
كما حذّر إيرواني من أن "الجمهورية الإسلامية سترد بحزم وبما يتناسب مع أي فعل عدائي"، محمّلًا الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات ناتجة عن هذه التهديدات غير القانونية أو أي تصعيد محتمل.
جاء ذلك، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي، عبر منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، بـ"تدخل عسكري محتمل إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين بالعنف"، على حد قوله.
وقال ترامب: "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف، كما جرت عادتها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لنجدتهم. نحن على أهبة الاستعداد.. نحن جاهزون ومحملون ومستعدون للانطلاق. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر! .. الرئيس دونالد جيه. ترامب".
وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، يوم الاثنين الماضي، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
إيران توجه رسالة تحذير إلى غروسي بشأن التهديدات الأمريكية الأخيرة لها
1 يناير, 06:40 GMT
وأفادت وكالة أنباء "إيلنا"، عن تنظيم تظاهرات حول أسواق عدة تقع وسط العاصمة طهران.
وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين: "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".
وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
