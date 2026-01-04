https://sarabic.ae/20260104/الصين-تدعو-أمريكا-إلى-ضمان-السلامة-الشخصية-لمادورو-وزوجته-وإطلاق-سراحهما-فورا-1108891961.html

الصين تدعو أمريكا إلى ضمان السلامة الشخصية لمادورو وزوجته وإطلاق سراحهما فورا

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها الشديد حيال قيام الولايات المتحدة باحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج بلادهما. 04.01.2026, سبوتنيك عربي

فنزويلا

نيكولاس مادورو

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889233_0:34:982:586_1920x0_80_0_0_db0f3eb736a2d7f6240798cb9d8a5280.jpg

وأكدت الخارجية الصينية في بيان أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويتعارض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.ودعت الصين الولايات المتحدة إلى ضمان السلامة الشخصية لمادورو وزوجته، والإفراج عنهما فورًا، مشددة على ضرورة معالجة القضايا الخلافية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الدولي واحترام سيادة الدول.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.

