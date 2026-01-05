ماسك يكشف عن عشاء جمعه بترامب والسيدة الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
26 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
On air
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ماسك يكشف عن عشاء جمعه بترامب والسيدة الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع
ماسك يكشف عن عشاء جمعه بترامب والسيدة الأولى خلال عطلة نهاية الأسبوع
04:43 GMT 05.01.2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع، إيلون ماسك، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، 30 مايو/ آيار 2025، واشنطن
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع، إيلون ماسك، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، 30 مايو/ آيار 2025، واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الذي دخل في خلاف علني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، أنه تناول العشاء معه ومع السيدة الأولى ميلانيا ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال ماسك في منشور على منصة إكس: "تناولت عشاءً رائعًا الليلة الماضية مع الرئيس والسيدة الأولى، عام 2026 سيكون مذهلًا!"، مرفقًا صورة من العشاء.
وبالنظر إلى أن ترامب يقيم حاليًا في منتجعه مارالاغو، فمن المرجح أن يكون العشاء قد أُقيم هناك.
وتُظهر صورة، يبدو أنها التُقطت بشكل غير مُلفت، أن ماسك كان الوحيد إلى جانب ترامب وزوجته على مائدة العشاء.
وكان ماسك وترامب قد دخلا في يونيو الماضي في سجال علني على خلفية مقترح الرئيس الأمريكي لإجراء تخفيضات واسعة في الإنفاق الفيدرالي، وصفها ماسك حينها بأنها "عمل مقزز ومشين".
وفي وقت لاحق، ومع استمرار الخلافات، اقترح ماسك مجددًا تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، معتبرًا أن البلاد باتت "دولة ذات حزب واحد".
ورد ترامب على انتقادات ماسك لمشروع القانون محذرًا من أنه من دون الدعم الحكومي "سيضطر إلى إغلاق أعماله والعودة إلى جنوب إفريقيا".
إلا أن العلاقات بين الطرفين شهدت تحسنًا لاحقًا، إذ تبادلا الحديث والمصافحة خلال مراسم تأبين الناشط المحافظ الراحل تشارلي كيرك، قبل أن يربت ترامب على كتف ماسك.
