صربيا: العملية الأمريكية في فنزويلا أكدت أن القوة فقط هي ما يعول عليه

صرح الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بأن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا يعملان والقوة فقط هي ما يُعول عليه، وذلك تعليقًا على العملية الأمريكية الأخيرة... 04.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال فوتشيتش في تصريحات بعد اجتماع مجلس الأمن القومي الصربي، اليوم الأحد: "علينا أن نعترف وندرك جيدًا، فبعد العملية في فنزويلا أصبح هذا واضحًا تمامًا، أن النظام القانوني الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا يعملان على الإطلاق… في العالم يسود قانون القوة، فالأقوى يفرض إرادته، وهذا هو المبدأ الوحيد للسياسة المعاصرة الموجود اليوم في العالم".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب إنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية... فيديو

