الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" الحديثة... فيديو
سلمت شركة الطائرات المتحدة التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام إلى وزارة الدفاع الروسية. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الشركة في بيان على "تلغرام": "قامت شركة الطائرات المتحدة التابعة لمؤسسة "روستيخ" بتصنيع وإنتاج وتسليم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام إلى وزارة الدفاع الروسية، وذلك كجزء من أمر دفاع الدولة".وأشارت إلى أنه "بفضل رادار "سو-30 إس إم 2" القوي، يمكنه "الرؤية" بشكل أكبر وأكثر دقة، ما يسهل عمل الطاقم. ونظام الحرب الإلكترونية المتقدم، بدوره ، يسمح للمقاتل بمواجهة أسلحة طائرات العدو بشكل فعال. وقد أثبتت الطائرات من هذا النوع فعاليتها خلال عملياتها القتالية، ودمرت مئات الأهداف الجوية والبرية، بما في ذلك منظومات "باتريوت".وأوضح البيان أن الطائرات الحربية اجتازت الاختبارات الأرضية والجوية اللازمة وتوجهت إلى مواقع أدائها العملياتية.وقال أحد طياري المقاتلات: "تعتبر مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام من أحدث الطائرات الحربية في القوات المسلحة الروسية، نظرا لقابليتها الفائقة على تنفيذ المناورات في الجو وخصائصها المميزة الأخرى، كما تسهم في حماية حدود البلاد البحرية والجوية".ونقلت الشركة عن مدير عام لشركة الطائرات المتحدة، فاديم باديكا، قوله: "لن نتوقف، لا نكتفي بما حققناه من إنجازات، وبجانب الإمداد المستمر بالمعدات، نعمل على مواصلة تطوير طائراتنا بعد تسليم كل دفعة جديدة، مع الاستفادة من الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة، مع زيادة وتيرة الإنتاج في الوقت نفسه".يذكر أن "سو-30 إس إم 2" هي نسخة مطورة بشكل كبير من عائلة مقاتلات "سو-30"، وتتمتع بمزايا عديدة.
08:36 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 09:01 GMT 21.11.2025)
سلمت شركة الطائرات المتحدة التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام إلى وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الشركة في بيان على "تلغرام": "قامت شركة الطائرات المتحدة التابعة لمؤسسة "روستيخ" بتصنيع وإنتاج وتسليم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام إلى وزارة الدفاع الروسية، وذلك كجزء من أمر دفاع الدولة".
وأضافت: "تعتبر "سو-30 إس إم 2" واحدة من أفضل الطائرات، وهي محل تقدير كبير من قبل الطيارين. يتميز بقدرة عالية على المناورة وأداء طيران ممتاز ومجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة البعيدة المدى، والآلة قادرة على استخدام جميع أنواع أسلحة الطيران ذات الصلة تقريبا".
وأشارت إلى أنه "بفضل رادار "سو-30 إس إم 2" القوي، يمكنه "الرؤية" بشكل أكبر وأكثر دقة، ما يسهل عمل الطاقم. ونظام الحرب الإلكترونية المتقدم، بدوره ، يسمح للمقاتل بمواجهة أسلحة طائرات العدو بشكل فعال. وقد أثبتت الطائرات من هذا النوع فعاليتها خلال عملياتها القتالية، ودمرت مئات الأهداف الجوية والبرية، بما في ذلك منظومات "باتريوت".
وأوضح البيان أن الطائرات الحربية اجتازت الاختبارات الأرضية والجوية اللازمة وتوجهت إلى مواقع أدائها العملياتية.
وقال أحد طياري المقاتلات: "تعتبر مقاتلات "سو-30 إس إم 2" متعددة المهام من أحدث الطائرات الحربية في القوات المسلحة الروسية، نظرا لقابليتها الفائقة على تنفيذ المناورات في الجو وخصائصها المميزة الأخرى، كما تسهم في حماية حدود البلاد البحرية والجوية".
وأشارت "روستيخ" إلى أن طائرة "سو-30 إس إم 2" تمثل تطورا لاحقا للطائرات الحربية العاملة في القوات الجوية الفضائية والقوات البحرية الروسية، حيث تم تزويدها بمجموعة محسّنة من الأجهزة الإلكترونية الجوية، ونظام حديث للحرب الإلكترونية، وأنواع جديدة من وسائل الضرب الجوي.
ونقلت الشركة عن مدير عام لشركة الطائرات المتحدة، فاديم باديكا، قوله: "لن نتوقف، لا نكتفي بما حققناه من إنجازات، وبجانب الإمداد المستمر بالمعدات، نعمل على مواصلة تطوير طائراتنا بعد تسليم كل دفعة جديدة، مع الاستفادة من الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة، مع زيادة وتيرة الإنتاج في الوقت نفسه".
يذكر أن "سو-30 إس إم 2" هي نسخة مطورة بشكل كبير من عائلة مقاتلات "سو-30"، وتتمتع بمزايا عديدة.