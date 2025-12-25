https://sarabic.ae/20251225/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-30-إس-المتطورة-1108543465.html
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس" المتطورة
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس" المتطورة
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الروسية، تسلمت دفعة جديدة من المقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-30 إس"، وذلك في إطار... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T06:55+0000
2025-12-25T06:55+0000
2025-12-25T06:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108543701_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_bb36022918e96a0675ec745b09c9837e.jpg
وذكرت الخدمة الصحفية للمؤسسة الروسية أن المقاتلات خضعت لكامل مراحل الاختبارات الأرضية والجوية في مصانع الإنتاج، قبل تسليمها رسميًا إلى القوات الجوفضائية الروسية، مؤكدة جاهزيتها التامة لأداء المهام القتالية في مختلف الظروف.وأكدت المؤسسة أن عام 2025 يعد قياسيًا في إنتاج الطائرات المقاتلة في روسيا، مشيرة إلى أنه "تم تنفيذ خطة إنتاج طائرات "سو-35 إس" المقاتلة بالكامل".وأشار البيان إلى أن المقاتلة قادرة على استخدام مجموعة واسعة من أحدث أنواع التسليح الجوي، إضافة إلى تزويدها بمنظومات إلكترونية متطورة، تشمل أنظمة حديثة للحرب الإلكترونية والحماية الذاتية، ما يعزز من حمايتها وفعاليتها في بيئات القتال المعقدة.والجدير بالذكر أن مؤسسة "روستيخ" الحكومية، هي أكبر شركة للهندسة الميكانيكية في روسيا. وتضم الشركة أكثر من 800 مؤسسة علمية وصناعية في 60 منطقة بالبلاد، وهي مورّد رئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في إطار المشتريات الدفاعية الحكومية.وتطوّر المؤسسة الإنتاج المدني عالي التقنية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد، مثل تصنيع الطائرات وتصنيع المحركات وهندسة النقل والطاقة وصنع الأدوات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الجديدة وغيرها.طائرات "روستيخ" المسيرة تدمر آلاف الأهداف خلال عملية الدفاع الجوي"روستيخ" تبدأ إنتاج ذخيرة حديثة للطائرات المسيرة بقدرات اختراق متقدمة
https://sarabic.ae/20251222/مقاتلة-سو-57-الروسية-تنفذ-بنجاح-أول-رحلة-لها-بمحرك-من-الجيل-الخامس-1108448195.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108543701_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_d4a9ec9b9b3d40671a68e698c55ccafc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس" المتطورة
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الروسية، تسلمت دفعة جديدة من المقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-30 إس"، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تحديث أسطول القوات الجوفضائية الروسية.
وذكرت الخدمة الصحفية للمؤسسة الروسية أن المقاتلات خضعت لكامل مراحل الاختبارات الأرضية والجوية في مصانع الإنتاج، قبل تسليمها رسميًا إلى القوات الجوفضائية الروسية، مؤكدة جاهزيتها التامة لأداء المهام القتالية في مختلف الظروف.
وأوضحت "روستيخ" أن مقاتلات "سو-30 إس" تُعدّ من أكثر الطائرات طلبًا في صفوف القوات المسلحة الروسية، لما تتمتع به من قدرات عالية على تنفيذ المهام المتعددة، بما في ذلك التفوق الجوي، وضرب الأهداف البرية والبحرية بدقة عالية.
وأكدت المؤسسة أن عام 2025 يعد قياسيًا في إنتاج الطائرات المقاتلة في روسيا، مشيرة إلى أنه "تم تنفيذ خطة إنتاج طائرات "سو-35 إس" المقاتلة بالكامل".
وأشار البيان إلى أن المقاتلة قادرة على استخدام مجموعة واسعة من أحدث أنواع التسليح الجوي، إضافة إلى تزويدها بمنظومات إلكترونية متطورة، تشمل أنظمة حديثة للحرب الإلكترونية والحماية الذاتية، ما يعزز من حمايتها وفعاليتها في بيئات القتال المعقدة.
وأكدت "روستيخ" أن المقاتلة تحظى بتقييمات عالية من قبل الطيارين العسكريين، بفضل مزيجها من المدى القتالي الكبير والقدرة على المناورة والتجهيزات التقنية المتقدمة، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرات القتالية لسلاح الجو الروسي.
والجدير بالذكر أن مؤسسة "روستيخ" الحكومية، هي أكبر شركة للهندسة الميكانيكية في روسيا. وتضم الشركة أكثر من 800 مؤسسة علمية وصناعية في 60 منطقة بالبلاد، وهي مورّد رئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في إطار المشتريات الدفاعية الحكومية.
وتطوّر المؤسسة الإنتاج المدني عالي التقنية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد، مثل تصنيع الطائرات وتصنيع المحركات وهندسة النقل والطاقة وصنع الأدوات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الجديدة وغيرها.