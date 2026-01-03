عربي
موسكو: إجبار مادورو وزوجته على مغادرة فنزويلا انتهاك لسيادتها وعلى واشنطن توضيح مكان تواجدهما
مراسل "سبوتنيك" في فنزويلا يكشف وضع البلاد خلال الساعات الأخيرة
مراسل "سبوتنيك" في فنزويلا يكشف وضع البلاد خلال الساعات الأخيرة
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أنه "منذ حوالي الساعة الثانية صباحا، تشهد فنزويلا هجمات عسكرية متفرقة".ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، "وردت أنباء عن وقوع انفجارات في مناطق عدة من البلاد، لا سيما في كاراكاس، وكذلك في ولايتي أراغوا ولا غوايرا. وقد أصدرت الحكومة البوليفارية بيانًا تؤكد فيه هذه الهجمات".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية، إدانتها لأي تدخل عسكري في فنزويلا، مشددة على أن الذرائع التي قدّمتها الولايات المتحدة، لتنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس، غير صحيحة.وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إن "الولايات المتحدة ارتكبت هذا الصباح عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
مراسل "سبوتنيك" في فنزويلا يكشف وضع البلاد خلال الساعات الأخيرة

كشف مراسل "سبوتنيك" في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، خوسيه نيغرون فاليرا، بعض التفاصيل عن وضع البلاد، خلال الساعات الأخيرة.
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أنه "منذ حوالي الساعة الثانية صباحا، تشهد فنزويلا هجمات عسكرية متفرقة".
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، "وردت أنباء عن وقوع انفجارات في مناطق عدة من البلاد، لا سيما في كاراكاس، وكذلك في ولايتي أراغوا ولا غوايرا. وقد أصدرت الحكومة البوليفارية بيانًا تؤكد فيه هذه الهجمات".

وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن الوضع في البلاد "هادئ" حاليًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية، إدانتها لأي تدخل عسكري في فنزويلا، مشددة على أن الذرائع التي قدّمتها الولايات المتحدة، لتنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس، غير صحيحة.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إن "الولايات المتحدة ارتكبت هذا الصباح عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".

وشددت الخارجية الروسية على أن "الذرائع التي تُقدّم لتبرير مثل هذه الأفعال ليس لها أي أساس. لقد طغت العداوة الأيديولوجية على البراغماتية العملية والرغبة في بناء علاقات قائمة على الثقة والشفافية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدًا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
© 2026 Sputnik
