باحث سياسي: الولايات المتحدة تريد محاكمة مادورو بسرعة لتتجنب ضغطا دوليا داعيا لإطلاق سراحه

05.01.2026

وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى يوسف أنه "إذا كان هناك من عدالة واحترام للقانون الدولي، يجب أن يخرج مادورو حرًّا، لأن القانون الدولي لا يسمح لأي دولة أن تغزو أو تهاجم دولة أخرى وتحتجز رئيس البلاد"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تصرفت خارج إطار الشرعية الدولية".وأكد يوسف أن "مثول مادورو أمام محكمة (مانهاتن) ومحاكمته بهذه الطريقة والسرعة يُطرح عليه علامات استفهام"، قائلًا: "لا يمكن توقيف إنسان وبعد 72 ساعة يتم تقديمه إلى المحكمة، لأنه يجب أولًا أن يكون هناك اتهامات والتحضير لهذا الموضوع، كما يجب وجود طاقم من المحامين لمادورو"، موضحًا أن "سبب هذه السرعة التي قام بها البيت الأبيض هي لمنع مادورو من أن يجلب طاقمه القانوني والقضائي".من هنا، رأى الباحث السياسي من فنزويلا أن "الولايات المتحدة تريد أن تسلك الأمور بهذه السرعة لتتجنب الضغط العالمي الذي بدأ يتصاعد من دول عديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والمطالبة بإطلاق سراح مادورو".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد. وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.

