دراسة تكشف نتائج جديدة بشأن أضرار الدهون الحيوانية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
دراسة تكشف نتائج جديدة بشأن أضرار الدهون الحيوانية
دراسة تكشف نتائج جديدة بشأن أضرار الدهون الحيوانية
تابعنا عبر
أظهرت دراسة علمية أجراها باحثون صينيون أن النظام الغذائي الذي يحتوي على كمية معتدلة من الدهون الحيوانية قد يسهم في تقليل تراكم الدهون والالتهابات في الأنسجة الدهنية، خلافا للاعتقاد السائد حول أضرارها الصحية.
وأوضح باحثون من جامعة "هونان" الزراعية وجامعة الجنوب، أن استهلاك الشحوم ضمن النسبة الموصى بها، والتي تعادل نحو 25 في المئة من إجمالي القيمة الطاقية للنظام الغذائي، يساعد على تحسين التمثيل الغذائي عبر تنظيم توازن الأنسجة الدهنية في الجسم، بحسب موقع "نابامارت".
صحة القلب والضغط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
مجتمع
دراسة: الدهون الخفية قد تسرع شيخوخة القلب حتى لدى الأشخاص النشطين
9 سبتمبر 2025, 16:39 GMT
واعتبروا أن هذه النتائج تدحض التصورات التقليدية التي تربط الدهون الحيوانية مباشرة بالسمنة واضطرابات الأيض، مشيرين إلى إلى مفارقة لافتة تتمثل في أن معدلات السمنة واصلت الارتفاع رغم التوصيات المستمرة باستبدال الدهون الحيوانية بالزيوت النباتية.
ويوصي خبراء تغذية في الصين باستهلاك ما بين 25 و30 غراما فقط من الزيوت النباتية يوميا، مع الحد من الأطعمة الدسمة ذات الأصل الحيواني.
وتضمنت الدراسة تجارب على الفئران استمرت 24 أسبوعا، حيث حصلت على نظام غذائي يحتوي على 25 في المئة من السعرات الحرارية من الدهون، واكتشف الباحثون أن الشحم الحيواني أدى إلى تراكم دهون أقل مقارنة بالزيوت النباتية، نتيجة ارتفاع مستوى حمض التوروكوليك الذي يحسن امتصاص الدهون ويقلل الالتهابات.
وبحسب الدراسة، فإن الشحم غني بأحماض دهنية مفيدة تعزز حساسية الجسم للأنسولين وتساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، لكنها أشارت إلى توصية الباحثين بعدم الإفراط في تناول الدهون لأن زيادة معدلات استهلاكه تكون ضارة لجسم الإنسان.
