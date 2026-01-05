إيران: تصريحات نتنياهو ومسؤولين أمريكيين بشأن وضعنا الداخلي ترويج للإرهاب والعنف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
26 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
On air
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260105/إيران-تصريحات-نتنياهو-ومسؤولين-أمريكيين-بشأن-وضعنا-الداخلي-ترويج-للإرهاب-والعنف-1108927577.html
إيران: تصريحات نتنياهو ومسؤولين أمريكيين بشأن وضعنا الداخلي ترويج للإرهاب والعنف
إيران: تصريحات نتنياهو ومسؤولين أمريكيين بشأن وضعنا الداخلي ترويج للإرهاب والعنف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب ما وصفته بمواقف لمسؤولين أمريكيين متشددين بشأن الوضع... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T09:23+0000
2026-01-05T09:23+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن ما يهم طهران في المرحلة الحالية هو تعزيز الجاهزية والحفاظ على أعلى درجات اليقظة من أجل الدفاع عن سيادة إيران وأمنها الوطني.وشدد البيان على أن الشعب الإيراني لم ينسَ ما وصفه بـ"جرائم إسرائيل والولايات المتحدة"، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات "المضللة" لن تنطلي على الرأي العام الإيراني.وأضافت الخارجية أن إيران ستواصل التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية انطلاقًا من مصالحها الوطنية وحقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها.وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، يوم الاثنين الماضي، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.وأفادت وكالة أنباء "إيلنا"، عن تنظيم تظاهرات حول أسواق عدة تقع وسط العاصمة طهران.وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين: "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
https://sarabic.ae/20260103/خامنئي-يعلق-على-الاحتجاجات-الأخيرة-في-البلاد-1108855908.html
https://sarabic.ae/20260103/إيران-توجه-رسالة-جديدة-إلى-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-عقب-تهديدات-ترامب-1108850539.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

إيران: تصريحات نتنياهو ومسؤولين أمريكيين بشأن وضعنا الداخلي ترويج للإرهاب والعنف

09:23 GMT 05.01.2026
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
© x.com
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب ما وصفته بمواقف لمسؤولين أمريكيين متشددين بشأن الوضع الداخلي في إيران، تمثل "ترويجًا للإرهاب والعنف".
وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن ما يهم طهران في المرحلة الحالية هو تعزيز الجاهزية والحفاظ على أعلى درجات اليقظة من أجل الدفاع عن سيادة إيران وأمنها الوطني.
وشدد البيان على أن الشعب الإيراني لم ينسَ ما وصفه بـ"جرائم إسرائيل والولايات المتحدة"، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات "المضللة" لن تنطلي على الرأي العام الإيراني.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
خامنئي يعلق على الاحتجاجات الأخيرة في إيران
3 يناير, 10:12 GMT
وأضافت الخارجية أن إيران ستواصل التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية انطلاقًا من مصالحها الوطنية وحقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها.
وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جدًا" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشية.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدًا من الولايات المتحدة".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
إيران توجه رسالة جديدة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عقب تهديدات ترامب
3 يناير, 06:28 GMT
وأغلق أصحاب محلات في طهران متاجرهم، يوم الاثنين الماضي، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية.
وأفادت وكالة أنباء "إيلنا"، عن تنظيم تظاهرات حول أسواق عدة تقع وسط العاصمة طهران.
وأضافت الوكالة القريبة من أوساط التجار أن المحتجين: "يطالبون بتدخل فوري للحكومة للحد من تقلبات سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة".
وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала