منتخب نيجيريا يهزم موزمبيق ويصعد إلى ربع نهائي أمم إفريقيا
سبوتنيك عربي
حجز منتخب نيجيريا مقعده في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، بعد فوزه العريض على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T21:30+0000
2026-01-05T21:30+0000
2026-01-05T21:30+0000
نيجيريا
مصر
أخبار مصر الآن
أفريقيا
أخبار المغرب اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014231_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0d538ce3ca28818e530fa51bd8eaaae4.jpg
وافتتح أديمولا لوكمان التسجيل للنسور الخضر في الدقيقة 20، قبل أن يواصل فيكتور أوسيمين تألقه ويضيف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و47، فيما اختتم أكور أدامز رباعية نيجيريا في الدقيقة 75، في لقاء حُسم مبكرًا دون مقاومة تُذكر من منتخب موزمبيق، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. وواصل النسور الخضر سلسلة انتصاراتهم بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، بعدما تصدروا المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، مؤكدين رغبتهم في المنافسة على اللقب القاري، خاصة بعد اكتفائهم بوصافة النسخة الماضية عقب الخسارة أمام كوت ديفوار في نهائي 2023.وكان منتخب مصر قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية (المغرب)، بعد فوز قاسٍ ومثير على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت في وقت سابق من اليوم الإثنين على استاد أدرار بأكادير، وامتدت إلى الأشواط الإضافية.وبهذا الفوز تأهلت مصر إلى ربع النهائي حيث ستواجه الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014231_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_15be7c712529d094f82541efb2e5ca32.jpg
حجز منتخب نيجيريا مقعده في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، بعد فوزه العريض على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات دور الـ16.
وافتتح أديمولا لوكمان التسجيل للنسور الخضر في الدقيقة 20، قبل أن يواصل فيكتور أوسيمين تألقه ويضيف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 و47، فيما اختتم أكور أدامز رباعية نيجيريا
في الدقيقة 75، في لقاء حُسم مبكرًا دون مقاومة تُذكر من منتخب موزمبيق، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
30 ديسمبر 2025, 21:46 GMT
وبهذا الانتصار، تأهل المنتخب النيجيري رسميًا إلى الدور ربع النهائي تحت قيادة مدربه إريك شيل، ليواجه الفائز من مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية.
وواصل النسور الخضر سلسلة انتصاراتهم بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، بعدما تصدروا المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، مؤكدين رغبتهم في المنافسة على اللقب القاري
، خاصة بعد اكتفائهم بوصافة النسخة الماضية عقب الخسارة أمام كوت ديفوار في نهائي 2023.
29 ديسمبر 2025, 20:33 GMT
وكان منتخب مصر قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية (المغرب)، بعد فوز قاسٍ ومثير على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت في وقت سابق من اليوم الإثنين على استاد أدرار بأكادير، وامتدت إلى الأشواط الإضافية.
وبهذا الفوز تأهلت مصر إلى ربع النهائي
حيث ستواجه الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.