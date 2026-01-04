عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
"أوبك بلس" تبقي على سقف إنتاج النفط دون تغيير خلال الربع الأول من 2026
وذكرت المنظمة أن الدول الثماني جددت تأكيد قرارها الصادر في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، والقاضي بتعليق زيادات الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس 2026، في ضوء العوامل الموسمية المؤثرة على السوق. وأضافت أن الاجتماع المقبل لتحالف "أوبك بلس" من المقرر عقده في الأول من فبراير/ شباط 2026، وفقا لبيان لـ"أوبك".وجاء إعلان "أوبك بلس"، اليوم الأحد، رغم التوترات السياسية بين العضوين الرئيسيين، السعودية والإمارات، وإمساك أمريكا بنيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، الدولة المنتجة للنفط. كما يأتي اجتماع دول تحالف "أوبك بلس"، اليوم، الذي ينتج نحو نصف نفط العالم، بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 18% في العام الماضي 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 2020، وسط مخاوف متزايدة من فائض المعروض.واتفقت الدول الأعضاء الثمان في "أوبك بلس" على زيادة أهدافها لإنتاج النفط بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، خلال الفترة من نيسان/ أبريل إلى ديسمبر/ كانون الأول 2025، بما يعادل قرابة 3% من إجمالي الطلب العالمي على النفط.
أعلنت منظمة "أوبك بلس"، اليوم الأحد، أن الدول الثماني الأعضاء المشاركة في الاتفاق، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، قررت الإبقاء على تجميد الحد الأقصى لإنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026 عند مستويات ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وذكرت المنظمة أن الدول الثماني جددت تأكيد قرارها الصادر في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، والقاضي بتعليق زيادات الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس 2026، في ضوء العوامل الموسمية المؤثرة على السوق.
وأضافت أن الاجتماع المقبل لتحالف "أوبك بلس" من المقرر عقده في الأول من فبراير/ شباط 2026، وفقا لبيان لـ"أوبك".
منصة حفر للتنقيب عن النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
خبير: خطة ترامب لزيادة إنتاج نفط فنزويلا قد تخفض سعر الخام الأمريكي إلى ما دون 50 دولارا
05:07 GMT
وجاء إعلان "أوبك بلس"، اليوم الأحد، رغم التوترات السياسية بين العضوين الرئيسيين، السعودية والإمارات، وإمساك أمريكا بنيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، الدولة المنتجة للنفط.
كما يأتي اجتماع دول تحالف "أوبك بلس"، اليوم، الذي ينتج نحو نصف نفط العالم، بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 18% في العام الماضي 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 2020، وسط مخاوف متزايدة من فائض المعروض.
واتفقت الدول الأعضاء الثمان في "أوبك بلس" على زيادة أهدافها لإنتاج النفط بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، خلال الفترة من نيسان/ أبريل إلى ديسمبر/ كانون الأول 2025، بما يعادل قرابة 3% من إجمالي الطلب العالمي على النفط.
