طائرات "روستيخ" المسيرة تدمر آلاف الأهداف خلال عملية الدفاع الجوي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
https://sarabic.ae/20251127/طائرات-روستيخ-المسيرة-تدمر-آلاف-الأهداف-خلال-عملية-الدفاع-الجوي-1107535456.html
طائرات "روستيخ" المسيرة تدمر آلاف الأهداف خلال عملية الدفاع الجوي
طائرات "روستيخ" المسيرة تدمر آلاف الأهداف خلال عملية الدفاع الجوي
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "روستيخ" الحكومية أن أفرادا من الجيش الروسي استخدموا طائرات مسيّرة من مختلف الأنواع، دمروا بواسطتها آلاف الأهداف المعادية خلال العملية العسكرية... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T05:30+0000
2025-11-27T05:30+0000
روستيخ
شركة روستيخ
الجيش الروسي
أخبار روسيا اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447764_0:47:3079:1779_1920x0_80_0_0_4f936466522860dae25a04f468421c66.jpg
وأضافت: "تنتج شركات "روستيخ" كميات كبيرة من الأنظمة غير المأهولة بأحجام وأغراض مختلفة، يستخدم منها في منطقة العمليات الخاصة نحو 10 أنواع من الطائرات العسكرية المسيرة للاستطلاع والهجوم".وأردفت: "تشمل هذه الأسلحة ذخائر" KUB"، والطائرات دون طيار" SKAT 350M"، وطائرات الاستطلاع الجوي وتحديد الأهداف" Granat-4"، والتي أظهرت أعلى فعالية قتالية".وبينت الشركة أنه يجري حاليا تطوير نشط لسلسلة من الطائرات المسيّرة المدنية، حيث طوّرت شركة" RosEl" القابضة طائرات مسيرة مزودة بعناصر ذكاء اصطناعي للزراعة، بينما ابتكرت شركة "UAC"نظام النقل المسير" S-76"، وكشفت شركة" Azimuth"عن طائرة مسيرة للإقلاع والهبوط العمودي مزودة بنظام توجيه الدفع.الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" الحديثة... فيديوروسيا تستعرض منظومتي "فيربا" و"ديجيت" للدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2025
https://sarabic.ae/20251126/روستيخ-تبدأ-إنتاج-ذخيرة-حديثة-للطائرات-المسيرة-بقدرات-اختراق-متقدمة-1107500993.html
https://sarabic.ae/20251118/روستيخ-تستعرض-أحدث-ابتكاراتها-الجوية-والدفاعية-في-معرض-دبي-للطيران-2025-1107241172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447764_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_36f0e574b827df4f011bc9e83a923687.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روستيخ, شركة روستيخ, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, روسيا
روستيخ, شركة روستيخ, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, روسيا

طائرات "روستيخ" المسيرة تدمر آلاف الأهداف خلال عملية الدفاع الجوي

05:30 GMT 27.11.2025
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات مسيرة
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت شركة "روستيخ" الحكومية أن أفرادا من الجيش الروسي استخدموا طائرات مسيّرة من مختلف الأنواع، دمروا بواسطتها آلاف الأهداف المعادية خلال العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الشركة الحكومية في تصريح صحفي: "باستخدام طائراتنا دون طيار، قامت القوات الروسية باستطلاع وتدمير آلاف الأهداف المعادية، بما في ذلك تلك التي تشكل أهمية حيوية لقدراتها القتالية".

وأضافت: "تنتج شركات "روستيخ" كميات كبيرة من الأنظمة غير المأهولة بأحجام وأغراض مختلفة، يستخدم منها في منطقة العمليات الخاصة نحو 10 أنواع من الطائرات العسكرية المسيرة للاستطلاع والهجوم".
روستيخ تبدأ إنتاج ذخيرة حديثة للطائرات المسيرة بقدرات اختراق متقدمة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
"روستيخ" تبدأ إنتاج ذخيرة حديثة للطائرات المسيرة بقدرات اختراق متقدمة
أمس, 07:19 GMT
وأردفت: "تشمل هذه الأسلحة ذخائر" KUB"، والطائرات دون طيار" SKAT 350M"، وطائرات الاستطلاع الجوي وتحديد الأهداف" Granat-4"، والتي أظهرت أعلى فعالية قتالية".

كما سلطت الشركة الحكومية الضوء على طائرة الاستطلاع دون طيار" UAV-400T" المجهزة بقناة استطلاع التصوير الحراري للبحث والكشف والتعرف وتحديد إحداثيات الأهداف في ظروف النهار والليل.

سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
"روستيخ" تستعرض أحدث ابتكاراتها الجوية والدفاعية في معرض دبي للطيران 2025
18 نوفمبر, 13:25 GMT

وأضافت شركة "روستيخ": "هناك أيضًا حلول فريدة، مثل طائرات الاعتراض دون طيار من شركتنا القابضة "شفابي". وتعد هذه الأنظمة قادرة على تدمير الطائرات الصغيرة دون طيار المزعجة والخطيرة بفعالية".

وبينت الشركة أنه يجري حاليا تطوير نشط لسلسلة من الطائرات المسيّرة المدنية، حيث طوّرت شركة" RosEl" القابضة طائرات مسيرة مزودة بعناصر ذكاء اصطناعي للزراعة، بينما ابتكرت شركة "UAC"نظام النقل المسير" S-76"، وكشفت شركة" Azimuth"عن طائرة مسيرة للإقلاع والهبوط العمودي مزودة بنظام توجيه الدفع.
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" الحديثة... فيديو
روسيا تستعرض منظومتي "فيربا" و"ديجيت" للدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2025
