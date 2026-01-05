عربي
https://sarabic.ae/20260105/دبي-تحتضن-أول-معرض-عالمي-لهواة-الطوابع-في-المنطقة-بمشاركة-76-دولة-1108947420.html
دبي تحتضن أول معرض عالمي لهواة الطوابع في المنطقة بمشاركة 76 دولة
دبي تحتضن أول معرض عالمي لهواة الطوابع في المنطقة بمشاركة 76 دولة
سبوتنيك عربي
تستعد دبي لاستضافة "معرض دبي العالمي لهواة الطوابع 2026"، الأول من نوعه في المنطقة، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير/شباط المقبل، بتنظيم من جمعية الإمارات لهواة... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T21:50+0000
2026-01-06T05:04+0000
أخبار الأمارات
دبي
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108947542_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_65c88cf3be8a4dbebc02383849745b28.jpg
ويأتي تنظيم المعرض للمرة الأولى في المنطقة العربية وغرب آسيا متزامنا مع مرور 30 عاما على تأسيس الجمعية و100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع، في خطوة تعكس المكانة الرائدة لدبي كمركز عالمي لاستضافة المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة.وأوضح خوري أن "المعرض سيشهد مشاركة بريد الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي الذي يشرف على مسابقة مخصصة للإدارات البريدية، إلى جانب مشاركة أكثر من 450 عارضا في معرض محكّم تشرف عليه لجنة تضم 40 محكما دوليا معتمدا، إضافة إلى تنظيم محاضرات متخصصة لتأهيل محكمين جدد".وتتضمن الفعاليات برامج ثقافية وتراثية للتعريف بعادات وتقاليد دولة الإمارات، وأنشطة تعليمية موجهة لطلبة المدارس والزوار، إضافة إلى تخصيص ركن للقراءة يعزز الدور الثقافي والمعرفي للطوابع البريدية في توثيق الهوية والتراث.يُذكر أن جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع نالت حق استضافة المعرض خلال مشاركتها في كونغرس الاتحاد الدولي بشنغهاي في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتسلمت علم المعرض العالمي خلال معرض كوريا في أغسطس/آب 2025.
https://sarabic.ae/20251229/دبي-تستضيف-حفل-جوائز-ذا-بيست-لـفيفا-في-2026-1108701710.html
https://sarabic.ae/20251215/الإمارات-تحصل-على-براءة-اختراع-تقنية-رائدة-لالتقاط-ثاني-أكسيد-الكربون-من-النفايات-الصناعية-1108173767.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108947542_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_486ba398ea69c90970c0614b11782d9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأمارات, دبي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأمارات, دبي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

دبي تحتضن أول معرض عالمي لهواة الطوابع في المنطقة بمشاركة 76 دولة

21:50 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 05:04 GMT 06.01.2026)
© Photo / وكالة الأنباء الإماراتية (وام)دبي تحتضن أول معرض عالمي لهواة الطوابع في المنطقة
دبي تحتضن أول معرض عالمي لهواة الطوابع في المنطقة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
© Photo / وكالة الأنباء الإماراتية (وام)
تابعنا عبر
تستعد دبي لاستضافة "معرض دبي العالمي لهواة الطوابع 2026"، الأول من نوعه في المنطقة، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير/شباط المقبل، بتنظيم من جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع وبمشاركة دولية واسعة.
ويأتي تنظيم المعرض للمرة الأولى في المنطقة العربية وغرب آسيا متزامنا مع مرور 30 عاما على تأسيس الجمعية و100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع، في خطوة تعكس المكانة الرائدة لدبي كمركز عالمي لاستضافة المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، عبدالله محمد طيب خوري، أن "المعرض سيشهد مشاركة قياسية لـ 76 دولة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها هذا العدد في تاريخ معارض الاتحاد الدولي، ما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين هواة جمع الطوابع حول العالم"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
دبي تستضيف حفل جوائز "ذا بيست" لـ"فيفا" في 2026
29 ديسمبر 2025, 17:09 GMT
وأوضح خوري أن "المعرض سيشهد مشاركة بريد الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي الذي يشرف على مسابقة مخصصة للإدارات البريدية، إلى جانب مشاركة أكثر من 450 عارضا في معرض محكّم تشرف عليه لجنة تضم 40 محكما دوليا معتمدا، إضافة إلى تنظيم محاضرات متخصصة لتأهيل محكمين جدد".
كما يشارك في المعرض 51 منصة بيع تشمل إدارات بريدية وتجارا ودور مزادات ومزودي منتجات متخصصة، إلى جانب تنظيم ورش عمل واجتماعات دولية بارزة، من بينها اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي واللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي.
ثاني أكسيد الكربون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
الإمارات تسجل براءة اختراع تقنية رائدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون من النفايات الصناعية
15 ديسمبر 2025, 09:20 GMT
وتتضمن الفعاليات برامج ثقافية وتراثية للتعريف بعادات وتقاليد دولة الإمارات، وأنشطة تعليمية موجهة لطلبة المدارس والزوار، إضافة إلى تخصيص ركن للقراءة يعزز الدور الثقافي والمعرفي للطوابع البريدية في توثيق الهوية والتراث.
يُذكر أن جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع نالت حق استضافة المعرض خلال مشاركتها في كونغرس الاتحاد الدولي بشنغهاي في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتسلمت علم المعرض العالمي خلال معرض كوريا في أغسطس/آب 2025.
