برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": بلادنا تحمي حدودها من الهجرة غير الشرعية ولا تعادي دول الساحل

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": بلادنا تحمي حدودها من الهجرة غير الشرعية ولا تعادي دول الساحل
برلماني جزائري لـ"سبوتنيك": بلادنا تحمي حدودها من الهجرة غير الشرعية ولا تعادي دول الساحل
أكد النائب الجزائري عن "جبهة التحرير الوطني" علي ربيج، أن "ملف الهجرة والهجرة غير النظامية في الجزائر، لم يعد مجرد ظاهرة غير إنسانية، بل أصبح هناك تعاون وشراكة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
الجزائر
وأضاف ربيج، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "العدد الذي جاء في بيان الجيش حول توقيف أكثر من 24 ألف مهاجر غير نظامي من جنسيات مختلفة خلال عام 2025، عند الحدود الجزائرية، التي وصلوا إليها بطريقة غير قانونية، عبر شبكات تهريب البشر، التي تنشط في منطقة الساحل، قد يكون مختلفا عن الواقع، حيث أننا بالمقابل نشهد أعدادا أكبر استطاعت أن تنفذ إلى داخل التراب الجزائري وهذا نراه في المدن الجزائرية".وأردف النائب الجزائري عن "جبهة التحرير الوطني"، أن "الجزائر ليست في عداء مع شعوب دول الساحل وليست ضد استقبال المهاجرين، لكن أشكال دخولهم للبلاد اختلفت، حيث أصبحت الجماعات الإرهابية تستغل هؤلاء في نقلهم والمتاجرة بهم وتقديم وعود لهم بالتهريب والعبور إلى الضفة الأخرى، وهم في انتظار ذلك، في الجزائر يمارسون نشاطات إرهابية ويتاجرون في المخدرات، وأصبح التفريق بينهم وبين المهاجر لظروف إنسانية غير وارد".وأوضح أن "الجزائر ليست في عداء مع الشعوب الأفريقية بقدر ما نحن ملزمون بحماية التراب الوطني ومنع اختراقه، مع العلم أن البلاد تتبنى عقيدة الدعوة إلى الحوار السياسي في الدول الأفريقية، التي تشهد توترًا أمنيًا وانقلابات عسكرية لخلق استقرار في هذه البلدان وحماية حدودها.وأكد تقرير صادر عن الجيش الجزائري للحصيلة السنوية أن المفارز المشتركة للجيش في الجزائر وقوات حرس الحدود التابعة له أوقفت أكثر من 24 ألف مهاجر غير شرعي، خصوصا من دول الساحل الأفريقي ودول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على الأراضي الجزائرية، في المناطق الحدودية الواقعة جنوبي البلاد والمتاخمة لمالي والنيجر، وذلك بين الأول من يناير/ كانون الثاني 2025 و31 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.وأضاف التقرير: "هناك من يقيمون فترة معينة، ويعملون مؤقتا في الزراعة والبناء والتجارة تمهيدا لتوفير ما يكفي من مال للانتقال إلى مدن شمال الجزائر الساحلية، بهدف الانطلاق منها في رحلات هجرة".
الجزائر
الأخبار
ar_EG
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
أكد النائب الجزائري عن "جبهة التحرير الوطني" علي ربيج، أن "ملف الهجرة والهجرة غير النظامية في الجزائر، لم يعد مجرد ظاهرة غير إنسانية، بل أصبح هناك تعاون وشراكة بين الجماعات الإرهابية وهذه التنظيمات، التي تنشط في مجال تهريب والمتاجرة بالبشر، والهجرة غير الشرعية".
وأضاف ربيج، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "العدد الذي جاء في بيان الجيش حول توقيف أكثر من 24 ألف مهاجر غير نظامي من جنسيات مختلفة خلال عام 2025، عند الحدود الجزائرية، التي وصلوا إليها بطريقة غير قانونية، عبر شبكات تهريب البشر، التي تنشط في منطقة الساحل، قد يكون مختلفا عن الواقع، حيث أننا بالمقابل نشهد أعدادا أكبر استطاعت أن تنفذ إلى داخل التراب الجزائري وهذا نراه في المدن الجزائرية".
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
الجزائر تسلم المغرب عشرات المعتقلين بعد محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية
31 ديسمبر 2024, 17:55 GMT
وأردف النائب الجزائري عن "جبهة التحرير الوطني"، أن "الجزائر ليست في عداء مع شعوب دول الساحل وليست ضد استقبال المهاجرين، لكن أشكال دخولهم للبلاد اختلفت، حيث أصبحت الجماعات الإرهابية تستغل هؤلاء في نقلهم والمتاجرة بهم وتقديم وعود لهم بالتهريب والعبور إلى الضفة الأخرى، وهم في انتظار ذلك، في الجزائر يمارسون نشاطات إرهابية ويتاجرون في المخدرات، وأصبح التفريق بينهم وبين المهاجر لظروف إنسانية غير وارد".

وأكد علي ربيج أن "قوات الجيش تتعامل بحزم مع هذه الظواهر، والحل الوحيد هو ردع أي شخص يريد إدخال هؤلاء إلى الجزائر سواء من ليبيا ومالي والنيجر أو أي بلد"، متوقعًا أنه "ستزداد عملية توقيف هؤلاء في المستقبل، لأننا أمام جماعات تهدد استقرار الجزائر ويمكن توظيفها لخلق بؤر توتر أمني وتزوير العملات والتجارة بالكوكايين وقد يتم استعمالها من قبل أعداء الوحدة الترابية وإدخال أي معدات لوجيستية لمحاربة الوحدة الوطنية".

وأوضح أن "الجزائر ليست في عداء مع الشعوب الأفريقية بقدر ما نحن ملزمون بحماية التراب الوطني ومنع اختراقه، مع العلم أن البلاد تتبنى عقيدة الدعوة إلى الحوار السياسي في الدول الأفريقية، التي تشهد توترًا أمنيًا وانقلابات عسكرية لخلق استقرار في هذه البلدان وحماية حدودها.
الهلال الاحمر ينتشل 13 جثة لمهاجرين غير الشرعيين في الصحراء الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
الجزائر تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين نحو أوروبا
22 مارس 2023, 19:38 GMT
وأكد تقرير صادر عن الجيش الجزائري للحصيلة السنوية أن المفارز المشتركة للجيش في الجزائر وقوات حرس الحدود التابعة له أوقفت أكثر من 24 ألف مهاجر غير شرعي، خصوصا من دول الساحل الأفريقي ودول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على الأراضي الجزائرية، في المناطق الحدودية الواقعة جنوبي البلاد والمتاخمة لمالي والنيجر، وذلك بين الأول من يناير/ كانون الثاني 2025 و31 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.

وكان الجيش الجزائري، أفاد في حصيلة الأسبوع الأخير من عام 2025، بأن وحداته أوقفت 493 مهاجرا غير شرعي، مؤكدًا أن "آلاف المهاجرين غير النظاميين يفرون من دول الساحل والصحراء إلى المناطق الحدودية الجزائرية، مثل عين قزام وتين زواتين وبرج باجي مختار وغيرها، عبر شبكات تهريب البشر والمهاجرين، قبل محاولات الوصول إلى مدن مركزية جنوبي الجزائر مثل تمنراست وأدرار وغرداية وغيرها".

وأضاف التقرير: "هناك من يقيمون فترة معينة، ويعملون مؤقتا في الزراعة والبناء والتجارة تمهيدا لتوفير ما يكفي من مال للانتقال إلى مدن شمال الجزائر الساحلية، بهدف الانطلاق منها في رحلات هجرة".
