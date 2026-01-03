https://sarabic.ae/20260103/زيلينسكي-يوقع-مرسوما-بتعيين-بودانوف-رئيسا-لمكتبه-1108848789.html

زيلينسكي يوقع مرسوما بتعيين بودانوف رئيسا لمكتبه

زيلينسكي يوقع مرسوما بتعيين بودانوف رئيسا لمكتبه

وقّع فلاديمير زيلينسكي، مراسيم رئاسية عيّن بموجبها كيريلو بودانوف، المُدرج على قائمة المتطرفين والإرهابيين لدى هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ)،... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

ونُشرت الوثائق ذات الصلة على الموقع الرسمي لزيلينسكي.وكان زيلينسكي، أعلن أمس الجمعة، أنه عرض على بودانوف، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية، تولي رئاسة مكتبه، وقد وافق بودانوف على العرض، بحسب وسائل إعلام محلية.أما إيفاشينكو، فكان يشغل في السابق منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني.وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أعلن زيلينسكي أن رئيس مكتبه أندريه يرماك، قدّم استقالته، ووقّع في اليوم ذاته مرسوما بإقالته.وجاءت استقالة يرماك، بعد عمليات تفتيش استهدفت شقته على خلفية فضيحة فساد في قطاع الطاقة الأوكراني، برز خلالها رجل الأعمال والمقرّب من زيلينسكي، تيمور مينديتش، بوصفه المشتبه به الرئيسي في القضية.

