https://sarabic.ae/20260107/منتخب-النسور-يهدد-بعدم-خوض-مباراة-ربع-نهائي-كأس-أفريقيا-1109001200.html
منتخب "النسور" يهدد بعدم خوض مباراة ربع نهائي كأس أفريقيا
منتخب "النسور" يهدد بعدم خوض مباراة ربع نهائي كأس أفريقيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلامية رياضية، اليوم الأربعاء، أن منتخب نيجيريا، اتخذ موقفا حازما قبيل مباراته المرتقبة ضد الجزائر، في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025،... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T20:11+0000
2026-01-07T20:11+0000
2026-01-07T20:11+0000
مجتمع
نيجيريا
الجزائر
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/19/1085390963_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a86d036261bf276b7acb7fcb7ff68895.jpg
وأكد الموقع الإلكتروني "فووت أفريكا"، مساء اليوم الأربعاء، أن "لاعبي منتخب نيجيريا هددوا بمقاطعة التدريبات وتأجيل رحلتهم إلى مدينة مراكش لخوض مواجهة الجزائر، ما لم يصرف الاتحاد النيجيري لكرة القدم جميع المستحقات المالية المتأخرة المتمثلة في مكافآت الفوز المقررة للاعبين والطاقم الفني".وأوضح الموقع أن موقف اللاعبين يأتي نتيجة تأخر صرف الحوافز المالية المستحقة عن المباريات السابقة في البطولة، وهو ما أثار استياء واسعًا داخل صفوف اللاعبين والمسؤولين المرافقين للبعثة.وأشار إلى أن هذا التهديد قد يربك الاستعدادات الفنية لمنتخب نيجيريا في مرحلة مهمة من البطولة القارية، خصوصا أن نيجيريا قدمت أداء قويا في دور المجموعات، وتعد مواجهتها المرتقبة أمام الجزائر، يوم السبت المقبل، اختبارا فاصلا قد يحدد مصير مشوارها في البطولة القارية.وكان منتخب نيجيريا قد حجز مقعده في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، بعد فوزه العريض على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
https://sarabic.ae/20260105/منتخب-نيجيريا-يهزم-موزمبيق-ويصعد-إلى-ربع-نهائي-أمم-إفريقيا-1108947278.html
نيجيريا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/19/1085390963_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_309c8a3d3be3d1fade39ed40ca427e0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نيجيريا, الجزائر, الأخبار
نيجيريا, الجزائر, الأخبار
منتخب "النسور" يهدد بعدم خوض مباراة ربع نهائي كأس أفريقيا
ذكرت وسائل إعلامية رياضية، اليوم الأربعاء، أن منتخب نيجيريا، اتخذ موقفا حازما قبيل مباراته المرتقبة ضد الجزائر، في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.
وأكد الموقع
الإلكتروني "فووت أفريكا"، مساء اليوم الأربعاء، أن "لاعبي منتخب نيجيريا هددوا بمقاطعة التدريبات وتأجيل رحلتهم إلى مدينة مراكش لخوض مواجهة الجزائر، ما لم يصرف الاتحاد النيجيري لكرة القدم جميع المستحقات المالية المتأخرة المتمثلة في مكافآت الفوز المقررة للاعبين والطاقم الفني".
وأوضح الموقع أن موقف اللاعبين يأتي نتيجة تأخر صرف الحوافز المالية المستحقة عن المباريات السابقة في البطولة، وهو ما أثار استياء واسعًا داخل صفوف اللاعبين والمسؤولين المرافقين للبعثة.
وأشار إلى أن هذا التهديد قد يربك الاستعدادات الفنية لمنتخب نيجيريا في مرحلة مهمة من البطولة القارية، خصوصا أن نيجيريا قدمت أداء قويا في دور المجموعات
، وتعد مواجهتها المرتقبة أمام الجزائر، يوم السبت المقبل، اختبارا فاصلا قد يحدد مصير مشوارها في البطولة القارية.
فيما يأتي هذا التهديد، في وقت لم يصدر فيه عن الاتحاد النيجيري أي تعليق رسمي حتى الآن، بينما يترقب المشجعون والمحللون بقلق تطورات الوضع، خشية أن تؤثر هذه الخلافات على أداء منتخب "النسور".
وكان منتخب نيجيريا قد حجز مقعده في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية
المقامة في المغرب، بعد فوزه العريض على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.