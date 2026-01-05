https://sarabic.ae/20260105/رئيس-السلطة-القضائية-في-إيران-لن-نقف-هذه-المرة-مكتوفي-الأيدي-أمام-مثيري-الشغب-1108928701.html

رئيس السلطة القضائية في إيران: لن نقف هذه المرة مكتوفي الأيدي أمام مثيري الشغب

رئيس السلطة القضائية في إيران: لن نقف هذه المرة مكتوفي الأيدي أمام مثيري الشغب

سبوتنيك عربي

هدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، اليوم الاثنين، بأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام طالبي الفوضى، ومثيري الشغب. 05.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-05T10:30+0000

2026-01-05T10:30+0000

2026-01-05T10:30+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/0c/1046521602_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_951122c764ac11df81c73f776e362669.jpg

وشدد إجئي، في تصريحات له، على "ضرورة اتخاذ خطوات رادعة أمام مثيري الشغب خاصة مع إعلان إسرائيل والولايات المتحدة رسميا دعمهم لهم".ونبه مثيري الشغب إلى أنه "إذا كانت قد مُنحت تسهيلات أو أُبدِي تساهل في مراحل سابقة، فلن يكون هناك بعد الآن مثل هذا النوع من المماشاة، ولا يمكنهم الادعاء بأنهم انخدعوا"، على حد وصفه.وألزم رئيس السلطة القضائية الإيرانية، السلطات بالإسراع في البت في القضايا قائلا: "لا ينبغي أن يصدر حكم بحق عنصر مثير للشغب بعد ستة أشهر؛ فمثل هذا الأمر يفتقر إلى الردع".وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، يوم الاثنين الماضي، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.وأفادت وكالة أنباء "إيلنا"، عن تنظيم تظاهرات حول أسواق عدة تقع وسط العاصمة طهران.وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين: "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

https://sarabic.ae/20260105/إيران-تصريحات-نتنياهو-ومسؤولين-أمريكيين-بشأن-وضعنا-الداخلي-ترويج-للإرهاب-والعنف-1108927577.html

https://sarabic.ae/20260103/خامنئي-يعلق-على-الاحتجاجات-الأخيرة-في-البلاد-1108855908.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم