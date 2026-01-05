https://sarabic.ae/20260105/الصين-بشأن-أحداث-فنزويلا-لا-يحق-لأي-طرف-أن-يتصرف-كشرطي-أو-قاض-دولي-1108918459.html

الصين بشأن أحداث فنزويلا: لا يحق لأي طرف أن يتصرف كشرطي أو قاض دولي

الصين بشأن أحداث فنزويلا: لا يحق لأي طرف أن يتصرف كشرطي أو قاض دولي

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن أحداث فنزويلا حظيت باهتمام دولي واسع، مؤكدا أنه لا يجوز لأي دولة أن تتصرف كشرطي دولي أو كقاضٍ على الساحة الدولية. 05.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-05T05:03+0000

2026-01-05T05:03+0000

2026-01-05T05:03+0000

العالم

الصين

فنزويلا

أخبار فنزويلا

نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099119940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_946f0bc1d6892e415acd16f699879954.jpg

وجاءت تصريحات وانغ خلال لقائه في بكين مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، حيث أشار كبير الدبلوماسيين الصينيين إلى أن الوضع الدولي الراهن يزداد تعقيدًا واضطرابًا، مع تصاعد الضغوط الأحادية، لافتًا إلى أن التغير المفاجئ في الوضع بفنزويلا جذب اهتمامًا كبيرًا من المجتمع الدولي.وشدد على أن سيادة جميع الدول وأمنها يجب أن يكونا محميين بالكامل بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أن بلاده تعارض باستمرار التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها في العلاقات الدولية، وكذلك فرض إرادة دولة على أخرى.وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.وطالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

https://sarabic.ae/20260105/ترامب-الولايات-المتحدة-هي-من-تدير-فنزويلا-الآن-1108917269.html

الصين

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الصين, فنزويلا, أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية