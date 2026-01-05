https://sarabic.ae/20260105/دبي-تحتضن-أول-معرض-عالمي-لهواة-الطوابع-في-المنطقة-بمشاركة-76-دولة-1108947420.html

دبي تحتضن أول معرض عالمي لهواة الطوابع في المنطقة بمشاركة 76 دولة

05.01.2026

2026-01-05

ويأتي تنظيم المعرض للمرة الأولى في المنطقة العربية وغرب آسيا متزامنا مع مرور 30 عاما على تأسيس الجمعية و100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع، في خطوة تعكس المكانة الرائدة لدبي كمركز عالمي لاستضافة المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة.وأوضح خوري أن "المعرض سيشهد مشاركة بريد الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي الذي يشرف على مسابقة مخصصة للإدارات البريدية، إلى جانب مشاركة أكثر من 450 عارضا في معرض محكّم تشرف عليه لجنة تضم 40 محكما دوليا معتمدا، إضافة إلى تنظيم محاضرات متخصصة لتأهيل محكمين جدد".وتتضمن الفعاليات برامج ثقافية وتراثية للتعريف بعادات وتقاليد دولة الإمارات، وأنشطة تعليمية موجهة لطلبة المدارس والزوار، إضافة إلى تخصيص ركن للقراءة يعزز الدور الثقافي والمعرفي للطوابع البريدية في توثيق الهوية والتراث.يُذكر أن جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع نالت حق استضافة المعرض خلال مشاركتها في كونغرس الاتحاد الدولي بشنغهاي في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتسلمت علم المعرض العالمي خلال معرض كوريا في أغسطس/آب 2025.

