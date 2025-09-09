https://sarabic.ae/20250909/دراسة-الدهون-الخفية-قد-تسرع-شيخوخة-القلب-حتى-لدى-الأشخاص-النشطين-1104666688.html
دراسة: الدهون الخفية قد تسرع شيخوخة القلب حتى لدى الأشخاص النشطين
دراسة: الدهون الخفية قد تسرع شيخوخة القلب حتى لدى الأشخاص النشطين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن الدهون الحشوية الخفية المحيطة بالأعضاء الداخلية قد تسرّع عملية شيخوخة القلب والأوعية الدموية، ما يثير مخاوف جديدة بشأن صحة القلب والأوعية... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T16:39+0000
2025-09-09T16:39+0000
2025-09-09T16:39+0000
مجتمع
معلومات
دراسات حديثة
أمراض القلب والسكري والضغط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/16/1050775010_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_2614dc9c5f2b797be7906a6cebe93433.png
ووجد الباحثون باستخدام التصوير المتقدم لكامل الجسم، وتحليل الذكاء الاصطناعي على أكثر من 21,000 مشارك، صلة واضحة بين ارتفاع كميات الدهون الحشوية "الدهون المخبأة في البطن حول الأعضاء الحيوية" وعلامات شيخوخة القلب المبكرة، وشملت هذه العلامات تصلب والتهاب أنسجة القلب، وهي عوامل معروفة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.ويسلّط البحث، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي"، الضوء على اختلافات مثيرة للاهتمام بين الرجال والنساء، فقد أظهر الرجال الذين لديهم دهون حشوية أكثر، تسارعا ملحوظا في شيخوخة القلب، وعلى العكس من ذلك، ارتبط تراكم الدهون حول الوركين والفخذين، وهو ما يميّز جسم الأنثى "على شكل كمثرى"، بتباطؤ شيخوخة القلب، ربما بسبب التأثيرات الوقائية لهرمون الـ"إستروجين".ويأمل فريق البحث أن تمهد هذه الرؤى الطريق لعلاجات موجّهة، مثل مثبطات "جي إل بي -1"، لتقليل الدهون الحشوية الضارة وتحسين صحة القلب، ويبين الخبراء أن الدراسة تضاف إلى الأدلة المتزايدة على أنه لا ينبغي تجاهل الدهون "الخفية" في إدارة مخاطر أمراض القلب.وما تزال تغييرات نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، ضرورية، لكن فهم موقع الدهون في الجسم يفتح آفاقا جديدة واعدة لتدخلات دقيقة يمكن أن تُبطئ شيخوخة القلب وتحسّن الصحة بشكل عام.دراسة: تناول الجبن قبل النوم قد يزيد احتمالية الكوابيس بنسبة 93%كيف تساعد تمارين التنفس والموسيقى في تحسين المزاج والصحة النفسية؟
https://sarabic.ae/20250908/الكوابيس-قد-تقصر-عمرك-دراسة-صادمة-تغير-من-أساليب-نومك--1104621463.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/16/1050775010_48:0:1255:905_1920x0_80_0_0_59bfcd117654f2a3bd8bc70df0c6cd9f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
معلومات, دراسات حديثة, أمراض القلب والسكري والضغط
معلومات, دراسات حديثة, أمراض القلب والسكري والضغط
دراسة: الدهون الخفية قد تسرع شيخوخة القلب حتى لدى الأشخاص النشطين
كشفت دراسة جديدة أن الدهون الحشوية الخفية المحيطة بالأعضاء الداخلية قد تسرّع عملية شيخوخة القلب والأوعية الدموية، ما يثير مخاوف جديدة بشأن صحة القلب والأوعية الدموية.
ووجد الباحثون باستخدام التصوير المتقدم لكامل الجسم، وتحليل الذكاء الاصطناعي على أكثر من 21,000 مشارك، صلة واضحة بين ارتفاع كميات الدهون الحشوية "الدهون المخبأة في البطن حول الأعضاء الحيوية" وعلامات شيخوخة القلب المبكرة، وشملت هذه العلامات تصلب والتهاب أنسجة القلب، وهي عوامل معروفة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.
ويسلّط البحث، حسب ماورد في صحيفة "ساينس ديلي"
، الضوء على اختلافات مثيرة للاهتمام بين الرجال والنساء، فقد أظهر الرجال الذين لديهم دهون حشوية أكثر، تسارعا ملحوظا في شيخوخة القلب، وعلى العكس من ذلك، ارتبط تراكم الدهون حول الوركين والفخذين، وهو ما يميّز جسم الأنثى "على شكل كمثرى"، بتباطؤ شيخوخة القلب، ربما بسبب التأثيرات الوقائية لهرمون الـ"إستروجين".
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن "ارتفاع مستويات الـ"إستروجين" لدى النساء قبل انقطاع الطمث يتوافق مع مؤشرات شيخوخة القلب الصحية"، وتشير النتائج أيضا إلى أنه حتى الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية قد يحملون كميات خطيرة من الدهون الحشوية، التي تسرع شيخوخة القلب والأوعية الدموية.
ويأمل فريق البحث أن تمهد هذه الرؤى الطريق لعلاجات موجّهة، مثل مثبطات "جي إل بي -1"، لتقليل الدهون الحشوية الضارة وتحسين صحة القلب، ويبين الخبراء أن الدراسة تضاف إلى الأدلة المتزايدة على أنه لا ينبغي تجاهل الدهون "الخفية" في إدارة مخاطر أمراض القلب.
وما تزال تغييرات نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، ضرورية، لكن فهم موقع الدهون في الجسم يفتح آفاقا جديدة واعدة لتدخلات دقيقة يمكن أن تُبطئ شيخوخة القلب وتحسّن الصحة بشكل عام.