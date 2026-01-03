https://sarabic.ae/20260103/الجيش-الصومالي-يستعيد-منطقة-خاضعة-لسيطرة-الميليشيات-جنوبي-البلاد-1108886155.html
الجيش الصومالي يستعيد منطقة خاضعة لسيطرة "الميليشيات" جنوبي البلاد
نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية لاستعادة منطقة "جلب ماركا" التابعة لإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد، بالتعاون مع قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني. 03.01.2026, سبوتنيك عربي
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، يوم السبت، مشيرة إلى أن العملية تم التخطيط لها وتنفيذها بواسطة القوات المشتركة.وأوضحت الوكالة أنها أسفرت عن إقرار السلام في المنطقة التي كانت تخضع لسيطرة "الميليشيات الإرهابية"، وقالت العملية التي قادها الجيش لقيت ترحيبا من السكان المحليين.وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، مقتل مسؤول العمليات الخارجية لـ "مليشيات الخوارج" إثر عملية عسكرية بمدينة جيلب التابعة لمحافظة جوبا السفلى.وقال الوزير إنه تم تنفيذ سلسلة العمليات العسكرية التي شنتها القوات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين أسفرت عن مقتل العشرات، بينما تحاصر القوات نحو 500 عنصر من الميليشيات بمنطقة قريبة من "غبد غودني"، مشيرة إلى أنه سيتم القضاء عليهم إذا لم يسلموا أنفسهم خلال الأيام المقبلة.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجماتها.
21:14 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 21:15 GMT 03.01.2026)
نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية لاستعادة منطقة "جلب ماركا" التابعة لإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد، بالتعاون مع قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
ذكرت ذلك وكالة
الأنباء الصومالية "صونا"، يوم السبت، مشيرة إلى أن العملية تم التخطيط لها وتنفيذها بواسطة القوات المشتركة.
وأوضحت الوكالة أنها أسفرت عن إقرار السلام في المنطقة التي كانت تخضع لسيطرة "الميليشيات الإرهابية"، وقالت العملية التي قادها الجيش لقيت ترحيبا من السكان المحليين.
وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، مقتل مسؤول العمليات الخارجية لـ "مليشيات الخوارج" إثر عملية عسكرية بمدينة جيلب التابعة لمحافظة جوبا السفلى.
وقال الوزير إنه تم تنفيذ سلسلة العمليات العسكرية التي شنتها القوات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين أسفرت عن مقتل العشرات، بينما تحاصر القوات نحو 500 عنصر من الميليشيات
بمنطقة قريبة من "غبد غودني"، مشيرة إلى أنه سيتم القضاء عليهم إذا لم يسلموا أنفسهم خلال الأيام المقبلة.
وبدأت الحكومة الصومالية
وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجماتها.