دبي تحتضن أول معرض عالمي لهواة الطوابع في المنطقة بمشاركة 76 دولة

تستعد دبي لاستضافة "معرض دبي العالمي لهواة الطوابع 2026"، الأول من نوعه في المنطقة، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير/شباط المقبل، بتنظيم من جمعية الإمارات لهواة...
ويأتي تنظيم المعرض للمرة الأولى في المنطقة العربية وغرب آسيا متزامنا مع مرور 30 عاما على تأسيس الجمعية و100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع، في خطوة تعكس المكانة الرائدة لدبي كمركز عالمي لاستضافة المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة.وأوضح خوري أن "المعرض سيشهد مشاركة بريد الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي الذي يشرف على مسابقة مخصصة للإدارات البريدية، إلى جانب مشاركة أكثر من 450 عارضا في معرض محكّم تشرف عليه لجنة تضم 40 محكما دوليا معتمدا، إضافة إلى تنظيم محاضرات متخصصة لتأهيل محكمين جدد".وتتضمن الفعاليات برامج ثقافية وتراثية للتعريف بعادات وتقاليد دولة الإمارات، وأنشطة تعليمية موجهة لطلبة المدارس والزوار، إضافة إلى تخصيص ركن للقراءة يعزز الدور الثقافي والمعرفي للطوابع البريدية في توثيق الهوية والتراث.يُذكر أن جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع نالت حق استضافة المعرض خلال مشاركتها في كونغرس الاتحاد الدولي بشنغهاي في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتسلمت علم المعرض العالمي خلال معرض كوريا في أغسطس/آب 2025.
21:50 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 05:04 GMT 06.01.2026)
تستعد دبي لاستضافة "معرض دبي العالمي لهواة الطوابع 2026"، الأول من نوعه في المنطقة، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير/شباط المقبل، بتنظيم من جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع وبمشاركة دولية واسعة.
ويأتي تنظيم المعرض للمرة الأولى في المنطقة العربية وغرب آسيا متزامنا مع مرور 30 عاما على تأسيس الجمعية و100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع، في خطوة تعكس المكانة الرائدة لدبي كمركز عالمي لاستضافة المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، عبدالله محمد طيب خوري، أن "المعرض سيشهد مشاركة قياسية لـ 76 دولة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها هذا العدد في تاريخ معارض الاتحاد الدولي، ما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين هواة جمع الطوابع حول العالم"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
29 ديسمبر 2025, 17:09 GMT
وأوضح خوري أن "المعرض سيشهد مشاركة بريد الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي الذي يشرف على مسابقة مخصصة للإدارات البريدية، إلى جانب مشاركة أكثر من 450 عارضا في معرض محكّم تشرف عليه لجنة تضم 40 محكما دوليا معتمدا، إضافة إلى تنظيم محاضرات متخصصة لتأهيل محكمين جدد".
كما يشارك في المعرض 51 منصة بيع تشمل إدارات بريدية وتجارا ودور مزادات ومزودي منتجات متخصصة، إلى جانب تنظيم ورش عمل واجتماعات دولية بارزة، من بينها اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي واللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي.
15 ديسمبر 2025, 09:20 GMT
وتتضمن الفعاليات برامج ثقافية وتراثية للتعريف بعادات وتقاليد دولة الإمارات
، وأنشطة تعليمية موجهة لطلبة المدارس والزوار، إضافة إلى تخصيص ركن للقراءة يعزز الدور الثقافي والمعرفي للطوابع البريدية في توثيق الهوية والتراث.
يُذكر أن جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع نالت حق استضافة المعرض خلال مشاركتها في كونغرس الاتحاد الدولي بشنغهاي في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتسلمت علم المعرض العالمي
خلال معرض كوريا في أغسطس/آب 2025.