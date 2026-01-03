https://sarabic.ae/20260103/فيدان-يناقش-الوضع-في-اليمن-مع-وزيري-خارجية-السعودية-والإمارات-1108847930.html
فيدان يناقش الوضع في اليمن مع وزيري خارجية السعودية والإمارات
فيدان يناقش الوضع في اليمن مع وزيري خارجية السعودية والإمارات
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اتصالات هاتفية مع نظيريه السعودي والإماراتي أمس الجمعة لمناقشة آخر التطورات في اليمن. 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T01:31+0000
2026-01-03T01:31+0000
2026-01-03T01:31+0000
أخبار اليمن الأن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
السعودية
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg
وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، "تحدث فيدان مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".يشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20260102/الإمارات-تعلن-استكمال-عودة-جميع-عناصر-قواتها-المسلحة-من-اليمن-1108843903.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_62734c2d9a2db8359cf024312f810171.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
فيدان يناقش الوضع في اليمن مع وزيري خارجية السعودية والإمارات
أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اتصالات هاتفية مع نظيريه السعودي والإماراتي أمس الجمعة لمناقشة آخر التطورات في اليمن.
وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، "تحدث فيدان مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".
في السياق، قالت الخارجية السعودية، إن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أجرى اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية تركيا، بحث خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.
يشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي
، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن،
وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.