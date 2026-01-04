https://sarabic.ae/20260104/الدفاع-العراقية-توضح-سبب-تحليق-طائرات-حربية-في-سماء-بغداد--1108912336.html
الدفاع العراقية توضح سبب تحليق طائرات حربية في سماء بغداد
وأصدرت الوزارة بيانا طمأنت فيه المواطنين العراقيين، مشيرة إلى أن تحليق الطائرات فوق سماء ساحة الاحتفالات بالعاصمة بغداد هو تدريب ميداني استعدادا للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش العراقي، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز". ويحتفل العراق بمرور 105 أعوام على تأسيس جيشه، الذي يصنف في المرتبة رقم 43 بين أضخم 145 جيشا في العالم.وتقدر ميزانية الجيش العراقي بنحو 8 مليارات دولار ويمتلك قوة بشرية تضم 293 ألف جندي، بينما تصنف قوته الجوية في المرتبة رقم 28 عالميا بـ 391 طائرة حربية.
