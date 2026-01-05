عربي
أمساليوم
بث مباشر
منتخب نيجيريا يهزم موزمبيق ويصعد إلى ربع نهائي أمم إفريقيا
حجز منتخب نيجيريا مقعده في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، بعد فوزه العريض على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
نيجيريا
مصر
أخبار مصر الآن
أفريقيا
أخبار المغرب اليوم
رياضة
وافتتح أديمولا لوكمان التسجيل للنسور الخضر في الدقيقة 20، قبل أن يواصل فيكتور أوسيمين تألقه ويضيف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و47، فيما اختتم أكور أدامز رباعية نيجيريا في الدقيقة 75، في لقاء حُسم مبكرًا دون مقاومة تُذكر من منتخب موزمبيق، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. وواصل النسور الخضر سلسلة انتصاراتهم بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، بعدما تصدروا المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، مؤكدين رغبتهم في المنافسة على اللقب القاري، خاصة بعد اكتفائهم بوصافة النسخة الماضية عقب الخسارة أمام كوت ديفوار في نهائي 2023.وكان منتخب مصر قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية (المغرب)، بعد فوز قاسٍ ومثير على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت في وقت سابق من اليوم الإثنين على استاد أدرار بأكادير، وامتدت إلى الأشواط الإضافية.وبهذا الفوز تأهلت مصر إلى ربع النهائي حيث ستواجه الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.
منتخب نيجيريا يهزم موزمبيق ويصعد إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

حجز منتخب نيجيريا مقعده في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، بعد فوزه العريض على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات دور الـ16.
وافتتح أديمولا لوكمان التسجيل للنسور الخضر في الدقيقة 20، قبل أن يواصل فيكتور أوسيمين تألقه ويضيف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و47، فيما اختتم أكور أدامز رباعية نيجيريا في الدقيقة 75، في لقاء حُسم مبكرًا دون مقاومة تُذكر من منتخب موزمبيق، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
تونس ترافق نيجيريا إلى دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
30 ديسمبر 2025, 21:46 GMT
وبهذا الانتصار، تأهل المنتخب النيجيري رسميًا إلى الدور ربع النهائي تحت قيادة مدربه إريك شيل، ليواجه الفائز من مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية.
وواصل النسور الخضر سلسلة انتصاراتهم بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، بعدما تصدروا المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، مؤكدين رغبتهم في المنافسة على اللقب القاري، خاصة بعد اكتفائهم بوصافة النسخة الماضية عقب الخسارة أمام كوت ديفوار في نهائي 2023.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
جنوب أفريقيا تعبر زيمبابوي وتصعد إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية
29 ديسمبر 2025, 20:33 GMT
وكان منتخب مصر قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية (المغرب)، بعد فوز قاسٍ ومثير على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت في وقت سابق من اليوم الإثنين على استاد أدرار بأكادير، وامتدت إلى الأشواط الإضافية.
وبهذا الفوز تأهلت مصر إلى ربع النهائي حيث ستواجه الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.
