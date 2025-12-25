https://sarabic.ae/20251225/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-30-إس-المتطورة-1108543465.html

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس" المتطورة

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس" المتطورة

سبوتنيك عربي

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الروسية، تسلمت دفعة جديدة من المقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-30 إس"، وذلك في إطار... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-25T06:55+0000

2025-12-25T06:55+0000

2025-12-25T06:55+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108543701_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_bb36022918e96a0675ec745b09c9837e.jpg

وذكرت الخدمة الصحفية للمؤسسة الروسية أن المقاتلات خضعت لكامل مراحل الاختبارات الأرضية والجوية في مصانع الإنتاج، قبل تسليمها رسميًا إلى القوات الجوفضائية الروسية، مؤكدة جاهزيتها التامة لأداء المهام القتالية في مختلف الظروف.وأكدت المؤسسة أن عام 2025 يعد قياسيًا في إنتاج الطائرات المقاتلة في روسيا، مشيرة إلى أنه "تم تنفيذ خطة إنتاج طائرات "سو-35 إس" المقاتلة بالكامل".وأشار البيان إلى أن المقاتلة قادرة على استخدام مجموعة واسعة من أحدث أنواع التسليح الجوي، إضافة إلى تزويدها بمنظومات إلكترونية متطورة، تشمل أنظمة حديثة للحرب الإلكترونية والحماية الذاتية، ما يعزز من حمايتها وفعاليتها في بيئات القتال المعقدة.والجدير بالذكر أن مؤسسة "روستيخ" الحكومية، هي أكبر شركة للهندسة الميكانيكية في روسيا. وتضم الشركة أكثر من 800 مؤسسة علمية وصناعية في 60 منطقة بالبلاد، وهي مورّد رئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في إطار المشتريات الدفاعية الحكومية.وتطوّر المؤسسة الإنتاج المدني عالي التقنية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد، مثل تصنيع الطائرات وتصنيع المحركات وهندسة النقل والطاقة وصنع الأدوات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الجديدة وغيرها.طائرات "روستيخ" المسيرة تدمر آلاف الأهداف خلال عملية الدفاع الجوي"روستيخ" تبدأ إنتاج ذخيرة حديثة للطائرات المسيرة بقدرات اختراق متقدمة

https://sarabic.ae/20251222/مقاتلة-سو-57-الروسية-تنفذ-بنجاح-أول-رحلة-لها-بمحرك-من-الجيل-الخامس-1108448195.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا