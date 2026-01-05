https://sarabic.ae/20260105/الخارجية-الصينية-تدعم-مجلس-الأمن-الدولي-في-عقد-اجتماع-طارئ-بشأن-فنزويلا-1108928543.html
الخارجية الصينية تدعم مجلس الأمن الدولي في عقد اجتماع طارئ بشأن فنزويلا
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الاثنين، بأن بلاده تدعم مجلس الأمن الدولي في عقد اجتماع طارئ بشأن فنزويلا. 05.01.2026, سبوتنيك عربي
وأكد لين جيان في مؤتمر صحفي عُقد في بكين، صباح اليوم الاثنين، أن الصين دعت مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ بهذا الشأن، مطالبا المجلس بأداء دوره المنوط به وفقا لمسؤولياته.وأكد لين جيان أن "الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي من أجل التمسك بقوة بميثاق الأمم المتحدة، والدفاع عن المبادئ الأخلاقية الدولية الأساسية، وحماية النزاهة والعدالة على الصعيد الدولي".وطالبت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن رئيس فنزويلا المحتجز نيكولاس مادورو وضمان سلامته.في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.وطالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.
