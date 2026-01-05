https://sarabic.ae/20260105/سمكة-تونة-تحول-رجلا-لمليونير-صور-1108924500.html
سمكة "تونة" تحول رجلا إلى مليونير... صور
سمكة "تونة" تحول رجلا إلى مليونير... صور
سبوتنيك عربي
حققت سمكة "تونة" ذات زعانف زرقاء تزن 243 كيلوغراماً، سعرا قياسيا بلغ 510 ملايين ين (نحو 3.2 مليون دولار)، في المزاد الأول لعام 2026 في سوق تويوسو للأسماك في... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T09:29+0000
2026-01-05T09:29+0000
2026-01-05T09:30+0000
مجتمع
أخبار اليابان
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108924011_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_16b733d605c4ea94404ffed52139075f.jpg
وقدمت شركة "كيومورا"، التي يدير مالكها كيوشي كيمورا سلسلة مطاعم "سوشي زانماي" الشهيرة، أعلى عرض للسمكة الضخمة في المزاد الذي أقيم قبل فجر اليوم الاثنين.وتم اصطياد السمكة الباهظة الثمن قبالة ساحل أوما في شمال اليابان، المشهورة بأنها موطن للتونة عالية الجودة.ونظراً لشعبية التونة في أطباق السوشي والساشيمي، كانت تونة الزعانف الزرقاء في المحيط الهادي في السابق من الأنواع المهددة بالانقراض، لكن أعدادها بدأت في التعافي بعد جهود الحفاظ عليها.طالب صيني يلفت الأنظار بإرسال روبوته لاستلام شهادة تخرجه بدلا عنه... فيديو
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108924011_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_81040d074096be6977411075f9cc7e59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليابان, منوعات
سمكة "تونة" تحول رجلا إلى مليونير... صور
09:29 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 09:30 GMT 05.01.2026)
حققت سمكة "تونة" ذات زعانف زرقاء تزن 243 كيلوغراماً، سعرا قياسيا بلغ 510 ملايين ين (نحو 3.2 مليون دولار)، في المزاد الأول لعام 2026 في سوق تويوسو للأسماك في العاصمة اليابانية طوكيو.
وقدمت شركة "كيومورا"، التي يدير مالكها كيوشي كيمورا سلسلة مطاعم "سوشي زانماي" الشهيرة، أعلى عرض للسمكة الضخمة في المزاد الذي أقيم قبل فجر اليوم الاثنين.
وحقق كيمورا، الذي غالباً ما فاز في الماضي بالمزاد السنوي، الرقم القياسي السابق البالغ 334 مليون ين (2.1 مليون دولار) الذي سجله هو نفسه في عام 2019.
وتم اصطياد السمكة الباهظة الثمن قبالة ساحل أوما في شمال اليابان، المشهورة بأنها موطن للتونة عالية الجودة.
وتباع المئات من أسماك التونة يومياً في المزاد الصباحي الباكر، لكن الأسعار تكون أعلى بكثير من المعتاد لتونا أوما، خاصة في مزاد العام الجديد الاحتفالي.
ونظراً لشعبية التونة في أطباق السوشي والساشيمي، كانت تونة الزعانف الزرقاء في المحيط الهادي في السابق من الأنواع المهددة بالانقراض، لكن أعدادها بدأت في التعافي بعد جهود الحفاظ عليها.