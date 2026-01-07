منتخب "النسور" يهدد بعدم خوض مباراة ربع نهائي كأس أفريقيا

عربي
مدار الليل والنهار
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
منتخب "النسور" يهدد بعدم خوض مباراة ربع نهائي كأس أفريقيا
منتخب "النسور" يهدد بعدم خوض مباراة ربع نهائي كأس أفريقيا
منتخب "النسور" يهدد بعدم خوض مباراة ربع نهائي كأس أفريقيا
ذكرت وسائل إعلامية رياضية، اليوم الأربعاء، أن منتخب نيجيريا، اتخذ موقفا حازما قبيل مباراته المرتقبة ضد الجزائر، في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025
وأكد الموقع الإلكتروني "فووت أفريكا"، مساء اليوم الأربعاء، أن "لاعبي منتخب نيجيريا هددوا بمقاطعة التدريبات وتأجيل رحلتهم إلى مدينة مراكش لخوض مواجهة الجزائر، ما لم يصرف الاتحاد النيجيري لكرة القدم جميع المستحقات المالية المتأخرة المتمثلة في مكافآت الفوز المقررة للاعبين والطاقم الفني".وأوضح الموقع أن موقف اللاعبين يأتي نتيجة تأخر صرف الحوافز المالية المستحقة عن المباريات السابقة في البطولة، وهو ما أثار استياء واسعًا داخل صفوف اللاعبين والمسؤولين المرافقين للبعثة.وأشار إلى أن هذا التهديد قد يربك الاستعدادات الفنية لمنتخب نيجيريا في مرحلة مهمة من البطولة القارية، خصوصا أن نيجيريا قدمت أداء قويا في دور المجموعات، وتعد مواجهتها المرتقبة أمام الجزائر، يوم السبت المقبل، اختبارا فاصلا قد يحدد مصير مشوارها في البطولة القارية.وكان منتخب نيجيريا قد حجز مقعده في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، بعد فوزه العريض على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
ذكرت وسائل إعلامية رياضية، اليوم الأربعاء، أن منتخب نيجيريا، اتخذ موقفا حازما قبيل مباراته المرتقبة ضد الجزائر، في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.
وأكد الموقع الإلكتروني "فووت أفريكا"، مساء اليوم الأربعاء، أن "لاعبي منتخب نيجيريا هددوا بمقاطعة التدريبات وتأجيل رحلتهم إلى مدينة مراكش لخوض مواجهة الجزائر، ما لم يصرف الاتحاد النيجيري لكرة القدم جميع المستحقات المالية المتأخرة المتمثلة في مكافآت الفوز المقررة للاعبين والطاقم الفني".
وأوضح الموقع أن موقف اللاعبين يأتي نتيجة تأخر صرف الحوافز المالية المستحقة عن المباريات السابقة في البطولة، وهو ما أثار استياء واسعًا داخل صفوف اللاعبين والمسؤولين المرافقين للبعثة.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
منتخب نيجيريا يهزم موزمبيق ويصعد إلى ربع نهائي أمم إفريقيا
5 يناير, 21:30 GMT
وأشار إلى أن هذا التهديد قد يربك الاستعدادات الفنية لمنتخب نيجيريا في مرحلة مهمة من البطولة القارية، خصوصا أن نيجيريا قدمت أداء قويا في دور المجموعات، وتعد مواجهتها المرتقبة أمام الجزائر، يوم السبت المقبل، اختبارا فاصلا قد يحدد مصير مشوارها في البطولة القارية.

فيما يأتي هذا التهديد، في وقت لم يصدر فيه عن الاتحاد النيجيري أي تعليق رسمي حتى الآن، بينما يترقب المشجعون والمحللون بقلق تطورات الوضع، خشية أن تؤثر هذه الخلافات على أداء منتخب "النسور".

وكان منتخب نيجيريا قد حجز مقعده في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، بعد فوزه العريض على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
