سجال لغوي بين خامنئي وإيلون ماسك على منصة "إكس"

شهدت منصة "إكس" تلاسنًا لغويًا لافتًا بالإنجليزية والفارسية بين الحساب الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومالك المنصة إيلون ماسك، وذلك عقب العملية... 04.01.2026

ونشر حساب خامنئي تدوينة باللغة الإنجليزية شدّد فيها على أن إيران "لن تخضع للعدو"، فيما ردّ ماسك مباشرةً بعبارة فارسية "زهي خيال باطل"، في إشارة إلى وصفه الموقف بأنه وهم أو أضغاث أحلام.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي صرّح أمس السبت، بأن "مطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية محقة".وقال خامنئي، في كلمة أمام عائلات ضحايا حرب الـ12 يوما في يونيو/ حزيران 2025: "نتحاور مع المحتجّين، أمّا العناصر المثيرة للشغب فلا جدوى من الحوار معها، حيث يجب إيقافها عند حدّها"، بحسب وكالة "تسنيم".وأضاف: "هؤلاء محرّضون ومرتزقة تابعون للعدوّ وقفوا خلف التجّار، وردّدوا شعارات معادية للإسلام، ومعادية لإيران".وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، بـ"تدخل عسكري محتمل إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين بالعنف"، على حد قوله.وقال ترامب: "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف، كما جرت عادتها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لنجدتهم. نحن على أهبة الاستعداد.. نحن جاهزون ومحملون ومستعدون للانطلاق. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر! .. الرئيس دونالد جيه. ترامب".وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، يوم الاثنين الماضي، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.وأفادت وكالة أنباء "إيلنا"، عن تنظيم تظاهرات حول أسواق عدة تقع وسط العاصمة طهران.وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

