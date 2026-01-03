عربي
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الصومالي يستعيد منطقة خاضعة لسيطرة "الميليشيات" جنوبي البلاد

21:14 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 21:15 GMT 03.01.2026)
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالجيش الصومالي
الجيش الصومالي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
تابعنا عبر
نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية لاستعادة منطقة "جلب ماركا" التابعة لإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد، بالتعاون مع قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، يوم السبت، مشيرة إلى أن العملية تم التخطيط لها وتنفيذها بواسطة القوات المشتركة.
وأوضحت الوكالة أنها أسفرت عن إقرار السلام في المنطقة التي كانت تخضع لسيطرة "الميليشيات الإرهابية"، وقالت العملية التي قادها الجيش لقيت ترحيبا من السكان المحليين.
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
الجيش الصومالي يستعيد مدينة استراتيجية من قبضة "حركة الشباب"
4 أكتوبر 2025, 13:56 GMT
وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، مقتل مسؤول العمليات الخارجية لـ "مليشيات الخوارج" إثر عملية عسكرية بمدينة جيلب التابعة لمحافظة جوبا السفلى.
وقال الوزير إنه تم تنفيذ سلسلة العمليات العسكرية التي شنتها القوات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين أسفرت عن مقتل العشرات، بينما تحاصر القوات نحو 500 عنصر من الميليشيات بمنطقة قريبة من "غبد غودني"، مشيرة إلى أنه سيتم القضاء عليهم إذا لم يسلموا أنفسهم خلال الأيام المقبلة.
وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجماتها.
