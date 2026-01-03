عربي
ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن العملية العسكرية في فنزويلا - عاجل
خبير علاقات دولية: ما حدث في فنزويلا "ردة حضارية".. وازدواجية المعايير الغربية مدفوعة بالمصالح
خبير علاقات دولية: ما حدث في فنزويلا "ردة حضارية".. وازدواجية المعايير الغربية مدفوعة بالمصالح
سبوتنيك عربي
وصف خبير العلاقات الدولية المصري، طارق البرديسي، اليوم السبت، التحركات الأمريكية في فنزويلا بأنها "مأساة حقيقية"، معتبرا أن "ما جرى لا يمثل اعتقالا للرئيس... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
حصري
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وأكد البرديسي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما تم دهسه تحت الأقدام الأمريكية هو منظمة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وسيادة الدول الوطنية، التي تعد الركائز والمرتكزات الأساسية للتنظيم الدولي والعلاقات الدولية والحصانة الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "هذا التجاوز يمثل ردة حضارية وعودة صريحة لشريعة الغاب".وفيما يخص تعامل القوى الغربية مع الأزمة، قال خبير العلاقات الدولية إن "ازدواجية المعايير باتت السمة الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية في الوقت الراهن، إذ تتعاطى الدول مع الأزمات وفقا للمصالح والأهواء، وليس بناء على قواعد الإنصاف والعدل".وأضاف البرديسي أن "القوى الكبرى تتحرك فقط حسب بوصلة مصالحها، وتتعامل مع القانون الدولي كأداة تشكلها حسب أهوائها ورؤيتها الخاصة"، موضحا أن "صمت الدول والمنظمات الأوروبية تجاه بعض الانتهاكات ينبع من كون التحدث لا يصب في مصلحتها، فالمحرك الأساسي للمواقف ليس العدالة بل المنفعة، وهو ما يجعل مواقفهم متباينة ومتناقضة بشكل دائم".
الولايات المتحدة الأمريكية
خبير علاقات دولية: ما حدث في فنزويلا "ردة حضارية".. وازدواجية المعايير الغربية مدفوعة بالمصالح

15:25 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 15:31 GMT 03.01.2026)
وائل مجدي
حصري
وصف خبير العلاقات الدولية المصري، طارق البرديسي، اليوم السبت، التحركات الأمريكية في فنزويلا بأنها "مأساة حقيقية"، معتبرا أن "ما جرى لا يمثل اعتقالا للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بقدر ما هو اعتقال وسجن للقانون الدولي ذاته".
وأكد البرديسي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما تم دهسه تحت الأقدام الأمريكية هو منظمة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وسيادة الدول الوطنية، التي تعد الركائز والمرتكزات الأساسية للتنظيم الدولي والعلاقات الدولية والحصانة الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "هذا التجاوز يمثل ردة حضارية وعودة صريحة لشريعة الغاب".
وفيما يخص تعامل القوى الغربية مع الأزمة، قال خبير العلاقات الدولية إن "ازدواجية المعايير باتت السمة الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية في الوقت الراهن، إذ تتعاطى الدول مع الأزمات وفقا للمصالح والأهواء، وليس بناء على قواعد الإنصاف والعدل".
وأشار إلى أن "هذه الازدواجية هي التي تتصدر المشهد للأسف الشديد، وهو ما ظهر بوضوح في أزمات العراق وأفغانستان وليبيا، وصولا إلى قطاع غزة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
لافروف يؤكد التوجه لتعزيز الشراكة مع فنزويلا
15:14 GMT
وأضاف البرديسي أن "القوى الكبرى تتحرك فقط حسب بوصلة مصالحها، وتتعامل مع القانون الدولي كأداة تشكلها حسب أهوائها ورؤيتها الخاصة"، موضحا أن "صمت الدول والمنظمات الأوروبية تجاه بعض الانتهاكات ينبع من كون التحدث لا يصب في مصلحتها، فالمحرك الأساسي للمواقف ليس العدالة بل المنفعة، وهو ما يجعل مواقفهم متباينة ومتناقضة بشكل دائم".
وفي ختام حديثه، حذر الخبير المصري، طارق البرديسي، من أن "العالم يعيش عصر عودة الانعزالية السياسية والاقتصادية، والابتعاد التام عن فكرة الأمن الجماعي وروح الأسرة الدولية، مما يهدد استقرار التنظيم الدولي ككل".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
الصين تدين بشدة استخدام القوة بواسطة الولايات المتحدة ضد فنزويلا
15:10 GMT
وقال ترامب إنه "تم الإمساك بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدًا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وصرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، مشددا على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
