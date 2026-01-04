عربي
https://sarabic.ae/20260104/سجال-لغوي-بين-خامنئي-وإيلون-ماسك-على-منصة-إكس-1108892458.html
سجال لغوي بين خامنئي وإيلون ماسك على منصة "إكس"
سجال لغوي بين خامنئي وإيلون ماسك على منصة "إكس"
سبوتنيك عربي
شهدت منصة "إكس" تلاسنًا لغويًا لافتًا بالإنجليزية والفارسية بين الحساب الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومالك المنصة إيلون ماسك، وذلك عقب العملية... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T07:43+0000
2026-01-04T07:43+0000
ونشر حساب خامنئي تدوينة باللغة الإنجليزية شدّد فيها على أن إيران "لن تخضع للعدو"، فيما ردّ ماسك مباشرةً بعبارة فارسية "زهي خيال باطل"، في إشارة إلى وصفه الموقف بأنه وهم أو أضغاث أحلام.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي صرّح أمس السبت، بأن "مطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية محقة".وقال خامنئي، في كلمة أمام عائلات ضحايا حرب الـ12 يوما في يونيو/ حزيران 2025: "نتحاور مع المحتجّين، أمّا العناصر المثيرة للشغب فلا جدوى من الحوار معها، حيث يجب إيقافها عند حدّها"، بحسب وكالة "تسنيم".وأضاف: "هؤلاء محرّضون ومرتزقة تابعون للعدوّ وقفوا خلف التجّار، وردّدوا شعارات معادية للإسلام، ومعادية لإيران".وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، بـ"تدخل عسكري محتمل إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين بالعنف"، على حد قوله.وقال ترامب: "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف، كما جرت عادتها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لنجدتهم. نحن على أهبة الاستعداد.. نحن جاهزون ومحملون ومستعدون للانطلاق. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر! .. الرئيس دونالد جيه. ترامب".وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، يوم الاثنين الماضي، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.وأفادت وكالة أنباء "إيلنا"، عن تنظيم تظاهرات حول أسواق عدة تقع وسط العاصمة طهران.وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
https://sarabic.ae/20251228/السوداني-يكشف-عن-مساع-عراقية-لإجراء-لقاء-ثنائي-بين-إيران-وأمريكا-في-بغداد-1108654687.html
https://sarabic.ae/20260102/إيران-ردا-على-تهديدات-ترامب-تدخل-أمريكا-في-شؤوننا-الداخلية-سيؤدي-إلى-زعزعة-استقرار-المنطقة-بأكملها-1108829563.html
سجال لغوي بين خامنئي وإيلون ماسك على منصة "إكس"

07:43 GMT 04.01.2026
© AP Photo / Matt Rourkeالملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Matt Rourke
تابعنا عبر
شهدت منصة "إكس" تلاسنًا لغويًا لافتًا بالإنجليزية والفارسية بين الحساب الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومالك المنصة إيلون ماسك، وذلك عقب العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا التي أسفرت عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو.
ونشر حساب خامنئي تدوينة باللغة الإنجليزية شدّد فيها على أن إيران "لن تخضع للعدو"، فيما ردّ ماسك مباشرةً بعبارة فارسية "زهي خيال باطل"، في إشارة إلى وصفه الموقف بأنه وهم أو أضغاث أحلام.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي صرّح أمس السبت، بأن "مطالب المتظاهرين الإيرانيين الاقتصادية محقة".
وقال خامنئي، في كلمة أمام عائلات ضحايا حرب الـ12 يوما في يونيو/ حزيران 2025: "نتحاور مع المحتجّين، أمّا العناصر المثيرة للشغب فلا جدوى من الحوار معها، حيث يجب إيقافها عند حدّها"، بحسب وكالة "تسنيم".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
السوداني يكشف عن مساع عراقية لإجراء لقاء ثنائي بين إيران وأمريكا في بغداد
28 ديسمبر 2025, 06:57 GMT
وأضاف: "هؤلاء محرّضون ومرتزقة تابعون للعدوّ وقفوا خلف التجّار، وردّدوا شعارات معادية للإسلام، ومعادية لإيران".
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، بـ"تدخل عسكري محتمل إذا أقدمت السلطات الإيرانية على قمع المتظاهرين بالعنف"، على حد قوله.
وقال ترامب: "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف، كما جرت عادتها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لنجدتهم. نحن على أهبة الاستعداد.. نحن جاهزون ومحملون ومستعدون للانطلاق. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر! .. الرئيس دونالد جيه. ترامب".
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
إيران ردا على تهديدات ترامب: تدخل أمريكا في شؤوننا الداخلية سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها
2 يناير, 11:55 GMT
وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، يوم الاثنين الماضي، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.
وأفادت وكالة أنباء "إيلنا"، عن تنظيم تظاهرات حول أسواق عدة تقع وسط العاصمة طهران.
وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".
وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
