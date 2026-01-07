https://sarabic.ae/20260107/برلماني-جزائري-لـسبوتنيك-بلادنا-تحمي-حدودها-من-الهجرة-غير-الشرعية-ولا-تعادي-دول-الساحل-1108997375.html

برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": بلادنا تحمي حدودها من الهجرة غير الشرعية ولا تعادي دول الساحل

برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": بلادنا تحمي حدودها من الهجرة غير الشرعية ولا تعادي دول الساحل

سبوتنيك عربي

أكد النائب الجزائري عن "جبهة التحرير الوطني" علي ربيج، أن "ملف الهجرة والهجرة غير النظامية في الجزائر، لم يعد مجرد ظاهرة غير إنسانية، بل أصبح هناك تعاون وشراكة... 07.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-07T17:46+0000

2026-01-07T17:46+0000

2026-01-07T17:46+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حصري

الجزائر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080504065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fe45f3b145c606280b53c75e5d3b0a8.jpg

وأضاف ربيج، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "العدد الذي جاء في بيان الجيش حول توقيف أكثر من 24 ألف مهاجر غير نظامي من جنسيات مختلفة خلال عام 2025، عند الحدود الجزائرية، التي وصلوا إليها بطريقة غير قانونية، عبر شبكات تهريب البشر، التي تنشط في منطقة الساحل، قد يكون مختلفا عن الواقع، حيث أننا بالمقابل نشهد أعدادا أكبر استطاعت أن تنفذ إلى داخل التراب الجزائري وهذا نراه في المدن الجزائرية".وأردف النائب الجزائري عن "جبهة التحرير الوطني"، أن "الجزائر ليست في عداء مع شعوب دول الساحل وليست ضد استقبال المهاجرين، لكن أشكال دخولهم للبلاد اختلفت، حيث أصبحت الجماعات الإرهابية تستغل هؤلاء في نقلهم والمتاجرة بهم وتقديم وعود لهم بالتهريب والعبور إلى الضفة الأخرى، وهم في انتظار ذلك، في الجزائر يمارسون نشاطات إرهابية ويتاجرون في المخدرات، وأصبح التفريق بينهم وبين المهاجر لظروف إنسانية غير وارد".وأوضح أن "الجزائر ليست في عداء مع الشعوب الأفريقية بقدر ما نحن ملزمون بحماية التراب الوطني ومنع اختراقه، مع العلم أن البلاد تتبنى عقيدة الدعوة إلى الحوار السياسي في الدول الأفريقية، التي تشهد توترًا أمنيًا وانقلابات عسكرية لخلق استقرار في هذه البلدان وحماية حدودها.وأكد تقرير صادر عن الجيش الجزائري للحصيلة السنوية أن المفارز المشتركة للجيش في الجزائر وقوات حرس الحدود التابعة له أوقفت أكثر من 24 ألف مهاجر غير شرعي، خصوصا من دول الساحل الأفريقي ودول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على الأراضي الجزائرية، في المناطق الحدودية الواقعة جنوبي البلاد والمتاخمة لمالي والنيجر، وذلك بين الأول من يناير/ كانون الثاني 2025 و31 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.وأضاف التقرير: "هناك من يقيمون فترة معينة، ويعملون مؤقتا في الزراعة والبناء والتجارة تمهيدا لتوفير ما يكفي من مال للانتقال إلى مدن شمال الجزائر الساحلية، بهدف الانطلاق منها في رحلات هجرة".

https://sarabic.ae/20241231/الجزائر-تسلم-المغرب-عشرات-المعتقلين-بعد-محاولتهم-الهجرة-بطريقة-غير-شرعية-1096370138.html

https://sarabic.ae/20230322/الجزائر-تعلن-تفكيك-شبكة-دولية-لتهريب-المهاجرين-نحو-أوروبا-1075049985.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, الجزائر