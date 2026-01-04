https://sarabic.ae/20260104/دراسة-تكشف-نتائج-جديدة-بشأن-أضرار-الدهون-الحيوانية-1108906062.html
دراسة تكشف نتائج جديدة بشأن أضرار الدهون الحيوانية
دراسة تكشف نتائج جديدة بشأن أضرار الدهون الحيوانية
04.01.2026
وأوضح باحثون من جامعة "هونان" الزراعية وجامعة الجنوب، أن استهلاك الشحوم ضمن النسبة الموصى بها، والتي تعادل نحو 25 في المئة من إجمالي القيمة الطاقية للنظام الغذائي، يساعد على تحسين التمثيل الغذائي عبر تنظيم توازن الأنسجة الدهنية في الجسم، بحسب موقع "نابامارت". واعتبروا أن هذه النتائج تدحض التصورات التقليدية التي تربط الدهون الحيوانية مباشرة بالسمنة واضطرابات الأيض، مشيرين إلى إلى مفارقة لافتة تتمثل في أن معدلات السمنة واصلت الارتفاع رغم التوصيات المستمرة باستبدال الدهون الحيوانية بالزيوت النباتية.ويوصي خبراء تغذية في الصين باستهلاك ما بين 25 و30 غراما فقط من الزيوت النباتية يوميا، مع الحد من الأطعمة الدسمة ذات الأصل الحيواني. وتضمنت الدراسة تجارب على الفئران استمرت 24 أسبوعا، حيث حصلت على نظام غذائي يحتوي على 25 في المئة من السعرات الحرارية من الدهون، واكتشف الباحثون أن الشحم الحيواني أدى إلى تراكم دهون أقل مقارنة بالزيوت النباتية، نتيجة ارتفاع مستوى حمض التوروكوليك الذي يحسن امتصاص الدهون ويقلل الالتهابات.وبحسب الدراسة، فإن الشحم غني بأحماض دهنية مفيدة تعزز حساسية الجسم للأنسولين وتساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، لكنها أشارت إلى توصية الباحثين بعدم الإفراط في تناول الدهون لأن زيادة معدلات استهلاكه تكون ضارة لجسم الإنسان.
أظهرت دراسة علمية أجراها باحثون صينيون أن النظام الغذائي الذي يحتوي على كمية معتدلة من الدهون الحيوانية قد يسهم في تقليل تراكم الدهون والالتهابات في الأنسجة الدهنية، خلافا للاعتقاد السائد حول أضرارها الصحية.
وأوضح باحثون من جامعة "هونان" الزراعية وجامعة الجنوب، أن استهلاك الشحوم ضمن النسبة الموصى بها، والتي تعادل نحو 25 في المئة من إجمالي القيمة الطاقية للنظام الغذائي، يساعد على تحسين التمثيل الغذائي عبر تنظيم توازن الأنسجة الدهنية في الجسم، بحسب موقع
"نابامارت".
واعتبروا أن هذه النتائج تدحض التصورات التقليدية التي تربط الدهون الحيوانية مباشرة بالسمنة واضطرابات الأيض، مشيرين إلى إلى مفارقة لافتة تتمثل في أن معدلات السمنة واصلت الارتفاع رغم التوصيات المستمرة باستبدال الدهون الحيوانية بالزيوت النباتية.
ويوصي خبراء تغذية في الصين باستهلاك ما بين 25 و30 غراما فقط من الزيوت النباتية يوميا، مع الحد من الأطعمة الدسمة ذات الأصل الحيواني.
وتضمنت الدراسة تجارب على الفئران استمرت 24 أسبوعا، حيث حصلت على نظام غذائي يحتوي على 25 في المئة من السعرات الحرارية من الدهون، واكتشف الباحثون أن الشحم الحيواني أدى إلى تراكم دهون أقل مقارنة بالزيوت النباتية، نتيجة ارتفاع مستوى حمض التوروكوليك الذي يحسن امتصاص الدهون
ويقلل الالتهابات.
وبحسب الدراسة، فإن الشحم غني بأحماض دهنية مفيدة تعزز حساسية الجسم للأنسولين وتساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، لكنها أشارت إلى توصية الباحثين بعدم الإفراط في تناول الدهون لأن زيادة معدلات استهلاكه تكون ضارة لجسم الإنسان
