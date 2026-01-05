https://sarabic.ae/20260105/الجيش-الهندي-يكشف-عن-كلاب-آلية-للعمل-في-البيئات-الخطرةفيديو--1108946945.html
الجيش الهندي يكشف عن كلاب آلية للعمل في البيئات الخطرة...فيديو
كشف الجيش الهندي عن كلاب آلية متطورة صممت خصيصا للعمل في البيئات الخطرة والظروف القاسية، في خطوة تعكس توجهه نحو تعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في المجال...
وتهدف هذه الكلاب الآلية إلى تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الجنود خلال تنفيذ المهمات الحرجة، خصوصا في المناطق الوعرة أو التي تشكل تهديداً مباشرا على العنصر البشري.ويأتي هذا التطور في إطار سعي القوات المسلحة الهندية إلى تحديث قدراتها الدفاعية، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والأمان خلال العمليات العسكرية.
كشف الجيش الهندي عن كلاب آلية متطورة صممت خصيصا للعمل في البيئات الخطرة والظروف القاسية، في خطوة تعكس توجهه نحو تعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في المجال العسكري.
وتهدف هذه الكلاب الآلية إلى تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الجنود خلال تنفيذ المهمات الحرجة، خصوصا في المناطق الوعرة أو التي تشكل تهديداً مباشرا على العنصر البشري.
وأوضحت وسائل إعلام هندية أن هذه الأنظمة الروبوتية قادرة على أداء مهام متعددة، من بينها الاستطلاع، ونقل المعدات، والمشاركة في عمليات البحث والمراقبة، مع قدرتها على العمل في ظروف مناخية صعبة.
ويأتي هذا التطور في إطار سعي القوات المسلحة الهندية إلى تحديث قدراتها الدفاعية، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والأمان خلال العمليات العسكرية.