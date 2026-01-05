"العصب الأسود" للكوكب... أهم خطوط أنابيب النفط بين الخليج والمشرق والتحديات التي تواجهها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
26 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
On air
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260105/العصب-الأسود-للكوكب-أهم-خطوط-أنابيب-النفط-بين-الخليج-والمشرق-والتحديات-التي-تواجهها-1108919096.html
"العصب الأسود" للكوكب... أهم خطوط أنابيب النفط بين الخليج والمشرق والتحديات التي تواجهها
"العصب الأسود" للكوكب... أهم خطوط أنابيب النفط بين الخليج والمشرق والتحديات التي تواجهها
سبوتنيك عربي
منذ عقود، شكّلت خطوط أنابيب النفط التي تربط الخليج بدول المشرق العربي عصبًا أساسيًا لشبكات الطاقة الإقليمية، ووسيلة استراتيجية لتأمين الإمدادات ونقلها إلى... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T06:46+0000
2026-01-05T06:46+0000
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099742454_0:67:1251:770_1920x0_80_0_0_cfa3138aa0844c075ff1cdc0b6e1e9c5.jpg
غير أن هذا التاريخ ارتبط، في معظم محطاته، بالنزاعات والحروب، ما جعل الاستقرار السياسي شرطًا حاسمًا لاستمرار تدفق النفط.البداية: النفط يرسم خرائط جديدة منذ القرن العشرينمع اكتشاف النفط واستغلاله، بدأت مشاريع ربط الخليج بالمشرق عبر خطوط أنابيب عابرة للحدود.هذه الخطوط لم تكن اقتصادية فقط، بل حملت أبعادًا استراتيجية وعسكرية، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية والحروب الإقليمية اللاحقة.كركوك – حيفا (1932): أول مشروع… ونهاية مبكرةأنشأته شركة نفط العراق لنقل الخام إلى البحر المتوسط عبر فلسطين، واعتُبر مشروعًا استراتيجيًا لبريطانيا، لكنه أُغلق نهائيًا بعد قيام إسرائيل عام 1948.كركوك – بانياس وطرابلس (1952): رهينة الخلافات السياسيةامتد الخط عبر سوريا مع فرع إلى لبنان، لكنه توقف منذ 1982 بسبب التوترات العراقية – السورية، عاد الحديث عن إحيائه مع التحولات السياسية في سوريا بعد 2024، دون خطوات عملية حتى الآن.التابلاين السعودي (1950): من رئة طاقة إلى خط مهجوريعتبر أحد أطول خطوط الأنابيب في الشرق الأوسط، ربط شرق السعودية بجنوب لبنان، ولعب دورًا محوريًا بعد إغلاق قناة السويس عام 1967، قبل أن يتوقف نهائيًا عام 1990 بسبب النزاعات ورسوم العبور.السويس وإسرائيل: بدائل فرضتها الحروبإغلاق قناة السويس عام 1967 دفع لإنشاء خط سوميد المصري كبديل استراتيجي، وفي المقابل، بنت إسرائيل خط “ترانس-إسرائيل” بين إيلات وعسقلان، الذي عاد للواجهة بعد اتفاقيات أبراهام لتصدير نفط خليجي إلى أوروبا.كركوك – جيهان وخط العراق عبر السعودية: محاولات التفاف على الأزماتأنشأ العراق خط كركوك – جيهان لتأمين التصدير خلال الحرب مع إيران، لكنه تعرض لانقطاعات متكررة، أما خط العراق عبر السعودية، فرغم اكتماله، لم يُستغل بسبب الحروب، مع احتمال إعادة تفعيله مستقبلًا مع تحسن العلاقات.الحلول الداخلية: تقليل المخاطرأنشأت السعودية “بترولاين” بين الشرق والغرب لتجاوز مضيق هرمز، كما دشنت الإمارات خط حبشان – الفجيرة عام 2012 للهدف نفسه، ما يعكس تفضيل الخطوط الداخلية الأكثر أمانًا.الدرس الأهم: السياسة أولًاتشير الدراسات إلى أن الخطوط العابرة للحدود أكثر عرضة للمخاطر كلما زاد عدد الدول التي تمر بها، التحولات الجيوسياسية الأخيرة في سوريا ولبنان وغزة، وتحسن العلاقات الإقليمية، تفتح الباب نظريًا لإحياء بعض المشاريع المتوقفة.محللون: النفط يبدأ عام 2026 بحذر مع تفوق مخاوف فائض المعروض على المخاطر
https://sarabic.ae/20260102/من-النفط-إلى-الغاز-والكهرباء-أكبر-صفقات-الطاقة-في-العراق-خلال--عام-2025-1108825416.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099742454_42:0:1153:833_1920x0_80_0_0_2778ee8a3e983d4c44810e2862117d67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

