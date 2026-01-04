https://sarabic.ae/20260104/مستشار-ترامب-السابق-يصف-زيلينسكي-بالديكتاتور-ويتهمه-باضطهاد-المعارضة-1108890857.html
مستشار ترامب السابق يصف زيلينسكي بالديكتاتور ويتهمه باضطهاد المعارضة
صرّح مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن فلاديمير زيلينسكي ديكتاتور يضطهد كل من لا يشاركه آراءه. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
واشنطن –سبوتنيك. وقال فلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إنه ديكتاتور (زيلينسكي). لقد أعلن الأحكام العرفية".ووفقًا لفلين، يقوم زيلينسكي باعتقال كل شخص في أوكرانيا يُعرب عن رأي مخالف، بما في ذلك أعضاء البرلمان الأوكراني.وفي فبراير/شباط الماضي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن نسبة تأييده انخفضت إلى 4%.في أوائل ديسمبر/كانون الأول، أكد ترامب أن الوقت قد حان لكي تجري أوكرانيا انتخابات رئاسية.
الأخبار
ar_EG
واشنطن –سبوتنيك. وقال فلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إنه ديكتاتور (زيلينسكي). لقد أعلن الأحكام العرفية".
ووفقًا لفلين، يقوم زيلينسكي باعتقال كل شخص في أوكرانيا يُعرب عن رأي مخالف
، بما في ذلك أعضاء البرلمان الأوكراني.
وأكد فلين: "إذا كنت عضوًا في البرلمان، أو تنتمي إلى حزب معارض، فمن المرجح أن يتم اعتقالك".
وفي فبراير/شباط الماضي، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أن نسبة تأييده انخفضت إلى 4%.
في أوائل ديسمبر/كانون الأول، أكد ترامب أن الوقت قد حان لكي تجري أوكرانيا انتخابات رئاسية.