موسكو: خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا لم تتم مناقشتها في أبوظبي- عاجل
"روستيخ" تبدأ إنتاج ذخيرة حديثة للطائرات المسيرة بقدرات اختراق متقدمة
"روستيخ" تبدأ إنتاج ذخيرة حديثة للطائرات المسيرة بقدرات اختراق متقدمة
"روستيخ" تبدأ إنتاج ذخيرة حديثة للطائرات المسيرة بقدرات اختراق متقدمة

07:19 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 07:20 GMT 26.11.2025)
أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن بدء إنتاج ذخيرة جديدة عالية الدقة مخصصة لطائرات مسيرة متخصصة، قادرة على اختراق مدافع الهاوتزر وأنظمة "هيمارز" التابعة لحلف شمال الأطلسي، مع ضمان تدميرها بنسبة تقارب 100%.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة سيرغي تشيميزوف، في مقابلة صحفية، أن "تطوير هذه الذخيرة اكتمل العام الماضي، وهي الآن تدخل مرحلة الإنتاج بكميات كبيرة وجاهزة للاستخدام في العمليات القتالية".

وأشار تشيميزوف إلى أن "الطائرة المسيرة المخصصة لهذه الذخيرة تتمتع بمدى يصل لعشرات الكيلومترات، ورأس حربي يزن كيلوغرامات عدة، وتستهدف بدقة جميع مدافع الهاوتزر، ورادارات كشف المدفعية، وصواريخ "هيمارز"، والمركبات المدرعة ومراكز القيادة"، مضيفًا أن جهازا واحدا من هذا النوع يضمن إصابة هدف عسكري للعدو بنسبة 100% .

