صحة غزة تصدر توضيحا بشأن انتشار مرض "الليبتوسبيروزيس"

صحة غزة تصدر توضيحا بشأن انتشار مرض "الليبتوسبيروزيس"

ردت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة بشأن تسجيل حالات إصابة مؤكدة بمرض "الليبتوسبيروزيس" (داء البريميات) في القطاع. 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء غير صحيحة، موضحة في بيان عبر مواقع التواصل أنها تتابع الوضع الوبائي بشكل مستمر، إذ تم رصد عدد محدود من الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة وفق البروتوكولات المعتمدة، بما في ذلك سحب العينات وإرسالها إلى مختبرات متخصصة خارج القطاع.وأضافت الوزارة أن نتائج الفحوصات المخبرية جاءت سلبية، ولا توجد أي حالات مؤكدة للمرض في غزة، مشددة على أن ما يتم تداوله حول انتشار المرض غير دقيق.وأكدت الوزارة أن طواقم الطب الوقائي تواصل عملها لمتابعة الوضع الصحي ورصد أي تطورات وبائية.يشار إلى أن مرض "الليبتوسبيروزيس" هو عدوى بكتيرية تنتقل من الحيوانات، خاصة القوارض والماشية، إلى الإنسان عبر المياه أو التربة الملوثة بفضلاتها، وقد يتشابه في أعراضه الأولية مع الإنفلونزا مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، وقد تتطور الحالة في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة.

