الرئيس التركي: أبلغت ترامب ضرورة عدم جر فنزويلا إلى عدم الاستقرار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي بضرورة تجنيب فنزويلا أي انزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار. 05.01.2026, سبوتنيك عربي

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات اليوم الاثنين عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، مشددًا على أن تركيا ستقف إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذه المرحلة الحساسة، بحسب ما ذكرت قناة "تي آر تي" التركية.وأشار الرئيس التركي إلى العلاقات الوطيدة التي ربطت أنقرة بمادورو والشعب الفنزويلي على مدى السنوات الماضية، واصفًا إياها بـ"الصداقة الحقيقية"، في إشارة إلى التعاون الاقتصادي والسياسي المستمر بين البلدين رغم العقوبات الأمريكية السابقة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.

