الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس" المتطورة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس" المتطورة
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس" المتطورة

06:55 GMT 25.12.2025
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federationمقاتلات "سو-30 إس" الروسية أثناء رحلة تدريبية
مقاتلات سو-30 إس الروسية أثناء رحلة تدريبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الروسية، تسلمت دفعة جديدة من المقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-30 إس"، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تحديث أسطول القوات الجوفضائية الروسية.
وذكرت الخدمة الصحفية للمؤسسة الروسية أن المقاتلات خضعت لكامل مراحل الاختبارات الأرضية والجوية في مصانع الإنتاج، قبل تسليمها رسميًا إلى القوات الجوفضائية الروسية، مؤكدة جاهزيتها التامة لأداء المهام القتالية في مختلف الظروف.

وأوضحت "روستيخ" أن مقاتلات "سو-30 إس" تُعدّ من أكثر الطائرات طلبًا في صفوف القوات المسلحة الروسية، لما تتمتع به من قدرات عالية على تنفيذ المهام المتعددة، بما في ذلك التفوق الجوي، وضرب الأهداف البرية والبحرية بدقة عالية.

وأكدت المؤسسة أن عام 2025 يعد قياسيًا في إنتاج الطائرات المقاتلة في روسيا، مشيرة إلى أنه "تم تنفيذ خطة إنتاج طائرات "سو-35 إس" المقاتلة بالكامل".
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
مقاتلة "سو-57" الروسية تنفذ بنجاح أول رحلة لها بمحرك من الجيل الخامس
22 ديسمبر, 05:23 GMT
وأشار البيان إلى أن المقاتلة قادرة على استخدام مجموعة واسعة من أحدث أنواع التسليح الجوي، إضافة إلى تزويدها بمنظومات إلكترونية متطورة، تشمل أنظمة حديثة للحرب الإلكترونية والحماية الذاتية، ما يعزز من حمايتها وفعاليتها في بيئات القتال المعقدة.

وأكدت "روستيخ" أن المقاتلة تحظى بتقييمات عالية من قبل الطيارين العسكريين، بفضل مزيجها من المدى القتالي الكبير والقدرة على المناورة والتجهيزات التقنية المتقدمة، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرات القتالية لسلاح الجو الروسي.

والجدير بالذكر أن مؤسسة "روستيخ" الحكومية، هي أكبر شركة للهندسة الميكانيكية في روسيا. وتضم الشركة أكثر من 800 مؤسسة علمية وصناعية في 60 منطقة بالبلاد، وهي مورّد رئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة في إطار المشتريات الدفاعية الحكومية.
وتطوّر المؤسسة الإنتاج المدني عالي التقنية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد، مثل تصنيع الطائرات وتصنيع المحركات وهندسة النقل والطاقة وصنع الأدوات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الجديدة وغيرها.
طائرات "روستيخ" المسيرة تدمر آلاف الأهداف خلال عملية الدفاع الجوي
"روستيخ" تبدأ إنتاج ذخيرة حديثة للطائرات المسيرة بقدرات اختراق متقدمة
