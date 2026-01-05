عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
سمكة "تونة" تحول رجلا إلى مليونير... صور
وقدمت شركة "كيومورا"، التي يدير مالكها كيوشي كيمورا سلسلة مطاعم "سوشي زانماي" الشهيرة، أعلى عرض للسمكة الضخمة في المزاد الذي أقيم قبل فجر اليوم الاثنين.وتم اصطياد السمكة الباهظة الثمن قبالة ساحل أوما في شمال اليابان، المشهورة بأنها موطن للتونة عالية الجودة.ونظراً لشعبية التونة في أطباق السوشي والساشيمي، كانت تونة الزعانف الزرقاء في المحيط الهادي في السابق من الأنواع المهددة بالانقراض، لكن أعدادها بدأت في التعافي بعد جهود الحفاظ عليها.طالب صيني يلفت الأنظار بإرسال روبوته لاستلام شهادة تخرجه بدلا عنه... فيديو
سمكة "تونة" تحول رجلا إلى مليونير... صور

حققت سمكة "تونة" ذات زعانف زرقاء تزن 243 كيلوغراماً، سعرا قياسيا بلغ 510 ملايين ين (نحو 3.2 مليون دولار)، في المزاد الأول لعام 2026 في سوق تويوسو للأسماك في العاصمة اليابانية طوكيو.
وقدمت شركة "كيومورا"، التي يدير مالكها كيوشي كيمورا سلسلة مطاعم "سوشي زانماي" الشهيرة، أعلى عرض للسمكة الضخمة في المزاد الذي أقيم قبل فجر اليوم الاثنين.

وحقق كيمورا، الذي غالباً ما فاز في الماضي بالمزاد السنوي، الرقم القياسي السابق البالغ 334 مليون ين (2.1 مليون دولار) الذي سجله هو نفسه في عام 2019.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoonسمكة تونا تحول رجلا لمليونير
سمكة تونا تحول رجلا لمليونير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
سمكة تونا تحول رجلا لمليونير
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
وتم اصطياد السمكة الباهظة الثمن قبالة ساحل أوما في شمال اليابان، المشهورة بأنها موطن للتونة عالية الجودة.

وتباع المئات من أسماك التونة يومياً في المزاد الصباحي الباكر، لكن الأسعار تكون أعلى بكثير من المعتاد لتونا أوما، خاصة في مزاد العام الجديد الاحتفالي.

ونظراً لشعبية التونة في أطباق السوشي والساشيمي، كانت تونة الزعانف الزرقاء في المحيط الهادي في السابق من الأنواع المهددة بالانقراض، لكن أعدادها بدأت في التعافي بعد جهود الحفاظ عليها.
