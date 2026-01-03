عربي
الأمم المتحدة: مليون شخص في غزة بحاجة ماسة لمساعدة في الإيواء
سبوتنيك عربي
وأوضح المكتب أن "الاحتياجات في مجال المأوى ما زالت قائمة، رغم الجهود الإنسانية المبذولة منذ بدء وقف إطلاق النار، والتي شملت توزيع آلاف الخيام ومئات الآلاف من الأغطية البلاستيكية وغيرها من المواد في مختلف مناطق القطاع".وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يواصل العاملون في المجال الإنساني تقديم الدعم للأسر الأكثر ضعفًا في غزة، في ظل ظروف شتوية قاسية تدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين للعيش في خيام مؤقتة تعرض العديد منها لأضرار نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح وأمواج البحر.ورغم هذه التحديات، تمكنت الفرق المدعومة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من إزالة نحو ألف طن من النفايات الصلبة شهريًا منذ بدء وقف إطلاق النار، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة الأطفال وأسرهم وسلامتهم.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.مدير الإغاثة الطبية بغزة لـ"سبوتنيك": استهداف المنظمات الإنسانية "حرب جديدة" تشنها إسرائيل
الأمم المتحدة: مليون شخص في غزة بحاجة ماسة لمساعدة في الإيواء

07:20 GMT 03.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفاد مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن "نحو مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان قطاع غزة، لا يزالون بحاجة ماسة إلى مساعدات تتعلق بالإيواء".
وأوضح المكتب أن "الاحتياجات في مجال المأوى ما زالت قائمة، رغم الجهود الإنسانية المبذولة منذ بدء وقف إطلاق النار، والتي شملت توزيع آلاف الخيام ومئات الآلاف من الأغطية البلاستيكية وغيرها من المواد في مختلف مناطق القطاع".
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يواصل العاملون في المجال الإنساني تقديم الدعم للأسر الأكثر ضعفًا في غزة، في ظل ظروف شتوية قاسية تدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين للعيش في خيام مؤقتة تعرض العديد منها لأضرار نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح وأمواج البحر.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
وزير إسرائيلي: غزة والضفة لنا والفلسطينيون ضيوف
أمس, 06:41 GMT

وفي سياق متصل، أشار مكتب المتحدث إلى أن "شركاء الأمم المتحدة العاملين في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة يواجهون صعوبات كبيرة في إدارة النفايات الصلبة، بسبب اتساع الفجوة بين كميات النفايات التي يتم جمعها وتلك المتراكمة، وذلك نتيجة تعذر الوصول إلى مكبات النفايات، وتضرر البنية التحتية، إضافة إلى النقص الحاد في الوقود".

ورغم هذه التحديات، تمكنت الفرق المدعومة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من إزالة نحو ألف طن من النفايات الصلبة شهريًا منذ بدء وقف إطلاق النار، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة الأطفال وأسرهم وسلامتهم.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
مدير الإغاثة الطبية بغزة لـ"سبوتنيك": استهداف المنظمات الإنسانية "حرب جديدة" تشنها إسرائيل
