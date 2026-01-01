https://sarabic.ae/20260101/عضو-بشورى-صنعاء-لـسبوتنيك-جاهزون-لمواجهة-أي-تواجد-إسرائيلي-في-أرض-الصومال-وإفشال-مخططاتهم-1108812469.html

عضو بشورى صنعاء لـ"سبوتنيك": جاهزون لمواجهة أي تواجد إسرائيلي في "أرض الصومال" وإفشال مخططاتهم

عضو بشورى صنعاء لـ"سبوتنيك": جاهزون لمواجهة أي تواجد إسرائيلي في "أرض الصومال" وإفشال مخططاتهم

قال عضو مجلس الشورى اليمني في صنعاء، اللواء عبد الله الجفري، إن "بيان قائد الثورة عبد الملك الحوثي الذي صدر قبل يومين حمل ردا صريحا على الإعلان الإسرائيلي... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف الجفري في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "قائد الثورة أكد على أننا مع وحدة الصومال وأمنها واستقرارها، وأي تواجد إسرائيلي على إقليم أرض الصومال هو هدف عسكري".وتابع الجفري، "بعد صدور بيان قائد الثورة، نحن على أهبة الاستعداد وفي جهوزية كاملة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة، بما نملكه من قدرات استراتيجية عسكرية وأسلحة حديثة ومتطورة وصلت إلى نقطة استراتيجية توازن الردع وتجاوز حدود الجغرافيا في قواعد الاشتباك، بما فيها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية ذات القوة الضاربة التي أربكت العدو خلال الفترة الماضية".واختتم بالقول، لن نتراجع أو نتوارى عن دعم اخوتنا في فلسطين والدفاع عن الأمة في الصومال وإفشال أي تحرك أمريكي-إسرائيلي يهدف للسيطرة على المنطقة واستغلالها وتغيير هويتها وتاريخها، والجميع شاهد وتابع الموقف اليمني خلال عملية طوفان الأقصي، لم ندخر جهدا في الدعم السياسي واللوجستي وأيضا المشاركة المباشرة في الحرب.صرح زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الأحد الماضي، بأن إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال" ككيان منفصل عن الصومال "خطوة عدوانية ضمن مؤامرات العدو على أمتنا الإسلامية".وأفاد الحوثي في بيانه بأن "العدو الإسرائيلي يسعى لأنشطة عدائية تهدد أمن البحر الأحمر وخليج عدن وستعمل على المزيد من التفكيك والتفتيت لبلدان أخرى بنفس الطريقة التي عملها في الصومال".ودعا زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إلى ضرورة أن يكون الموقف العربي والإسلامي حازما وجادا في الوقوف إلى جانب الصومال ومساندة الشعب الصومالي، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات على المستوى الدولي واتخاذ موقف حازم من كل المؤسسات الدولية مساندة للصومال.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أول أمس الجمعة، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".ووقع نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وزعيم جمهورية "أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانًا مشتركًا بهذا الشأن.ومن جانبه، أعلن رئيس "أرض الصومال" أنه "وبعد أكثر من 3 عقود من الحكم الذاتي، حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة".وأعرب وزراء خارجية 21 دولة بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران، في بيان مشترك أمس السبت، عن رفضهم الكامل لاعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، مشددين على أن "تلك الخطوة لها تداعيات خطيرة على منطقة القرن الأفريقي".يُذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.

