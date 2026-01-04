https://sarabic.ae/20260104/أردوغان-يؤكد-لولي-العهد-السعودي-أهمية-ضمان-أمن-الصومال-واليمن-للاستقرار-الإقليمي--1108908943.html
أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي أهمية ضمان أمن الصومال واليمن للاستقرار الإقليمي
أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي أهمية ضمان أمن الصومال واليمن للاستقرار الإقليمي
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول فيه الجانبان متابعة التطورات الأخيرة في... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T18:17+0000
2026-01-04T18:17+0000
2026-01-04T18:17+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار السعودية اليوم
الصومال
أخبار اليمن الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg
موسكو- سبوتنيك. وأكد أردوغان، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال واليمن كشرط أساسي لضمان الاستقرار الإقليمي، مشدداً على ضرورة مواجهة أي محاولات خارجية تهدف إلى تقسيم هذه الدول أو زعزعة أمنها. كما أعرب الرئيس التركي عن استعداد أنقرة الكامل للمساهمة في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حل القضايا العالقة في اليمن عبر الحوار السلمي، بعيداً عن التدخلات الخارجية. وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك السبت قبل الماضي، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي". يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة. وكانت المملكة العربية السعودية رحّبت بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عقد مؤتمر شامل في العاصمة الرياض، "يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار وبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية". وأكدت المملكة، استنادًا إلى بيان وزارة الخارجية البلاد الصادر في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن "القضية الجنوبية ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجتها ضمن إطار الحل السياسي الشامل في اليمن".وأشارت إلى أن "العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين والمصالح المشتركة تستدعي توفير الأجواء المناسبة للحوار"، داعية جميع المكونات الجنوبية إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر لـ"إيجاد تصور شامل يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة ويعزز أمن واستقرار الجمهورية اليمنية"، وفقا لبيان الخارجية السعودية.
https://sarabic.ae/20260104/الرئاسة-اليمنية-قيود-الانتقالي-على-تنقل-المواطنين-إلى-عدن-انتهاك-للدستور-ومخالفة-لاتفاق-الرياض-1108897858.html
https://sarabic.ae/20260101/عضو-بشورى-صنعاء-لـسبوتنيك-جاهزون-لمواجهة-أي-تواجد-إسرائيلي-في-أرض-الصومال-وإفشال-مخططاتهم-1108812469.html
https://sarabic.ae/20260104/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-في-اليمن-ملتزمون-دائما-بالحوار-الذي-ترعاه-السعودية-1108891731.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_149:0:1340:893_1920x0_80_0_0_122bec2d0ad3886c6a2a56c70280ebc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, الصومال, أخبار اليمن الأن
أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, الصومال, أخبار اليمن الأن
أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي أهمية ضمان أمن الصومال واليمن للاستقرار الإقليمي
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول فيه الجانبان متابعة التطورات الأخيرة في الصومال واليمن، وسط توترات إقليمية متزايدة تشمل اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" وتصعيد عسكري في جنوب اليمن.
موسكو- سبوتنيك. وأكد أردوغان
، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال واليمن كشرط أساسي لضمان الاستقرار الإقليمي، مشدداً على ضرورة مواجهة أي محاولات خارجية تهدف إلى تقسيم هذه الدول أو زعزعة أمنها.
وجاء في البيان: "أكد الرئيس أردوغان لولي العهد السعودي، خلال الاتصال الهاتفي، متابعة التطورات في الصومال واليمن، وأبرز أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلدين للحفاظ على الاستقرار الإقليمي".
كما أعرب الرئيس التركي عن استعداد أنقرة
الكامل للمساهمة في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حل القضايا العالقة في اليمن عبر الحوار السلمي، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك السبت قبل الماضي، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال
"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".
يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري.
وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
وكانت المملكة العربية السعودية رحّبت بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عقد مؤتمر شامل في العاصمة الرياض
، "يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار وبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية".
وأكدت المملكة، استنادًا إلى بيان وزارة الخارجية البلاد الصادر في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن "القضية الجنوبية ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجتها ضمن إطار الحل السياسي الشامل في اليمن".
وأشارت إلى أن "العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين والمصالح المشتركة تستدعي توفير الأجواء المناسبة للحوار"، داعية جميع المكونات الجنوبية إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر لـ"إيجاد تصور شامل يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة ويعزز أمن واستقرار الجمهورية اليمنية"، وفقا لبيان الخارجية السعودية.