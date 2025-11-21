عربي
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" الحديثة... فيديو
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" الحديثة... فيديو
سبوتنيك عربي
سلمت شركة الطائرات المتحدة التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام إلى وزارة الدفاع الروسية. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T08:36+0000
2025-11-21T09:01+0000
العالم
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107353933_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_7635216b6a8037b90872c0fdceb08123.jpg
وقالت الشركة في بيان على "تلغرام": "قامت شركة الطائرات المتحدة التابعة لمؤسسة "روستيخ" بتصنيع وإنتاج وتسليم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام إلى وزارة الدفاع الروسية، وذلك كجزء من أمر دفاع الدولة".وأشارت إلى أنه "بفضل رادار "سو-30 إس إم 2" القوي، يمكنه "الرؤية" بشكل أكبر وأكثر دقة، ما يسهل عمل الطاقم. ونظام الحرب الإلكترونية المتقدم، بدوره ، يسمح للمقاتل بمواجهة أسلحة طائرات العدو بشكل فعال. وقد أثبتت الطائرات من هذا النوع فعاليتها خلال عملياتها القتالية، ودمرت مئات الأهداف الجوية والبرية، بما في ذلك منظومات "باتريوت".وأوضح البيان أن الطائرات الحربية اجتازت الاختبارات الأرضية والجوية اللازمة وتوجهت إلى مواقع أدائها العملياتية.وقال أحد طياري المقاتلات: "تعتبر مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام من أحدث الطائرات الحربية في القوات المسلحة الروسية، نظرا لقابليتها الفائقة على تنفيذ المناورات في الجو وخصائصها المميزة الأخرى، كما تسهم في حماية حدود البلاد البحرية والجوية".ونقلت الشركة عن مدير عام لشركة الطائرات المتحدة، فاديم باديكا، قوله: "لن نتوقف، لا نكتفي بما حققناه من إنجازات، وبجانب الإمداد المستمر بالمعدات، نعمل على مواصلة تطوير طائراتنا بعد تسليم كل دفعة جديدة، مع الاستفادة من الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة، مع زيادة وتيرة الإنتاج في الوقت نفسه".يذكر أن "سو-30 إس إم 2" هي نسخة مطورة بشكل كبير من عائلة مقاتلات "سو-30"، وتتمتع بمزايا عديدة.لحظة وصول مروحية "التمساح" الروسية المطورة إلى دبيروسيا تستعرض منظومتي "فيربا" و"ديجيت" للدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2025
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" الحديثة... فيديو

08:36 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 09:01 GMT 21.11.2025)
سلمت شركة الطائرات المتحدة التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام إلى وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الشركة في بيان على "تلغرام": "قامت شركة الطائرات المتحدة التابعة لمؤسسة "روستيخ" بتصنيع وإنتاج وتسليم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام إلى وزارة الدفاع الروسية، وذلك كجزء من أمر دفاع الدولة".

وأضافت: "تعتبر "سو-30 إس إم 2" واحدة من أفضل الطائرات، وهي محل تقدير كبير من قبل الطيارين. يتميز بقدرة عالية على المناورة وأداء طيران ممتاز ومجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة البعيدة المدى، والآلة قادرة على استخدام جميع أنواع أسلحة الطيران ذات الصلة تقريبا".

وأشارت إلى أنه "بفضل رادار "سو-30 إس إم 2" القوي، يمكنه "الرؤية" بشكل أكبر وأكثر دقة، ما يسهل عمل الطاقم. ونظام الحرب الإلكترونية المتقدم، بدوره ، يسمح للمقاتل بمواجهة أسلحة طائرات العدو بشكل فعال. وقد أثبتت الطائرات من هذا النوع فعاليتها خلال عملياتها القتالية، ودمرت مئات الأهداف الجوية والبرية، بما في ذلك منظومات "باتريوت".
وأوضح البيان أن الطائرات الحربية اجتازت الاختبارات الأرضية والجوية اللازمة وتوجهت إلى مواقع أدائها العملياتية.
سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
"روستيخ" تستعرض أحدث ابتكاراتها الجوية والدفاعية في معرض دبي للطيران 2025
18 نوفمبر, 13:25 GMT
وقال أحد طياري المقاتلات: "تعتبر مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام من أحدث الطائرات الحربية في القوات المسلحة الروسية، نظرا لقابليتها الفائقة على تنفيذ المناورات في الجو وخصائصها المميزة الأخرى، كما تسهم في حماية حدود البلاد البحرية والجوية".

وأشارت "روستيخ" إلى أن طائرة "سو-30 إس إم 2" تمثل تطورا لاحقا للطائرات الحربية العاملة في القوات الجوية الفضائية والقوات البحرية الروسية، حيث تم تزويدها بمجموعة محسّنة من الأجهزة الإلكترونية الجوية، ونظام حديث للحرب الإلكترونية، وأنواع جديدة من وسائل الضرب الجوي.

ونقلت الشركة عن مدير عام لشركة الطائرات المتحدة، فاديم باديكا، قوله: "لن نتوقف، لا نكتفي بما حققناه من إنجازات، وبجانب الإمداد المستمر بالمعدات، نعمل على مواصلة تطوير طائراتنا بعد تسليم كل دفعة جديدة، مع الاستفادة من الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة، مع زيادة وتيرة الإنتاج في الوقت نفسه".
يذكر أن "سو-30 إس إم 2" هي نسخة مطورة بشكل كبير من عائلة مقاتلات "سو-30"، وتتمتع بمزايا عديدة.
لحظة وصول مروحية "التمساح" الروسية المطورة إلى دبي
روسيا تستعرض منظومتي "فيربا" و"ديجيت" للدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2025
