https://sarabic.ae/20260105/باحث-سياسي-الولايات-المتحدة-تريد-محاكمة-مادورو-بسرعة-لتتجنب-ضغطا-دوليا-داعيا-لإطلاق-سراحه-1108945188.html
باحث سياسي: الولايات المتحدة تريد محاكمة مادورو بسرعة لتتجنب ضغطا دوليا داعيا لإطلاق سراحه
باحث سياسي: الولايات المتحدة تريد محاكمة مادورو بسرعة لتتجنب ضغطا دوليا داعيا لإطلاق سراحه
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والباحث السياسي من فنزويلا، الدكتور جهاد يوسف، أنه "من الممكن أن يكون هناك إجماعًا من أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة، التي ستتخذ حق... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T20:13+0000
2026-01-05T20:13+0000
2026-01-05T20:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108883355_0:77:356:277_1920x0_80_0_0_d7009c8dfbbde830d30988aa5d677db0.jpg
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى يوسف أنه "إذا كان هناك من عدالة واحترام للقانون الدولي، يجب أن يخرج مادورو حرًّا، لأن القانون الدولي لا يسمح لأي دولة أن تغزو أو تهاجم دولة أخرى وتحتجز رئيس البلاد"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تصرفت خارج إطار الشرعية الدولية".وأكد يوسف أن "مثول مادورو أمام محكمة (مانهاتن) ومحاكمته بهذه الطريقة والسرعة يُطرح عليه علامات استفهام"، قائلًا: "لا يمكن توقيف إنسان وبعد 72 ساعة يتم تقديمه إلى المحكمة، لأنه يجب أولًا أن يكون هناك اتهامات والتحضير لهذا الموضوع، كما يجب وجود طاقم من المحامين لمادورو"، موضحًا أن "سبب هذه السرعة التي قام بها البيت الأبيض هي لمنع مادورو من أن يجلب طاقمه القانوني والقضائي".من هنا، رأى الباحث السياسي من فنزويلا أن "الولايات المتحدة تريد أن تسلك الأمور بهذه السرعة لتتجنب الضغط العالمي الذي بدأ يتصاعد من دول عديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والمطالبة بإطلاق سراح مادورو".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد. وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
https://sarabic.ae/20260105/وزير-الخارجية-الفنزويلي-فنزويلا-تنتصرفي-مجلس-الأمن-1108944533.html
https://sarabic.ae/20260105/الرئيس-التركي-أبلغت-ترامب-ضرورة-عدم-جر-فنزويلا-إلى-عدم-الاستقرار----1108942907.html
https://sarabic.ae/20260105/بث-مباشر-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-طارئة-بشأن-فنزويلا---عاجل--1108937155.html
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108883355_0:44:356:310_1920x0_80_0_0_9f52f9d2793a3a9808cf47eb8bd41ea6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري
باحث سياسي: الولايات المتحدة تريد محاكمة مادورو بسرعة لتتجنب ضغطا دوليا داعيا لإطلاق سراحه
حصري
أكد الكاتب والباحث السياسي من فنزويلا، الدكتور جهاد يوسف، أنه "من الممكن أن يكون هناك إجماعًا من أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة، التي ستتخذ حق النقض (الفيتو) لأي قرار يطالب بإطلاق سراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أو إدانة الولايات المتحدة".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، رأى يوسف أنه "إذا كان هناك من عدالة واحترام للقانون الدولي، يجب أن يخرج مادورو حرًّا، لأن القانون الدولي لا يسمح لأي دولة أن تغزو أو تهاجم دولة أخرى وتحتجز رئيس البلاد"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة
تصرفت خارج إطار الشرعية الدولية".
وقال: "الولايات المتحدة ابتعدت عن المنطقة العربية وآسيا، وستتفرغ لما تريد أن تسميه حديقتها الخلفية، وهي بعض الدول في أمريكا اللاتينية، وبالتالي ما يهمها خيرات هذه البلاد مثل فنزويلا وكولومبيا والمكسيك وغيرها".
وأكد يوسف أن "مثول مادورو
أمام محكمة (مانهاتن) ومحاكمته بهذه الطريقة والسرعة يُطرح عليه علامات استفهام"، قائلًا: "لا يمكن توقيف إنسان وبعد 72 ساعة يتم تقديمه إلى المحكمة، لأنه يجب أولًا أن يكون هناك اتهامات والتحضير لهذا الموضوع، كما يجب وجود طاقم من المحامين لمادورو"، موضحًا أن "سبب هذه السرعة التي قام بها البيت الأبيض هي لمنع مادورو من أن يجلب طاقمه القانوني والقضائي".
من هنا، رأى الباحث السياسي من فنزويلا أن "الولايات المتحدة
تريد أن تسلك الأمور بهذه السرعة لتتجنب الضغط العالمي الذي بدأ يتصاعد من دول عديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والمطالبة بإطلاق سراح مادورو".
وعن اتهام وزارة العدل الأمريكية مادورو بالتآمر على الولايات المتحدة ووجود جماعات إرهابية في فنزويلا، اعتبر أن "الاتهام سببه علاقة مادورو مع إيران"، سائلًا: "أين هذه المجموعات؟".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد
.
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس
، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.
ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب
لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.
أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية
عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.
ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.