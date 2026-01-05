باحث سياسي: الولايات المتحدة تريد محاكمة مادورو بسرعة لتتجنب ضغطا دوليا داعيا لإطلاق سراحه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
26 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
On air
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ليبيا الأولى إفريقيا في مُعدّلات الطلاق: الأسباب والحلول
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260105/باحث-سياسي-الولايات-المتحدة-تريد-محاكمة-مادورو-بسرعة-لتتجنب-ضغطا-دوليا-داعيا-لإطلاق-سراحه-1108945188.html
باحث سياسي: الولايات المتحدة تريد محاكمة مادورو بسرعة لتتجنب ضغطا دوليا داعيا لإطلاق سراحه
باحث سياسي: الولايات المتحدة تريد محاكمة مادورو بسرعة لتتجنب ضغطا دوليا داعيا لإطلاق سراحه
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والباحث السياسي من فنزويلا، الدكتور جهاد يوسف، أنه "من الممكن أن يكون هناك إجماعًا من أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة، التي ستتخذ حق... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T20:13+0000
2026-01-05T20:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108883355_0:77:356:277_1920x0_80_0_0_d7009c8dfbbde830d30988aa5d677db0.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى يوسف أنه "إذا كان هناك من عدالة واحترام للقانون الدولي، يجب أن يخرج مادورو حرًّا، لأن القانون الدولي لا يسمح لأي دولة أن تغزو أو تهاجم دولة أخرى وتحتجز رئيس البلاد"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تصرفت خارج إطار الشرعية الدولية".وأكد يوسف أن "مثول مادورو أمام محكمة (مانهاتن) ومحاكمته بهذه الطريقة والسرعة يُطرح عليه علامات استفهام"، قائلًا: "لا يمكن توقيف إنسان وبعد 72 ساعة يتم تقديمه إلى المحكمة، لأنه يجب أولًا أن يكون هناك اتهامات والتحضير لهذا الموضوع، كما يجب وجود طاقم من المحامين لمادورو"، موضحًا أن "سبب هذه السرعة التي قام بها البيت الأبيض هي لمنع مادورو من أن يجلب طاقمه القانوني والقضائي".من هنا، رأى الباحث السياسي من فنزويلا أن "الولايات المتحدة تريد أن تسلك الأمور بهذه السرعة لتتجنب الضغط العالمي الذي بدأ يتصاعد من دول عديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والمطالبة بإطلاق سراح مادورو".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد. وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
https://sarabic.ae/20260105/وزير-الخارجية-الفنزويلي-فنزويلا-تنتصرفي-مجلس-الأمن-1108944533.html
https://sarabic.ae/20260105/الرئيس-التركي-أبلغت-ترامب-ضرورة-عدم-جر-فنزويلا-إلى-عدم-الاستقرار----1108942907.html
https://sarabic.ae/20260105/بث-مباشر-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-طارئة-بشأن-فنزويلا---عاجل--1108937155.html
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108883355_0:44:356:310_1920x0_80_0_0_9f52f9d2793a3a9808cf47eb8bd41ea6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري

باحث سياسي: الولايات المتحدة تريد محاكمة مادورو بسرعة لتتجنب ضغطا دوليا داعيا لإطلاق سراحه

20:13 GMT 05.01.2026
© Photo / xمئات الأشخاص يحتجون في نيويورك ضد العملية الأمريكية في فنزويلا
مئات الأشخاص يحتجون في نيويورك ضد العملية الأمريكية في فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
حصري
أكد الكاتب والباحث السياسي من فنزويلا، الدكتور جهاد يوسف، أنه "من الممكن أن يكون هناك إجماعًا من أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة، التي ستتخذ حق النقض (الفيتو) لأي قرار يطالب بإطلاق سراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أو إدانة الولايات المتحدة".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى يوسف أنه "إذا كان هناك من عدالة واحترام للقانون الدولي، يجب أن يخرج مادورو حرًّا، لأن القانون الدولي لا يسمح لأي دولة أن تغزو أو تهاجم دولة أخرى وتحتجز رئيس البلاد"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تصرفت خارج إطار الشرعية الدولية".

وقال: "الولايات المتحدة ابتعدت عن المنطقة العربية وآسيا، وستتفرغ لما تريد أن تسميه حديقتها الخلفية، وهي بعض الدول في أمريكا اللاتينية، وبالتالي ما يهمها خيرات هذه البلاد مثل فنزويلا وكولومبيا والمكسيك وغيرها".

وأكد يوسف أن "مثول مادورو أمام محكمة (مانهاتن) ومحاكمته بهذه الطريقة والسرعة يُطرح عليه علامات استفهام"، قائلًا: "لا يمكن توقيف إنسان وبعد 72 ساعة يتم تقديمه إلى المحكمة، لأنه يجب أولًا أن يكون هناك اتهامات والتحضير لهذا الموضوع، كما يجب وجود طاقم من المحامين لمادورو"، موضحًا أن "سبب هذه السرعة التي قام بها البيت الأبيض هي لمنع مادورو من أن يجلب طاقمه القانوني والقضائي".
وزير خارجية فنزويلا إيفان غيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
وزير الخارجية الفنزويلي: فنزويلا تنتصر في مجلس الأمن
19:52 GMT
من هنا، رأى الباحث السياسي من فنزويلا أن "الولايات المتحدة تريد أن تسلك الأمور بهذه السرعة لتتجنب الضغط العالمي الذي بدأ يتصاعد من دول عديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والمطالبة بإطلاق سراح مادورو".
وعن اتهام وزارة العدل الأمريكية مادورو بالتآمر على الولايات المتحدة ووجود جماعات إرهابية في فنزويلا، اعتبر أن "الاتهام سببه علاقة مادورو مع إيران"، سائلًا: "أين هذه المجموعات؟".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
الرئيس التركي: أبلغت ترامب ضرورة عدم جر فنزويلا إلى عدم الاستقرار
18:34 GMT
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.
ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
نيبنزيا: روسيا تعرب عن تضامنها القوي مع شعب فنزويلا في مواجهة العدوان الخارجي
15:00 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.
ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала