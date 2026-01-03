https://sarabic.ae/20260103/مراسل-سبوتنيك-في-فنزويلا-يكشف-وضع-البلاد-خلال-الساعات-الأخيرة-1108856773.html

مراسل "سبوتنيك" في فنزويلا يكشف وضع البلاد خلال الساعات الأخيرة

كشف مراسل "سبوتنيك" في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، خوسيه نيغرون فاليرا، بعض التفاصيل عن وضع البلاد، خلال الساعات الأخيرة. 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أنه "منذ حوالي الساعة الثانية صباحا، تشهد فنزويلا هجمات عسكرية متفرقة".ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، "وردت أنباء عن وقوع انفجارات في مناطق عدة من البلاد، لا سيما في كاراكاس، وكذلك في ولايتي أراغوا ولا غوايرا. وقد أصدرت الحكومة البوليفارية بيانًا تؤكد فيه هذه الهجمات".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية، إدانتها لأي تدخل عسكري في فنزويلا، مشددة على أن الذرائع التي قدّمتها الولايات المتحدة، لتنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس، غير صحيحة.وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إن "الولايات المتحدة ارتكبت هذا الصباح عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".

