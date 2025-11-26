"روستيخ" تبدأ إنتاج ذخيرة حديثة للطائرات المسيرة بقدرات اختراق متقدمة
07:19 GMT 26.11.2025
"روستيخ" تبدأ إنتاج ذخيرة حديثة للطائرات المسيرة بقدرات اختراق متقدمة
© Photo / © Алексей Коновалов/ ТАСС
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن بدء إنتاج ذخيرة جديدة عالية الدقة مخصصة لطائرات مسيرة متخصصة، قادرة على اختراق مدافع الهاوتزر وأنظمة "هيمارز" التابعة لحلف شمال الأطلسي، مع ضمان تدميرها بنسبة تقارب 100%.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة سيرغي تشيميزوف، في مقابلة صحفية، أن "تطوير هذه الذخيرة اكتمل العام الماضي، وهي الآن تدخل مرحلة الإنتاج بكميات كبيرة وجاهزة للاستخدام في العمليات القتالية".
وأشار تشيميزوف إلى أن "الطائرة المسيرة المخصصة لهذه الذخيرة تتمتع بمدى يصل لعشرات الكيلومترات، ورأس حربي يزن كيلوغرامات عدة، وتستهدف بدقة جميع مدافع الهاوتزر، ورادارات كشف المدفعية، وصواريخ "هيمارز"، والمركبات المدرعة ومراكز القيادة"، مضيفًا أن جهازا واحدا من هذا النوع يضمن إصابة هدف عسكري للعدو بنسبة 100% .
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة أن "روستيخ" تعمل أيضا على تطوير نسخ هجومية تعتمد على طائرات الاستطلاع المسيرة الموجودة، لتعزيز قدراتها التكتيكية في ميادين القتال.
وكانت شركة الطائرات المتحدة التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، كشفت الأسبوع الماضي، أنها سلملت دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام إلى وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الشركة في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "قامت شركة الطائرات المتحدة التابعة لمؤسسة "روستيخ" بتصنيع وإنتاج وتسليم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام إلى وزارة الدفاع الروسية، وذلك كجزء من أمر دفاع الدولة".
وأضافت الشركة: "تعتبر "سو-30 إس إم 2" واحدة من أفضل الطائرات، وهي محل تقدير كبير من قبل الطيارين. تتميز بقدرة عالية على المناورة وأداء طيران ممتاز ومجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة البعيدة المدى، وقادرة على استخدام جميع أنواع أسلحة الطيران ذات الصلة تقريبا".
وأشارت إلى أنه "بفضل رادار "سو-30 إس إم 2" القوي، يمكن للطاقم "الرؤية" بشكل أكبر وأكثر دقة، ما يسهل عمله. ونظام الحرب الإلكترونية المتقدم، بدوره ، يسمح للمقاتل بمواجهة أسلحة طائرات العدو بشكل فعال. وقد أثبتت الطائرات من هذا النوع فعاليتها خلال عملياتها القتالية، ودمرت مئات الأهداف الجوية والبرية، بما في ذلك منظومات "باتريوت".
وأوضح البيان أن الطائرات الحربية اجتازت الاختبارات الأرضية والجوية اللازمة وتوجهت إلى مواقع أدائها العملياتية.