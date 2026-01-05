https://sarabic.ae/20260105/العصب-الأسود-للكوكب-أهم-خطوط-أنابيب-النفط-بين-الخليج-والمشرق-والتحديات-التي-تواجهها-1108919096.html

"العصب الأسود" للكوكب... أهم خطوط أنابيب النفط بين الخليج والمشرق والتحديات التي تواجهها

"العصب الأسود" للكوكب... أهم خطوط أنابيب النفط بين الخليج والمشرق والتحديات التي تواجهها

غير أن هذا التاريخ ارتبط، في معظم محطاته، بالنزاعات والحروب، ما جعل الاستقرار السياسي شرطًا حاسمًا لاستمرار تدفق النفط.البداية: النفط يرسم خرائط جديدة منذ القرن العشرينمع اكتشاف النفط واستغلاله، بدأت مشاريع ربط الخليج بالمشرق عبر خطوط أنابيب عابرة للحدود.هذه الخطوط لم تكن اقتصادية فقط، بل حملت أبعادًا استراتيجية وعسكرية، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية والحروب الإقليمية اللاحقة.كركوك – حيفا (1932): أول مشروع… ونهاية مبكرةأنشأته شركة نفط العراق لنقل الخام إلى البحر المتوسط عبر فلسطين، واعتُبر مشروعًا استراتيجيًا لبريطانيا، لكنه أُغلق نهائيًا بعد قيام إسرائيل عام 1948.كركوك – بانياس وطرابلس (1952): رهينة الخلافات السياسيةامتد الخط عبر سوريا مع فرع إلى لبنان، لكنه توقف منذ 1982 بسبب التوترات العراقية – السورية، عاد الحديث عن إحيائه مع التحولات السياسية في سوريا بعد 2024، دون خطوات عملية حتى الآن.التابلاين السعودي (1950): من رئة طاقة إلى خط مهجوريعتبر أحد أطول خطوط الأنابيب في الشرق الأوسط، ربط شرق السعودية بجنوب لبنان، ولعب دورًا محوريًا بعد إغلاق قناة السويس عام 1967، قبل أن يتوقف نهائيًا عام 1990 بسبب النزاعات ورسوم العبور.السويس وإسرائيل: بدائل فرضتها الحروبإغلاق قناة السويس عام 1967 دفع لإنشاء خط سوميد المصري كبديل استراتيجي، وفي المقابل، بنت إسرائيل خط “ترانس-إسرائيل” بين إيلات وعسقلان، الذي عاد للواجهة بعد اتفاقيات أبراهام لتصدير نفط خليجي إلى أوروبا.كركوك – جيهان وخط العراق عبر السعودية: محاولات التفاف على الأزماتأنشأ العراق خط كركوك – جيهان لتأمين التصدير خلال الحرب مع إيران، لكنه تعرض لانقطاعات متكررة، أما خط العراق عبر السعودية، فرغم اكتماله، لم يُستغل بسبب الحروب، مع احتمال إعادة تفعيله مستقبلًا مع تحسن العلاقات.الحلول الداخلية: تقليل المخاطرأنشأت السعودية “بترولاين” بين الشرق والغرب لتجاوز مضيق هرمز، كما دشنت الإمارات خط حبشان – الفجيرة عام 2012 للهدف نفسه، ما يعكس تفضيل الخطوط الداخلية الأكثر أمانًا.الدرس الأهم: السياسة أولًاتشير الدراسات إلى أن الخطوط العابرة للحدود أكثر عرضة للمخاطر كلما زاد عدد الدول التي تمر بها، التحولات الجيوسياسية الأخيرة في سوريا ولبنان وغزة، وتحسن العلاقات الإقليمية، تفتح الباب نظريًا لإحياء بعض المشاريع المتوقفة.محللون: النفط يبدأ عام 2026 بحذر مع تفوق مخاوف فائض المعروض على المخاطر

