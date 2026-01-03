اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
اليمن.. جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
اليمن.. جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في جنوب اليمن، رحبت المملكة العربية السعودية بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بعقد مؤتمر شامل في العاصمة...
اليمن.. جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"

13:04 GMT 03.01.2026
راديو
اليمن.. جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في جنوب اليمن، رحبت المملكة العربية السعودية بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بعقد مؤتمر شامل في العاصمة الرياض، يجمع كافة المكونات الجنوبية لمناقشة "القضية الجنوبية" وحلها عبر الحوار.
ويأتي هذا الإعلان وسط تقدم عسكري لقوات "درع الوطن" في محافظة حضرموت شرقي اليمن، حيث أعلنت السيطرة على مناطق استراتيجية وانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقع عدة.
في سياق متصل، دعت الإمارات "الأشقاء اليمنيين إلى تغليب الحكمة وضبط النفس والحرص على استتباب الأمن والاستقرار ومعالجة الخلافات القائمة بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة"، مؤكدا أهمية وقف التصعيد في اليمن وتغليب لغة الحوار على المواجهة".
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال نائب الأمين العام للهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، إن "المجلس لانتقالي رد على هجوم القوات الشمالية وللدفاع عن الأرض"، مشيرا إلى أن "القوات الجنوبية موجودة لحماية الحدود والممرات الدولية ومكافحة الإرهاب"، مطالبا بـ"اعتراف دولي بحق الجنوب في تقرير مصيره ورفض أي حكم شمالي"، على حد قوله.
من جهته، اعتبر مستشار رئيس مجلس القيادة اليمني، بدر باسالمة، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة وشبوة تمردا كاملا وانقلابا على السلطة الشرعية ورئاسة مجلس القيادة، دون إشعار مسبق، مما يمثل مغامرة خطيرة تستفز السعودية وعمان وتهدد الاستقرار الإقليمي بدعم خارجي يشمل تنسيقاً مع إسرائيل مما استدعى التدخل العسكري".

من جهته، أكد المحلل السياسي اليمني، د. محمد ثقاف الكاف، أن "أي حل للقضية الجنوبية يتطلب مفاوضات شاملة برعاية سعودية وإماراتية ودولية".

ومضى لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك خطورة من الميليشيات غير المنضبطة التي قد تؤدي إلى مجازر ويجب تحجيمها"، مشيرا إلى أن "الحل العسكري كان فاشلا تاريخيا، ويتعيّن إجراء حوارا بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والشرعية كطرفين رئيسيين، مع مشاركة ثانوية للانتقالي".
إعداد وتقديم: أيمن سنبل، عبد الله حميد، جيهان لطفي
