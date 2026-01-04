https://sarabic.ae/20260104/الاتحاد-الأوروبي-احترام-إرادة-الشعب-الفنزويلي-الحل-الوحيد-للأزمة-الراهنة-1108914988.html
الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي "الحل الوحيد" للأزمة الراهنة
الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي "الحل الوحيد" للأزمة الراهنة
شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، على احترام إرادة الشعب الفنزويلي باعتباره "السبيل الوحيد" لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، وذلك غداة إطاحة الولايات المتحدة
ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس، تفاديا لأي تصعيد قد يفاقم الأوضاع.وقالت كايا كالاس (نيابة عن 26 دولة عضوا في الاتحاد باستثناء هنغاريا)، في بيان إن الاتحاد الأوروبي يحث على "تجنب التصعيد وضمان التوصل إلى حل سلمي للأزمة".وأشارت إلى أهمية احترام إرادة الشعب الفنزويلي باعتبارها الأساس لاستعادة المسار الديمقراطي في البلاد، منوهة إلى ضرورة الاحتكام إلى الخيارات الشعبية بعيدا عن العنف أو التدخلات التي قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكدا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك، وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.
21:35 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 21:36 GMT 04.01.2026)
شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، على احترام إرادة الشعب الفنزويلي باعتباره "السبيل الوحيد" لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، وذلك غداة إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.
ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس، تفاديا لأي تصعيد قد يفاقم الأوضاع.
وقالت كايا كالاس (نيابة عن 26 دولة عضوا في الاتحاد باستثناء هنغاريا)، في بيان إن الاتحاد الأوروبي يحث على "تجنب التصعيد وضمان التوصل إلى حل سلمي للأزمة".
وأشارت إلى أهمية احترام إرادة الشعب الفنزويلي
باعتبارها الأساس لاستعادة المسار الديمقراطي في البلاد، منوهة إلى ضرورة الاحتكام إلى الخيارات الشعبية بعيدا عن العنف أو التدخلات التي قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة
شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكدا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك، وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.