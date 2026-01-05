https://sarabic.ae/20260105/رئيسة-فنزويلا-المؤقتة-تدعو-واشنطن-للعمل-معا-على-أجندة-تعاون-1108917861.html

رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو واشنطن للعمل معا على أجندة تعاون

ناشدت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز، اليوم الاثنين، الحكومة الأمريكية للعمل معا على أجندة تعاون تركز على التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي. 05.01.2026, سبوتنيك عربي

وصرحت رودريغيز، في اجتماع لحكومة البلاد: "ندعو حكومة الولايات المتحدة للعمل معا على أجندة تعاونية تركز على التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي من أجل تعزيز التعايش المجتمعي المستدام".ونوهت إلى ان السعي لعلاقة دولية متوازنة وقائمة على الاحترام بين الولايات المتحدة وفنزويلا من أولوياتنا.وبعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات على قوارب تتهمها بنقل المخدرات قرب فنزويلا خلال أشهر، نفّذت السبت الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في البلاد احتجزت خلالها نيكولاس مادورو وزوجته .وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بتنفيذ ضربة ثانية على فنزويلا "إذا لم يتصرفوا بشكل جيد".وقال إن بلاده لا تتوقع الحاجة لتنفيذ هجوم ثان في فنزويلا حاليا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ذلك سيكون حتميا إذا لم يتم التعامل مع الوضع بما يرضي الولايات المتحدة.وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية، يوم السبت، نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة موقتة واعترف بها الجيش، يوم الأحد.ترامب: الولايات المتحدة هي من تدير فنزويلا الآن

