https://sarabic.ae/20260103/صحة-غزة-تصدر-توضيحا-بشأن-انتشار-مرض-الليبتوسبيروزيس-1108876434.html
صحة غزة تصدر توضيحا بشأن انتشار مرض "الليبتوسبيروزيس"
ردت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة بشأن تسجيل حالات إصابة مؤكدة بمرض "الليبتوسبيروزيس" (داء البريميات) في القطاع.
2026-01-03T16:45+0000
2026-01-03T16:45+0000
2026-01-03T16:45+0000
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094576179_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c70ba03042784aeca34587fc55401928.jpg
وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء غير صحيحة، موضحة في بيان عبر مواقع التواصل أنها تتابع الوضع الوبائي بشكل مستمر، إذ تم رصد عدد محدود من الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة وفق البروتوكولات المعتمدة، بما في ذلك سحب العينات وإرسالها إلى مختبرات متخصصة خارج القطاع.وأضافت الوزارة أن نتائج الفحوصات المخبرية جاءت سلبية، ولا توجد أي حالات مؤكدة للمرض في غزة، مشددة على أن ما يتم تداوله حول انتشار المرض غير دقيق.وأكدت الوزارة أن طواقم الطب الوقائي تواصل عملها لمتابعة الوضع الصحي ورصد أي تطورات وبائية.يشار إلى أن مرض "الليبتوسبيروزيس" هو عدوى بكتيرية تنتقل من الحيوانات، خاصة القوارض والماشية، إلى الإنسان عبر المياه أو التربة الملوثة بفضلاتها، وقد يتشابه في أعراضه الأولية مع الإنفلونزا مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، وقد تتطور الحالة في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094576179_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0bb46936471464d6d60d7bc371a56896.jpg
صحة غزة تصدر توضيحا بشأن انتشار مرض "الليبتوسبيروزيس"
وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء غير صحيحة، موضحة في بيان عبر مواقع التواصل أنها تتابع الوضع الوبائي بشكل مستمر، إذ تم رصد عدد محدود من الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة وفق البروتوكولات المعتمدة، بما في ذلك سحب العينات وإرسالها إلى مختبرات متخصصة خارج القطاع.
وأضافت الوزارة أن نتائج الفحوصات المخبرية جاءت سلبية، ولا توجد أي حالات مؤكدة للمرض في غزة، مشددة على أن ما يتم تداوله حول انتشار المرض غير دقيق.
25 ديسمبر 2025, 06:51 GMT
وأكدت الوزارة أن طواقم الطب الوقائي تواصل عملها لمتابعة الوضع الصحي ورصد أي تطورات وبائية.
يشار إلى أن مرض "الليبتوسبيروزيس" هو عدوى بكتيرية تنتقل من الحيوانات، خاصة القوارض والماشية، إلى الإنسان عبر المياه أو التربة الملوثة بفضلاتها، وقد يتشابه في أعراضه الأولية مع الإنفلونزا مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، وقد تتطور الحالة في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة.