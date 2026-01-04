https://sarabic.ae/20260104/أردوغان-يؤكد-لولي-العهد-السعودي-أهمية-ضمان-أمن-الصومال-واليمن-للاستقرار-الإقليمي--1108908943.html

أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي أهمية ضمان أمن الصومال واليمن للاستقرار الإقليمي

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول فيه الجانبان متابعة التطورات الأخيرة في... 04.01.2026

موسكو- سبوتنيك. وأكد أردوغان، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال واليمن كشرط أساسي لضمان الاستقرار الإقليمي، مشدداً على ضرورة مواجهة أي محاولات خارجية تهدف إلى تقسيم هذه الدول أو زعزعة أمنها. كما أعرب الرئيس التركي عن استعداد أنقرة الكامل للمساهمة في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حل القضايا العالقة في اليمن عبر الحوار السلمي، بعيداً عن التدخلات الخارجية. وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك السبت قبل الماضي، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي". يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة. وكانت المملكة العربية السعودية رحّبت بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عقد مؤتمر شامل في العاصمة الرياض، "يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار وبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية". وأكدت المملكة، استنادًا إلى بيان وزارة الخارجية البلاد الصادر في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن "القضية الجنوبية ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجتها ضمن إطار الحل السياسي الشامل في اليمن".وأشارت إلى أن "العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين والمصالح المشتركة تستدعي توفير الأجواء المناسبة للحوار"، داعية جميع المكونات الجنوبية إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر لـ"إيجاد تصور شامل يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة ويعزز أمن واستقرار الجمهورية اليمنية"، وفقا لبيان الخارجية السعودية.

