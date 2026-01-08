استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هوية البلاد التاريخية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
تسلّمت وزارة السياحة والآثار المصرية 7 قطع أثرية استراتيجية، نجحت في استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة من جانب الدولة المصرية لملاحقة الآثار المهرّبة وصون الهوية التاريخية للبلاد.
وتُعد هذه العملية ثمرة تعاون وثيق بين السفارة المصرية لدى واشنطن، وإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقّعة بين القاهرة وواشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، والتي تهدف إلى فرض قيود مشددة على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة.

وفي هذا السياق، قالت د. إلهام صلاح، المستشارة السابقة لوزير السياحة والآثار المصري، إن "قضية الاتفاقيات الدولية الخاصة بالآثار ليست موحّدة بين جميع الدول"، مشيرة إلى أن "النصوص تختلف من اتفاقية إلى أخرى بحسب ما تراه كل دولة مناسبا لها، ومصر بدورها تختار البنود التي تخدم مصالحها وتوقع عليها مع الدول المختلفة".

وأضافت أنه "كانت هناك مواقف إيجابية عديدة من دول صديقة عبر السنوات أعادت لمصر قطعًا أثرية مهمة، مثل بريطانيا، في أكثر من مناسبة، وكذلك الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المواقف تعكس احترام تلك الدول لخصوصية مصر وحضارتها".

من جانبه، أكد الخبير الأثري د. هشام داوود، أن "جهود الدولة في هذا الملف لا تقتصر على المجلس الأعلى للآثار فقط، بل تتم بالتعاون مع وزارة الخارجية والنيابة العامة والجهات الأمنية والرقابية، فضلًا عن التنسيق مع السلطات الدولية، لضمان عودة كل قطعة أثرية ثبت خروجها من مصر بشكل غير قانوني".

وأضاف أن "كل قطعة أثرية مصرية بالخارج هي حق أصيل للشعب والدولة المصرية، وأن وجودها في موطنها الطبيعي يضعها في سياقها التراثي والتاريخي الصحيح".
