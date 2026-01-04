مستشار ترامب السابق يصف زيلينسكي بالديكتاتور ويتهمه باضطهاد المعارضة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
مستشار ترامب السابق يصف زيلينسكي بالديكتاتور ويتهمه باضطهاد المعارضة
واشنطن –سبوتنيك. وقال فلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إنه ديكتاتور (زيلينسكي). لقد أعلن الأحكام العرفية".ووفقًا لفلين، يقوم زيلينسكي باعتقال كل شخص في أوكرانيا يُعرب عن رأي مخالف، بما في ذلك أعضاء البرلمان الأوكراني.وفي فبراير/شباط الماضي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن نسبة تأييده انخفضت إلى 4%.في أوائل ديسمبر/كانون الأول، أكد ترامب أن الوقت قد حان لكي تجري أوكرانيا انتخابات رئاسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
صرّح مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن فلاديمير زيلينسكي ديكتاتور يضطهد كل من لا يشاركه آراءه.
واشنطن –سبوتنيك. وقال فلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إنه ديكتاتور (زيلينسكي). لقد أعلن الأحكام العرفية".
ووفقًا لفلين، يقوم زيلينسكي باعتقال كل شخص في أوكرانيا يُعرب عن رأي مخالف، بما في ذلك أعضاء البرلمان الأوكراني.
وأكد فلين: "إذا كنت عضوًا في البرلمان، أو تنتمي إلى حزب معارض، فمن المرجح أن يتم اعتقالك".
وفي فبراير/شباط الماضي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن نسبة تأييده انخفضت إلى 4%.
نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس (يمين) يتحدث مع فلاديمير زيلينسكي (يسار) بينما يستمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
إعلام أمريكي: ترامب يرفض منح زيلينسكي الضمانات الأمنية التي يطالب بها
2 يناير, 14:23 GMT
في أوائل ديسمبر/كانون الأول، أكد ترامب أن الوقت قد حان لكي تجري أوكرانيا انتخابات رئاسية.
