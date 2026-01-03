https://sarabic.ae/20260103/مؤتمر-في-الرياض-لحل-أزمة-الجنوب-وتقدم-درع-الوطن-في-حضرموت-هل-تنجح-جهود-التهدئة-في-اليمن؟---1108851251.html

مؤتمر في الرياض لحل أزمة الجنوب وتقدم "درع الوطن" في حضرموت... هل تنجح جهود التهدئة في اليمن؟

مؤتمر في الرياض لحل أزمة الجنوب وتقدم "درع الوطن" في حضرموت... هل تنجح جهود التهدئة في اليمن؟

في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في جنوب اليمن، رحّبت السعودية بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بعقد مؤتمر شامل في العاصمة الرياض، يجمع كافة... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

ويأتي هذا الإعلان وسط تقدم عسكري لقوات "درع الوطن" في محافظة حضرموت شرقي اليمن، حيث أعلنت السيطرة على مناطق استراتيجية وانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقع عدة.وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، بيانًا في 30 ديسمير/ كانون الأول الماضي، أكدت فيه أن "القضية الجنوبية ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجتها ضمن إطار الحل السياسي الشامل في اليمن".وشدد البيان على "العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين والمصالح المشتركة"، داعيًا جميع المكونات الجنوبية إلى "المشاركة الفعالة في المؤتمر لإيجاد تصور شامل يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة ويعزز أمن واستقرار الجمهورية اليمنية".من جانبه، طلب مجلس القيادة الرئاسي اليمني استضافة الرياض لهذا المؤتمر، الذي يهدف إلى حل الأزمة في الجنوب عبر حوار يشمل جميع الأطراف.على الأرض، تواصل قوات "درع الوطن" تقدمها في مدينة سيئون، أكبر مدن وادي حضرموت، بعد سيطرتها على منطقة الخشعة شمال المحافظة، حيث أكد مدير أمن وادي حضرموت، عبد الله بن حبيش، انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من كامل مناطق الوادي، على حد قوله. وبحسب إعلام يمني، بدأت العملية من منطقة العبر الاستراتيجية شمال حضرموت، حيث بسطت "درع الوطن" سيطرتها شبه التامة، ما يفتح ممرات نحو مأرب غربًا أو نحو الخشعة وسيئون.وأضاف أن "السلطات المحلية طلبت من تحالف دعم الشرعية استهداف تعزيزات تابعة للمجلس الانتقالي قبل وصولها إلى منطقة القطن غرب سيئون"، مشيرًا إلى أنه تم "تدمير التعزيزات بالكامل في عقبة القطن".ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وبإحكام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

