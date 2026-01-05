https://sarabic.ae/20260105/إيران-تصريحات-نتنياهو-ومسؤولين-أمريكيين-بشأن-وضعنا-الداخلي-ترويج-للإرهاب-والعنف-1108927577.html

إيران: تصريحات نتنياهو ومسؤولين أمريكيين بشأن وضعنا الداخلي ترويج للإرهاب والعنف

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب ما وصفته بمواقف لمسؤولين أمريكيين متشددين بشأن الوضع... 05.01.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن ما يهم طهران في المرحلة الحالية هو تعزيز الجاهزية والحفاظ على أعلى درجات اليقظة من أجل الدفاع عن سيادة إيران وأمنها الوطني.وشدد البيان على أن الشعب الإيراني لم ينسَ ما وصفه بـ"جرائم إسرائيل والولايات المتحدة"، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات "المضللة" لن تنطلي على الرأي العام الإيراني.وأضافت الخارجية أن إيران ستواصل التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية انطلاقًا من مصالحها الوطنية وحقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها.وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، يوم الاثنين الماضي، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.وأفادت وكالة أنباء "إيلنا"، عن تنظيم تظاهرات حول أسواق عدة تقع وسط العاصمة طهران.وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين: "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

