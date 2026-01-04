https://sarabic.ae/20260104/الجيش-اللبناني-توقيف-العشرات-من-السوريين-واللبنانيين-في-جرائم-مختلفة-1108902710.html
الجيش اللبناني: توقيف العشرات من السوريين واللبنانيين في جرائم مختلفة
الجيش اللبناني: توقيف العشرات من السوريين واللبنانيين في جرائم مختلفة
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ عمليات دهم وتفتيش أسفرت عن توقيف 44 سوريا ولبنانيا في جرائم مختلفة. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
ونشر الجيش اللبناني بيانا، مساء اليوم الأحد، أكد من خلاله توقيف 9 مواطنين و35 سوريا في قضايا مختلفة منها إطلاق النار وحيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات وتهريب الأشخاص وغيرها. وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش: "في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن، نفّذت بتاريخ 3 يناير 2026 وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق اللبنانية". وشملت عمليات الجيش اللبناني دهم وتسيير دوريات وإقامة حواجز، وأسفرت عن توقيف 9 مواطنين و35 سوريا في مدن عكار، طرابلس، البترون، بعلبك، الهرمل، وذلك لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق النار، حيازة أسلحة، تعاطي المخدرات، تهريب أشخاص، والتجول بصورة غير قانونية.وبحسب هذه التدابير التي قام بها الجيش، تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والأعتدة العسكرية، وبعدها تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
