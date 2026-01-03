https://sarabic.ae/20260103/خبير-علاقات-دولية-ما-حدث-في-فنزويلا-ردة-حضارية-وازدواجية-المعايير-الغربية-مدفوعة-بالمصالح-1108872810.html

خبير علاقات دولية: ما حدث في فنزويلا "ردة حضارية".. وازدواجية المعايير الغربية مدفوعة بالمصالح

خبير علاقات دولية: ما حدث في فنزويلا "ردة حضارية".. وازدواجية المعايير الغربية مدفوعة بالمصالح

وصف خبير العلاقات الدولية المصري، طارق البرديسي، اليوم السبت، التحركات الأمريكية في فنزويلا بأنها "مأساة حقيقية"، معتبرا أن "ما جرى لا يمثل اعتقالا للرئيس... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وأكد البرديسي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما تم دهسه تحت الأقدام الأمريكية هو منظمة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وسيادة الدول الوطنية، التي تعد الركائز والمرتكزات الأساسية للتنظيم الدولي والعلاقات الدولية والحصانة الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "هذا التجاوز يمثل ردة حضارية وعودة صريحة لشريعة الغاب".وفيما يخص تعامل القوى الغربية مع الأزمة، قال خبير العلاقات الدولية إن "ازدواجية المعايير باتت السمة الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية في الوقت الراهن، إذ تتعاطى الدول مع الأزمات وفقا للمصالح والأهواء، وليس بناء على قواعد الإنصاف والعدل".وأضاف البرديسي أن "القوى الكبرى تتحرك فقط حسب بوصلة مصالحها، وتتعامل مع القانون الدولي كأداة تشكلها حسب أهوائها ورؤيتها الخاصة"، موضحا أن "صمت الدول والمنظمات الأوروبية تجاه بعض الانتهاكات ينبع من كون التحدث لا يصب في مصلحتها، فالمحرك الأساسي للمواقف ليس العدالة بل المنفعة، وهو ما يجعل مواقفهم متباينة ومتناقضة بشكل دائم".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.وقال ترامب إنه "تم الإمساك بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدًا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وصرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، مشددا على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".

