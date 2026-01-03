https://sarabic.ae/20260103/زيلينسكي-يوقع-مرسوما-بتعيين-بودانوف-رئيسا-لمكتبه-1108848789.html
زيلينسكي يوقع مرسوما بتعيين بودانوف رئيسا لمكتبه
زيلينسكي يوقع مرسوما بتعيين بودانوف رئيسا لمكتبه
سبوتنيك عربي
وقّع فلاديمير زيلينسكي، مراسيم رئاسية عيّن بموجبها كيريلو بودانوف، المُدرج على قائمة المتطرفين والإرهابيين لدى هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ)،... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T04:37+0000
2026-01-03T04:37+0000
2026-01-03T04:37+0000
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
ونُشرت الوثائق ذات الصلة على الموقع الرسمي لزيلينسكي.وكان زيلينسكي، أعلن أمس الجمعة، أنه عرض على بودانوف، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية، تولي رئاسة مكتبه، وقد وافق بودانوف على العرض، بحسب وسائل إعلام محلية.أما إيفاشينكو، فكان يشغل في السابق منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني.وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أعلن زيلينسكي أن رئيس مكتبه أندريه يرماك، قدّم استقالته، ووقّع في اليوم ذاته مرسوما بإقالته.وجاءت استقالة يرماك، بعد عمليات تفتيش استهدفت شقته على خلفية فضيحة فساد في قطاع الطاقة الأوكراني، برز خلالها رجل الأعمال والمقرّب من زيلينسكي، تيمور مينديتش، بوصفه المشتبه به الرئيسي في القضية.
https://sarabic.ae/20260102/إعلام-أمريكي-ترامب-يرفض-منح-زيلينسكي-الضمانات-الأمنية-التي-يطالب-بها--1108832907.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي يوقع مرسوما بتعيين بودانوف رئيسا لمكتبه
وقّع فلاديمير زيلينسكي، مراسيم رئاسية عيّن بموجبها كيريلو بودانوف، المُدرج على قائمة المتطرفين والإرهابيين لدى هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ)، رئيسا لمكتبه، كما عيّن أوليغ إيفاشينكو، رئيسا لمديرية الاستخبارات الرئيسية في أوكرانيا.
وكان زيلينسكي، أعلن أمس الجمعة، أنه عرض على بودانوف، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية، تولي رئاسة مكتبه، وقد وافق بودانوف على العرض، بحسب وسائل إعلام محلية.
أما إيفاشينكو، فكان يشغل في السابق منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني.
وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أعلن زيلينسكي أن رئيس مكتبه أندريه يرماك، قدّم استقالته، ووقّع في اليوم ذاته مرسوما بإقالته.
وجاءت استقالة يرماك، بعد عمليات تفتيش استهدفت شقته على خلفية فضيحة فساد في قطاع الطاقة الأوكراني، برز خلالها رجل الأعمال والمقرّب من زيلينسكي، تيمور مينديتش، بوصفه المشتبه به الرئيسي في القضية.