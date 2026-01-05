عربي
إسرائيل "توجه ضربة" لتركيا: لن نسمح لواشنطن ببيع أنقرة "إف-35"
أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، يوم الاثنين، أن إسرائيل لن تسمح للولايات المتحدة ببيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى تركيا، والتي صُنعت... 05.01.2026
إسرائيل "توجه ضربة" لتركيا: لن نسمح لواشنطن ببيع أنقرة "إف-35"

أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، يوم الاثنين، أن إسرائيل لن تسمح للولايات المتحدة ببيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى تركيا، والتي صُنعت باستخدام تكنولوجيا إسرائيلية.
وقال هاسكل لصحيفة "كاثيميريني": "لدينا مخاوف بشأن البيع المحتمل... جزء كبير من التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات طُوّر في إسرائيل. ومن الواضح أننا لن نشاركها معهم".
كما نقلت الصحيفة عن السلطات الإسرائيلية مخاوفها بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول صفقة محتملة مع تركيا.

وكتبت "كاثيميريني": "أوضح هاسكل أن إسرائيل "قلقة" من تصريحات ترامب بأنه "يدرس بجدية بالغة" اتفاقية لبيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى تركيا، مضيفًا أن التكنولوجيا الإسرائيلية لن تكون جزءًا من مثل هذه الاتفاقية، "حتى لو تسلمت تركيا هذه الطائرات".

وكان ترامب قد صرّح سابقًا بأن الولايات المتحدة تدرس بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى تركيا.
ومع ذلك، أعرب عن ثقته بأن أنقرة لن تستخدم هذه الطائرات ضد إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف.

وصرح الرئيس الأمريكي، في سبتمبر/أيلول الماضي، بأن واشنطن قد تسمح لأنقرة بشراء طائرات "إف-35" إذا قام أردوغان "بشيء ما" لأمريكا.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد صرح سابقاً بأن ترامب أمر ببدء إجراءات رفع عقوبات قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) المفروضة بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي "إس-400".
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس" المتطورة
