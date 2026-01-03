‌‏الإمارات تدعو اليمنيين لـ"حل الخلافات بالحوار"

https://sarabic.ae/20260103/الإمارات-تدعو-اليمنيين-لـحل-الخلافات-بالحوار-1108852835.html

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة في اليمن، معربة عن أسفها للتصعيد الأمني القائم، وداعية الأطراف اليمنية إلى "تغليب الحكمة... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، شددت أبوظبي، على التزامها الراسخ بدعم أمن وازدهار اليمن والمنطقة ككل، مؤكدة أهمية وقف التصعيد الفوري واستبدال لغة المواجهة بلغة الحوار.وأكد البيان أن "معالجة الخلافات بين الأشقاء اليمنيين يجب أن تتم عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة، من خلال نهج عقلاني يركز على مصلحة الوطن وأبنائه، مع وضع أولوية البناء والاستقرار في المقدمة".كما أبرزت الإمارات أن "التهدئة والحوار يمثلان الطريق الأمثل لتجاوز التحديات الحالية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها، ويحقق تطلعات الشعوب إلى الأمن والازدهار المشترك".وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وبإحكام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

