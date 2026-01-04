https://sarabic.ae/20260104/أوبك-بلس-تبقي-على-سقف-إنتاج-النفط-دون-تغيير-خلال-الربع-الأول-من-2026-1108900104.html

"أوبك بلس" تبقي على سقف إنتاج النفط دون تغيير خلال الربع الأول من 2026

"أوبك بلس" تبقي على سقف إنتاج النفط دون تغيير خلال الربع الأول من 2026

أعلنت منظمة "أوبك بلس"، اليوم الأحد، أن الدول الثماني الأعضاء المشاركة في الاتفاق، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة... 04.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت المنظمة أن الدول الثماني جددت تأكيد قرارها الصادر في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، والقاضي بتعليق زيادات الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس 2026، في ضوء العوامل الموسمية المؤثرة على السوق. وأضافت أن الاجتماع المقبل لتحالف "أوبك بلس" من المقرر عقده في الأول من فبراير/ شباط 2026، وفقا لبيان لـ"أوبك".وجاء إعلان "أوبك بلس"، اليوم الأحد، رغم التوترات السياسية بين العضوين الرئيسيين، السعودية والإمارات، وإمساك أمريكا بنيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، الدولة المنتجة للنفط. كما يأتي اجتماع دول تحالف "أوبك بلس"، اليوم، الذي ينتج نحو نصف نفط العالم، بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 18% في العام الماضي 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 2020، وسط مخاوف متزايدة من فائض المعروض.واتفقت الدول الأعضاء الثمان في "أوبك بلس" على زيادة أهدافها لإنتاج النفط بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، خلال الفترة من نيسان/ أبريل إلى ديسمبر/ كانون الأول 2025، بما يعادل قرابة 3% من إجمالي الطلب العالمي على النفط.

