الأمم المتحدة: نقص الوقود وإغلاق الطرق يعرقلان الاستجابة الإنسانية في غزة

حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، اليوم الخميس، من أن نقص الوقود وإغلاق الطرق يسهمان في إبطاء الاستجابة الإنسانية بشكل كبير في... 08.01.2026

وأكد المكتب الأممي أنه رغم استئناف شحنات الوقود إلى غزة، فإن قيود الوصول المستمرة والازدحام والفجوات في التخزين، تؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير إيصال المساعدات إلى الأهالي الفلسطينيين في القطاع.وأفاد بأن شركاء الأمم المتحدة تمكنوا من استئناف توزيع حصص الغذاء الشهرية لأول مرة منذ السابع منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليستفيد منها نحو 100 ألف فلسطيني في القطاع.وذكر المكتب الأممي أنه "منذ وقف إطلاق النار جرى إعادة تفعيل 35 نقطة خدمات صحية، إلى جانب إنشاء 25 نقطة جديدة، من بينها 12 مركز رعاية صحية أولية، تركز معظمها في شمال غزة وجرى توسيع مساحات التعلم المؤقتة لتصل إلى 424 موقعا، بما في ذلك مساحتان افتُتحتا بين 3 و4 يناير(كانون الثاني) الجاري".واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

