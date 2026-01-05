https://sarabic.ae/20260105/ماسك-يكشف-عن-عشاء-جمعه-بترامب-والسيدة-الأولى-خلال-عطلة-نهاية-الأسبوع-1108918309.html

ماسك يكشف عن عشاء جمعه بترامب والسيدة الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع

ماسك يكشف عن عشاء جمعه بترامب والسيدة الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع

سبوتنيك عربي

كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الذي دخل في خلاف علني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، أنه تناول العشاء معه ومع السيدة الأولى ميلانيا ترامب... 05.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-05T04:43+0000

2026-01-05T04:43+0000

2026-01-05T04:43+0000

ترامب

إيلون ماسك

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101362100_0:168:1975:1279_1920x0_80_0_0_568ac396831db224e64e2e802e24094b.jpg

وقال ماسك في منشور على منصة إكس: "تناولت عشاءً رائعًا الليلة الماضية مع الرئيس والسيدة الأولى، عام 2026 سيكون مذهلًا!"، مرفقًا صورة من العشاء.وبالنظر إلى أن ترامب يقيم حاليًا في منتجعه مارالاغو، فمن المرجح أن يكون العشاء قد أُقيم هناك.وكان ماسك وترامب قد دخلا في يونيو الماضي في سجال علني على خلفية مقترح الرئيس الأمريكي لإجراء تخفيضات واسعة في الإنفاق الفيدرالي، وصفها ماسك حينها بأنها "عمل مقزز ومشين".وفي وقت لاحق، ومع استمرار الخلافات، اقترح ماسك مجددًا تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، معتبرًا أن البلاد باتت "دولة ذات حزب واحد".ورد ترامب على انتقادات ماسك لمشروع القانون محذرًا من أنه من دون الدعم الحكومي "سيضطر إلى إغلاق أعماله والعودة إلى جنوب إفريقيا".إلا أن العلاقات بين الطرفين شهدت تحسنًا لاحقًا، إذ تبادلا الحديث والمصافحة خلال مراسم تأبين الناشط المحافظ الراحل تشارلي كيرك، قبل أن يربت ترامب على كتف ماسك.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم