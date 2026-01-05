https://sarabic.ae/20260105/إسرائيل-توجه-ضربة-لتركيا-لن-نسمح-لواشنطن-ببيع-أنقرة-إف-35-1108929202.html

إسرائيل "توجه ضربة" لتركيا: لن نسمح لواشنطن ببيع أنقرة "إف-35"

سبوتنيك عربي

أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، يوم الاثنين، أن إسرائيل لن تسمح للولايات المتحدة ببيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى تركيا، والتي صُنعت...

وقال هاسكل لصحيفة "كاثيميريني": "لدينا مخاوف بشأن البيع المحتمل... جزء كبير من التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات طُوّر في إسرائيل. ومن الواضح أننا لن نشاركها معهم".كما نقلت الصحيفة عن السلطات الإسرائيلية مخاوفها بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول صفقة محتملة مع تركيا. وكان ترامب قد صرّح سابقًا بأن الولايات المتحدة تدرس بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى تركيا.ومع ذلك، أعرب عن ثقته بأن أنقرة لن تستخدم هذه الطائرات ضد إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف.وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد صرح سابقاً بأن ترامب أمر ببدء إجراءات رفع عقوبات قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) المفروضة بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي "إس-400".الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس" المتطورة

