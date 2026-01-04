الدفاع العراقية توضح سبب تحليق طائرات حربية في سماء بغداد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260104/الدفاع-العراقية-توضح-سبب-تحليق-طائرات-حربية-في-سماء-بغداد--1108912336.html
الدفاع العراقية توضح سبب تحليق طائرات حربية في سماء بغداد
الدفاع العراقية توضح سبب تحليق طائرات حربية في سماء بغداد
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد، تحليقا لطائرات حربية على ارتفاعات منخفضة وهو ما كشفت أسبابه وزارة الدفاع العراقية في بيان أشارت فيه إلى أن الطائرات...
2026-01-04T19:54+0000
2026-01-04T19:54+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101387/01/1013870186_0:175:3000:1863_1920x0_80_0_0_51e574451224991e92b007bdb2d4ea94.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا طمأنت فيه المواطنين العراقيين، مشيرة إلى أن تحليق الطائرات فوق سماء ساحة الاحتفالات بالعاصمة بغداد هو تدريب ميداني استعدادا للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش العراقي، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز". ويحتفل العراق بمرور 105 أعوام على تأسيس جيشه، الذي يصنف في المرتبة رقم 43 بين أضخم 145 جيشا في العالم.وتقدر ميزانية الجيش العراقي بنحو 8 مليارات دولار ويمتلك قوة بشرية تضم 293 ألف جندي، بينما تصنف قوته الجوية في المرتبة رقم 28 عالميا بـ 391 طائرة حربية.
https://sarabic.ae/20251220/الجيش-العراقي-يؤكد-التنسيق-الوثيق-مع-سوريا-لملاحقة-الإرهابيين-وتبادل-المعلومات-1108387883.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101387/01/1013870186_142:0:2859:2038_1920x0_80_0_0_0e24cb51c1418da46f82f21a7b238375.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

الدفاع العراقية توضح سبب تحليق طائرات حربية في سماء بغداد

19:54 GMT 04.01.2026
الطيران العراقي
الطيران العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© Sputnik . Thaier al-Sudani
تابعنا عبر
شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد، تحليقا لطائرات حربية على ارتفاعات منخفضة وهو ما كشفت أسبابه وزارة الدفاع العراقية في بيان أشارت فيه إلى أن الطائرات تابعة لسلاح الجو والجيش، وأنها تقوم بمهمة تدريبية.
وأصدرت الوزارة بيانا طمأنت فيه المواطنين العراقيين، مشيرة إلى أن تحليق الطائرات فوق سماء ساحة الاحتفالات بالعاصمة بغداد هو تدريب ميداني استعدادا للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش العراقي، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز".
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
الجيش العراقي يؤكد التنسيق الوثيق مع سوريا لملاحقة الإرهابيين وتبادل المعلومات
20 ديسمبر 2025, 14:30 GMT
ويحتفل العراق بمرور 105 أعوام على تأسيس جيشه، الذي يصنف في المرتبة رقم 43 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
وتقدر ميزانية الجيش العراقي بنحو 8 مليارات دولار ويمتلك قوة بشرية تضم 293 ألف جندي، بينما تصنف قوته الجوية في المرتبة رقم 28 عالميا بـ 391 طائرة حربية.