"العصب الأسود" للكوكب... أهم خطوط أنابيب النفط بين الخليج والمشرق والتحديات التي تواجهها

06:46 GMT 05.01.2026
© Photo / Unsplash/ Wolfgang Weiserأنابيب نفط
أنابيب نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
© Photo / Unsplash/ Wolfgang Weiser
تابعنا عبر
منذ عقود، شكّلت خطوط أنابيب النفط التي تربط الخليج بدول المشرق العربي عصبًا أساسيًا لشبكات الطاقة الإقليمية، ووسيلة استراتيجية لتأمين الإمدادات ونقلها إلى الأسواق العالمية.
غير أن هذا التاريخ ارتبط، في معظم محطاته، بالنزاعات والحروب، ما جعل الاستقرار السياسي شرطًا حاسمًا لاستمرار تدفق النفط.

البداية: النفط يرسم خرائط جديدة منذ القرن العشرين

مع اكتشاف النفط واستغلاله، بدأت مشاريع ربط الخليج بالمشرق عبر خطوط أنابيب عابرة للحدود.
هذه الخطوط لم تكن اقتصادية فقط، بل حملت أبعادًا استراتيجية وعسكرية، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية والحروب الإقليمية اللاحقة.

كركوك – حيفا (1932): أول مشروع… ونهاية مبكرة

أنشأته شركة نفط العراق لنقل الخام إلى البحر المتوسط عبر فلسطين، واعتُبر مشروعًا استراتيجيًا لبريطانيا، لكنه أُغلق نهائيًا بعد قيام إسرائيل عام 1948.

كركوك – بانياس وطرابلس (1952): رهينة الخلافات السياسية

امتد الخط عبر سوريا مع فرع إلى لبنان، لكنه توقف منذ 1982 بسبب التوترات العراقية – السورية، عاد الحديث عن إحيائه مع التحولات السياسية في سوريا بعد 2024، دون خطوات عملية حتى الآن.

التابلاين السعودي (1950): من رئة طاقة إلى خط مهجور

يعتبر أحد أطول خطوط الأنابيب في الشرق الأوسط، ربط شرق السعودية بجنوب لبنان، ولعب دورًا محوريًا بعد إغلاق قناة السويس عام 1967، قبل أن يتوقف نهائيًا عام 1990 بسبب النزاعات ورسوم العبور.

السويس وإسرائيل: بدائل فرضتها الحروب

إغلاق قناة السويس عام 1967 دفع لإنشاء خط سوميد المصري كبديل استراتيجي، وفي المقابل، بنت إسرائيل خط “ترانس-إسرائيل” بين إيلات وعسقلان، الذي عاد للواجهة بعد اتفاقيات أبراهام لتصدير نفط خليجي إلى أوروبا.
طريق التنمية.. العراق يقترب من حلم ربط الخليج بأوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
من النفط إلى الغاز والكهرباء... أكبر صفقات الطاقة في العراق خلال عام 2025
2 يناير, 07:47 GMT

كركوك – جيهان وخط العراق عبر السعودية: محاولات التفاف على الأزمات

أنشأ العراق خط كركوك – جيهان لتأمين التصدير خلال الحرب مع إيران، لكنه تعرض لانقطاعات متكررة، أما خط العراق عبر السعودية، فرغم اكتماله، لم يُستغل بسبب الحروب، مع احتمال إعادة تفعيله مستقبلًا مع تحسن العلاقات.

الحلول الداخلية: تقليل المخاطر

أنشأت السعودية “بترولاين” بين الشرق والغرب لتجاوز مضيق هرمز، كما دشنت الإمارات خط حبشان – الفجيرة عام 2012 للهدف نفسه، ما يعكس تفضيل الخطوط الداخلية الأكثر أمانًا.

الدرس الأهم: السياسة أولًا

تشير الدراسات إلى أن الخطوط العابرة للحدود أكثر عرضة للمخاطر كلما زاد عدد الدول التي تمر بها، التحولات الجيوسياسية الأخيرة في سوريا ولبنان وغزة، وتحسن العلاقات الإقليمية، تفتح الباب نظريًا لإحياء بعض المشاريع المتوقفة.
محللون: النفط يبدأ عام 2026 بحذر مع تفوق مخاوف فائض المعروض على المخاطر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала