ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن العملية العسكرية في فنزويلا - عاجل
صحة غزة تصدر توضيحا بشأن انتشار مرض "الليبتوسبيروزيس"
16:45 GMT 03.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatآخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار
ردت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة بشأن تسجيل حالات إصابة مؤكدة بمرض "الليبتوسبيروزيس" (داء البريميات) في القطاع.
وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء غير صحيحة، موضحة في بيان عبر مواقع التواصل أنها تتابع الوضع الوبائي بشكل مستمر، إذ تم رصد عدد محدود من الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة وفق البروتوكولات المعتمدة، بما في ذلك سحب العينات وإرسالها إلى مختبرات متخصصة خارج القطاع.
وأضافت الوزارة أن نتائج الفحوصات المخبرية جاءت سلبية، ولا توجد أي حالات مؤكدة للمرض في غزة، مشددة على أن ما يتم تداوله حول انتشار المرض غير دقيق.
مبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أزمة صحية خانقة في القطاع ونقص حاد في المستلزمات الطبية
25 ديسمبر 2025, 06:51 GMT
وأكدت الوزارة أن طواقم الطب الوقائي تواصل عملها لمتابعة الوضع الصحي ورصد أي تطورات وبائية.
يشار إلى أن مرض "الليبتوسبيروزيس" هو عدوى بكتيرية تنتقل من الحيوانات، خاصة القوارض والماشية، إلى الإنسان عبر المياه أو التربة الملوثة بفضلاتها، وقد يتشابه في أعراضه الأولية مع الإنفلونزا مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، وقد تتطور الحالة في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة.
