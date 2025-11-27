https://sarabic.ae/20251127/طائرات-روستيخ-المسيرة-تدمر-آلاف-الأهداف-خلال-عملية-الدفاع-الجوي-1107535456.html
طائرات "روستيخ" المسيرة تدمر آلاف الأهداف خلال عملية الدفاع الجوي
طائرات "روستيخ" المسيرة تدمر آلاف الأهداف خلال عملية الدفاع الجوي
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "روستيخ" الحكومية أن أفرادا من الجيش الروسي استخدموا طائرات مسيّرة من مختلف الأنواع، دمروا بواسطتها آلاف الأهداف المعادية خلال العملية العسكرية... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T05:30+0000
2025-11-27T05:30+0000
2025-11-27T05:30+0000
روستيخ
شركة روستيخ
الجيش الروسي
أخبار روسيا اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447764_0:47:3079:1779_1920x0_80_0_0_4f936466522860dae25a04f468421c66.jpg
وأضافت: "تنتج شركات "روستيخ" كميات كبيرة من الأنظمة غير المأهولة بأحجام وأغراض مختلفة، يستخدم منها في منطقة العمليات الخاصة نحو 10 أنواع من الطائرات العسكرية المسيرة للاستطلاع والهجوم".وأردفت: "تشمل هذه الأسلحة ذخائر" KUB"، والطائرات دون طيار" SKAT 350M"، وطائرات الاستطلاع الجوي وتحديد الأهداف" Granat-4"، والتي أظهرت أعلى فعالية قتالية".وبينت الشركة أنه يجري حاليا تطوير نشط لسلسلة من الطائرات المسيّرة المدنية، حيث طوّرت شركة" RosEl" القابضة طائرات مسيرة مزودة بعناصر ذكاء اصطناعي للزراعة، بينما ابتكرت شركة "UAC"نظام النقل المسير" S-76"، وكشفت شركة" Azimuth"عن طائرة مسيرة للإقلاع والهبوط العمودي مزودة بنظام توجيه الدفع.الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" الحديثة... فيديوروسيا تستعرض منظومتي "فيربا" و"ديجيت" للدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2025
https://sarabic.ae/20251126/روستيخ-تبدأ-إنتاج-ذخيرة-حديثة-للطائرات-المسيرة-بقدرات-اختراق-متقدمة-1107500993.html
https://sarabic.ae/20251118/روستيخ-تستعرض-أحدث-ابتكاراتها-الجوية-والدفاعية-في-معرض-دبي-للطيران-2025-1107241172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447764_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_36f0e574b827df4f011bc9e83a923687.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روستيخ, شركة روستيخ, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, روسيا
روستيخ, شركة روستيخ, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, روسيا
طائرات "روستيخ" المسيرة تدمر آلاف الأهداف خلال عملية الدفاع الجوي
أفادت شركة "روستيخ" الحكومية أن أفرادا من الجيش الروسي استخدموا طائرات مسيّرة من مختلف الأنواع، دمروا بواسطتها آلاف الأهداف المعادية خلال العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الشركة الحكومية في تصريح صحفي: "باستخدام طائراتنا دون طيار، قامت القوات الروسية باستطلاع وتدمير آلاف الأهداف المعادية، بما في ذلك تلك التي تشكل أهمية حيوية لقدراتها القتالية".
وأضافت: "تنتج شركات "روستيخ" كميات كبيرة من الأنظمة غير المأهولة بأحجام وأغراض مختلفة، يستخدم منها في منطقة العمليات الخاصة نحو 10 أنواع من الطائرات العسكرية المسيرة للاستطلاع والهجوم".
وأردفت: "تشمل هذه الأسلحة ذخائر" KUB"، والطائرات دون طيار" SKAT 350M"، وطائرات الاستطلاع الجوي وتحديد الأهداف" Granat-4"، والتي أظهرت أعلى فعالية قتالية".
كما سلطت الشركة الحكومية الضوء على طائرة الاستطلاع دون طيار" UAV-400T" المجهزة بقناة استطلاع التصوير الحراري للبحث والكشف والتعرف وتحديد إحداثيات الأهداف في ظروف النهار والليل.
وأضافت شركة "روستيخ": "هناك أيضًا حلول فريدة، مثل طائرات الاعتراض دون طيار من شركتنا القابضة "شفابي". وتعد هذه الأنظمة قادرة على تدمير الطائرات الصغيرة دون طيار المزعجة والخطيرة بفعالية".
وبينت الشركة أنه يجري حاليا تطوير نشط لسلسلة من الطائرات المسيّرة المدنية، حيث طوّرت شركة" RosEl" القابضة طائرات مسيرة مزودة بعناصر ذكاء اصطناعي للزراعة، بينما ابتكرت شركة "UAC"نظام النقل المسير" S-76"، وكشفت شركة" Azimuth"عن طائرة مسيرة للإقلاع والهبوط العمودي مزودة بنظام توجيه الدفع.